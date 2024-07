6 tháng đầu năm sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng 12,28% so với cùng kỳ năm 2023

Điện thương phẩm thực hiện 6 tháng đạt 3.775,63 triệu kWh, tăng trưởng 12,28% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là một trong những con số tăng trưởng ấn tượng vừa được Công ty Điện lực Thanh Hóa thông tin tại Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 15/7, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, để bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dân sinh, đặc biệt là phục vụ các phụ tải công nghiệp trọng điểm, tập thể ban giám đốc cùng đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất, kinh doanh.

Công ty đã tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư, cải tạo hệ thống điện, phối hợp cùng chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Bắc, các nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh hoàn thành tiến độ các dự án 110kV trọng điểm và hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 để đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định và liên tục vào mùa hè cũng như cho kế hoạch của cả năm 2024. Lũy kế 6 tháng, công ty đã hoàn thành đóng điện 72/82 dự án, chuẩn bị đầu tư 3 dự án.

Tổn thất lũy kế 6 tháng theo chu kỳ thương phẩm thực hiện 3,89%, thấp hơn 1,29% so với cùng kỳ và thấp hơn kế hoạch năm 0,08%, theo cấp điện áp là 3,97%, giảm 0,26% so với cùng kỳ. Không để xảy ra vụ sự cố TBA 110kV, sự cố thoáng qua đường dây giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023 và giảm 4 vụ so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Không có sự cố kéo dài đường dây, giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023 và giảm 2 vụ so với kế hoạch năm 2024...

Hưởng ứng Tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, sau hội nghị bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp của tỉnh, Công ty đã tổ chức ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện trên phạm vi toàn tỉnh, triển khai chương trình an toàn điện về với trường học...

Về công tác thí nghiệm định kỳ kết hợp CBM, tính đến hết tháng 6/2024, Công ty đã thực hiện cấp độ 1 cho TBA 110kV thực hiện 24/24 trạm (chiếm 100%); thí nghiệm định kỳ kết hợp CBM cấp độ 2 cho 6/8 TBA 110kV theo kế hoạch; thực hiện CBM 3 cấp độ cho 3/6 đường dây 110kV đăng ký năm 2024 (chiếm 50%). Lưới điện trung áp thực hiện 1.169 máy biến áp phụ tải, 16 trạm biến áp trung gian, 27 Recloser... Công tác sửa chữa Hotline, lũy kế 6 tháng thực hiện 349/540 phiên, đạt 64,63% kế hoạch cả năm, vệ sinh sứ cách điện Hotline được 533 phiên; các chỉ số SAIDI, SAIFI đạt so với kế hoạch giao.

Điện thương phẩm thực hiện 6 tháng đạt 3.775,63 triệu kWh, tăng trưởng 12,28% so với cùng kỳ năm 2023, tương ứng 51,13% so với kế hoạch giao; giá bán điện bình quân 1.891,67 đồng/kWh, tăng 6,77 đồng; doanh thu 7.142,25 tỷ đồng, tỷ lệ thu đạt 100,02% cao hơn kế hoạch Tổng công ty giao là 0,22%. Thay định kỳ 59.171 công tơ 1 pha; 13.168 công tơ 3 pha; 1.300 TI và 96 TU đạt kế hoạch Tổng Công ty giao. Toàn Công ty không còn công tơ quá hạn kiểm định định kỳ trên lưới.

Trong công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ điện lực, doanh thu 6 tháng đầu năm thực hiện là 45,402 tỷ đồng, lợi nhuận 6 tháng đầu năm thực hiện là 5,453,5 tỷ đồng, bằng 12% doanh thu, đạt 50,2% kế hoạch Tổng Công ty giao năm 2024 .

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty tiếp tục thực hiện đã ký hợp đồng hợp tác với 7 ngân hàng và 9 tổ chức trung gian để cung cấp dịch vụ thu hộ tiền điện. Tính đến nay, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt là 96,04%, doanh thu qua kênh thanh toán ko tiền mặt đạt 99,07%.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt các mặt về lĩnh vực tài chính, tổ chức, truyền thông, văn hóa doanh nghiệp... Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn đảm bảo việc làm, chăm lo quyền và lợi ích, nâng cao đời sống, thu nhập cho cán bộ công nhân viên, người lao động...

Công ty chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, chương trình điều chỉnh phụ tải, sử dụng dịch vụ tiện ích từ tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769. Đồng thời thường xuyên báo cáo UBND tỉnh, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hướng dẫn khách hàng đăng ký, trải nghiệm dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Công ty cũng đã tổ chức tri ân các khách hàng có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhu cầu điện (DSM) năm 2024.

Đặc biệt đối với dự án đường dây 500kV mạch 3, PC Thanh Hóa huy động lực lượng xung kích Công ty tham gia hỗ trợ thi công dự án cũng như chuẩn bị dự phòng sẵn sàng phối hợp hỗ trợ khi có yêu cầu. Hỗ trợ liên hệ, sắp xếp nơi tập kết ăn nghỉ, các vị trí thi công cũng như tổ chức thăm hỏi, động viên lực lượng xung kích đến từ 13 Công ty trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam và miền Trung được tăng cường cho dự án nằm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Dưới sự chủ trì của Ban Giám đốc Công ty, đại biểu tham dự Hội nghị cùng thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và bàn giải pháp khắc phục mang tính trọng tâm, lâu dài.

Tại hội nghị, các phòng, ban chức năng Công ty, đơn vị trực thuộc đã cùng tham gia thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và bàn giải pháp khắc phục mang tính trọng tâm, lâu dài. Trong đó tập trung các giải pháp về dự báo phụ tải, chuyển dịch phụ tải, DR, tiết kiệm điện; phương thức vận hành hệ thống điện, điều hành xử lý sự cố, bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới; giảm tổn thất điện năng; đầu tư xây dựng; thực trạng công tác an toàn, phòng chống khắc phục thiên tai, giảm thiểu hành lang lưới điện; sản xuất kinh doanh; quản lý nâng cao giá bán điện bình quân; tài chính kế toán; an toàn thông tin và văn hóa doanh nghiệp... Những kiến nghị, đề xuất đưa ra được Ban Giám đốc Công ty phân tích, đánh giá và trả lời thỏa đáng.

Công ty Điện lực Thanh Hóa khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ghi nhận những kết quả đạt được trên các lĩnh vực đã góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 6 tháng năm 2024, tại hội nghị, Công ty đã khen thưởng toàn diện và ở từng mặt công tác cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn đơn vị tiếp tục nêu cao và giữ vững đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng phát huy những thành quả đã đạt được.

Trên cơ sở các chỉ tiêu Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, ông Hoàng Hải đề nghị cán bộ, công nhân viên, người lao động bám sát 9 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt 13 mục tiêu, 6 nhiệm vụ hội nghị đã đề ra; không ngừng nâng cao chất lượng điện năng và dịch vụ khách hàng, phục vụ tốt nhất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân trong tỉnh.

Hùng Mạnh – Ngô Huyền (PC Thanh Hóa)