29 học sinh nghi ngờ ngộ độc ở TP.HCM

Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho cơ sở chế biến.

Ảnh minh họa.

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã nhận được báo cáo ban đầu của Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, sau khi ăn bữa trưa ngày 9/4, có 29 học sinh với biểu hiện đau bụng, nôn ói, sốt, tiêu chảy.

Trước tình hình trên, Cục An toàn Thực phẩm đã ban hành công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho cơ sở chế biến nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến bữa ăn nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm nếu phát hiện nguy cơ có thể tiếp tục gây ngộ độc thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường các biện pháp quản lý, đặc biệt trong các bếp ăn tập thể, các cơ sở cung cấp suất ăn để hạn chế nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm; Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm...

Cục An toàn Thực phẩm cũng yêu cầu Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế theo Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời sớm báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Ngày 10/4, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo về việc hơn 20 học sinh xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng, sốt vào ngày 9/4 sau khi đi học về.

Trước đó, vào tối 9/4, phụ huynh có con học tại ngôi trường này phản ánh nhiều học sinh xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng... được gia đình đưa vào viện thăm khám.

Theo TTXVN