Đặc xá cho 7 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh

Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước, sáng 1/10 Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá cho 13 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước và quà cho 7 phạm nhân.

Dự lễ công bố tại trại tạm giam Công an tỉnh có Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền phường An Hưng, TP Thanh Hóa - nơi trại tạm giam Công an tỉnh đứng chân; đại diện các phạm nhân và người được đặc xá.

Tại buổi lễ, sau khi công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định và quà cho 7 phạm nhân đang giam giữ, cải tạo tại trại tạm giam Công an tỉnh được đặc xá đợt này.

Niềm vui khi người được đặc xá trở về với gia đình.

Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và mong muốn những người được đặc xá sau khi trở về địa phương, nhanh chóng hoà nhập với cộng đồng, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng bản thân, phấn đấu trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm động viên, giúp đỡ, tạo việc làm cho những người được đặc xá tha thù, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và hoà nhập với cộng đồng.

Đối với các phạm nhân chưa đủ điều kiện để xét đặc xá lần này cần tiếp tục cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế trại tạm giam, nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình để tu dưỡng, rèn luyện, sớm đạt đủ các điều kiện để được xét giảm án hoặc đặc xá lần sau.

Đối với Ban giám thị trại và cán bộ quản giáo cần làm tốt công tác giáo dục, quản lý, cải tạo để các phạm nhân chưa được đặc xá tiếp tục cải tạo tốt, sớm hoàn lương trở về với cộng đồng.

Ngoài 7 phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh được đặc xá đợt này, còn có 6 phạm nhân khác đang chấp hành án tại nhà tạm giữ Công an TP Sầm Sơn, TX Nghi Sơn và các huyện Nga Sơn, Mường Lát, Hà Trung.

Mai Hà – Hoàng Thọ (CTV)