50 khách hàng lớn, khách hàng 110kV được vệ sinh miễn phí trạm biến áp thuộc tài sản của khách hàng

Nằm trong các hoạt động nhân Tháng tri ân khách hàng năm 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang phối hợp với 50 khách hàng lớn, khách hàng 110kV trên địa bàn tỉnh để thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh miễn phí trạm biến áp thuộc tài sản của khách hàng.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa thực hiện vệ sinh miễn phí trạm biến áp thuộc tài sản của khách hàng.

Chương trình Tháng tri ân khách hàng được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai trong nhiều năm qua, thể hiện sự tri ân của ngành điện tới các khách hàng sử dụng điện thông qua các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng và các hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Chương trình đã góp phần tạo sự gắn kết, đem lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng sử dụng điện và cộng đồng thông qua việc trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, vệ sinh trạm biến áp miễn phí cho Khách sạn Vinh Quang, phường Sầm Sơn.

Đồng hành cùng khách hàng lớn, khách hàng 110kV trên địa bàn tỉnh, năm 2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với 50 khách hàng để thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp miễn phí 55 trạm biến áp thuộc tài sản của khách hàng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình này khoảng 200 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phân công các đơn vị, phòng ban có liên quan đến cơ sở của khách hàng để hỗ trợ thực hiện miễn phí việc vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng trạm biến áp và các thiết bị thuộc công trình điện của khách hàng; tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị điện an toàn, hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Phúc, Giám đốc Khách sạn Vinh Quang, phường Sầm Sơn.

Là một trong những khách hàng được Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh miễn phí trạm biến áp thuộc tài sản của khách hàng, bà Nguyễn Thị Phúc, Giám đốc Khách sạn Vinh Quang (phường Sầm Sơn) cho biết: Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, điện là nhân tố rất quan trọng. Trong những năm qua, ngành điện thường xuyên trao đổi để nắm bắt nhu cầu và cung cấp điện liên tục, ổn định, từ đó, giúp đơn vị chúng tôi hoạt động ổn định, góp phần mang đến sự hài lòng cho du khách đến lưu trú. Cá nhân tôi rất vui và cảm ơn ngành điện đã quan tâm, thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh miễn phí trạm biến áp thuộc tài sản của Khách sạn Vinh Quang. Tôi mong công ty tiếp tục quan tâm và triển khai chương trình này hàng năm để các thiết bị điện của chúng tôi vận hàng hiệu quả, an toàn.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Khách hàng lớn, khách hàng 110kV có lượng điện tiêu thụ chiếm tỷ trọng lớn, các thiết bị điện, trạm biến áp luôn vận hàng trong điều kiện mang tải cao, dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn và sự cố thiết bị. Chia sẻ về hoạt động này, ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Trong những năm qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn không ngừng nỗ lực và có nhiều cố gắng trong việc bảo đảm vận hành hiệu quả hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. Như thường lệ, hàng năm, ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Thanh Hóa nói riêng tổ chức chương trình Tháng tri ân với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả đến với khách hàng và người dân.

Tháng tri ân năm 2025 góp phần gắn kết khách hàng với ngành điện.

Ông Hoàng Đức Hậu nhấn mạnh, việc kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh miễn phí trạm biến áp thuộc tài sản của khách hàng lớn, khách hàng 110kV là một trong những hoạt động trọng tâm, không chỉ thể hiện sự tri ân của ngành điện với khách hàng mà còn góp phần quan trọng trong việc hạn chế các sự cố hệ thống điện thuộc tài sản của khách hàng, giúp khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Nguyễn Lương