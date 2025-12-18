15 năm Dược phẩm Tâm Bình – Hai thế hệ lãnh đạo “mang cả tâm tình trong từng sản phẩm”

15 năm với bao biến động của thị trường, Công ty Dược phẩm Tâm Bình vẫn vững vàng vị thế thương hiệu top đầu, được đông đảo người tiêu dùng tin chọn. Đằng sau thành công của Tâm Bình hôm nay là một câu chuyện về sự kế thừa và tiếp nối...

Chữ “Tâm” của người sáng lập

15 năm trước, Công ty Dược phẩm Tâm Bình được thành lập từ tâm huyết “làm thuốc cứu người” của dược sĩ Lê Thị Bình.

Sinh ra trong gia đình có nghề thuốc Nam lâu đời, dược sĩ Bình sớm nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề thuốc. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Dược Hà Nội, bà tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm làm việc tại các công ty dược trong và ngoài nước. Khởi nghiệp với Tâm Bình, bà ấp ủ khát vọng mang đến cho người dân những sản phẩm Đông dược chất lượng, hiệu quả và có giá thành hợp lý để ai cũng có thể sử dụng được.

Với cái Tâm làm nghề, bà lặn lội đến những vùng sâu vùng xa tìm dược liệu quý, nhiều đêm thức trắng trong phòng nghiên cứu để bào chế sản phẩm. Tâm huyết ấy đã làm nên thành công của Viên khớp Tâm Bình, Đại tràng Tâm Bình – những sản phẩm đầu tiên của Tâm Bình mà đến nay vẫn có hàng triệu người đang sử dụng.

Dược sĩ, Tổng giám đốc Lê Thị Bình đến những vùng sâu vùng xa tìm dược liệu quý.

Sau 15 năm, Tâm Bình đã phát triển lớn mạnh, trở thành một trong những thương hiệu Đông dược hàng đầu Việt Nam. Công ty có nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP thuốc Y học cổ truyền, các vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO, hệ thống phân phối trải dài khắp cả nước, cùng bảng vàng thành tích ấn tượng: Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín, Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích...

Thành công của Tâm Bình hôm nay ghi dấu ấn đậm nét của dược sĩ, Tổng giám đốc (TGĐ) Lê Thị Bình - người đã đặt nền móng, gây dựng nên thương hiệu bằng chữ “Tâm” vững bền. Hành trình ấy đã và đang được tiếp nối bằng sự kế thừa mang tinh thần đổi mới, hiện đại của thế hệ kế cận, đó là Thạc sĩ Dược học, Phó TGĐ Nguyễn Minh Hoàng - con trai của TGĐ Lê Thị Bình.

Tiếp nối hành trình bằng khát vọng đổi mới

Từ nhỏ, Minh Hoàng đã được mẹ cho tham gia vào quá trình làm thuốc, hướng dẫn công dụng của từng vị dược liệu, được mẹ cho đến nhà thuốc và tiếp xúc với người bệnh đã khiến tình yêu nghề ngấm vào máu của anh. Ngoài ra, anh còn được mẹ tuyên truyền từ bé rằng nghề thuốc là một nghề cao quý, giúp được nhiều người bệnh.

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Dược học tại Anh, anh trở về Việt Nam, làm giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội và đồng hành cùng mẹ phát triển thương hiệu Tâm Bình.

Minh Hoàng đã khởi xướng nhiều đổi mới trong công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đưa các tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài vào các sản phẩm như: Mỡ máu, Viganam, Bổ gan, An thần ngủ ngon Tâm Bình... giúp tăng hiệu quả sản phẩm. Trong quản trị, anh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), quy trình làm việc nội bộ được đưa lên nền tảng số giúp công việc thông suốt, tăng năng suất.

Phó TGĐ Nguyễn Minh Hoàng (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) tại lễ ra mắt Mạng lưới công nghệ sinh học Việt Nam - Cuba.

Phó TGĐ Nguyễn Minh Hoàng cũng là người thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước của Tâm Bình, ký kết hợp tác toàn diện với Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, tham gia Mạng lưới Công nghệ sinh học Việt Nam – Cuba, để ứng dụng những thành tựu nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, từng bước đưa thương hiệu vươn tầm thế giới.

TGĐ Lê Thị Bình và Phó TGĐ Nguyễn Minh Hoàng nghiên cứu, bào chế sản phẩm.

Hai thế hệ, một người đi qua những năm tháng khởi nghiệp gian khó, một người mang khát vọng đổi mới nhưng cùng có điểm chung là cái Tâm với nghề, Tâm với người bệnh, Tâm với từng sản phẩm làm ra. Với nền tảng từ thế hệ sáng lập được kế thừa bởi người có chuyên môn, có trí tuệ, có đạo đức nghề nghiệp sẽ giúp Tâm Bình ngày càng phát triển bền vững và đạt được những thành công mới.

Đinh Thùy