103 khách hàng trúng thưởng Chương trình “Xuân tích lũy, quỹ đong đầy” tại Agribank Nam Thanh Hóa

Với mong muốn tri ân những khách hàng đã luôn tin tưởng lựa chọn Agribank là nơi gửi gắm tài chính, ngày 24/4, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ trao thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng “Xuân tích lũy – Quỹ đong đầy”.

Agribank Nam Thanh Hóa trao thưởng các khách hàng đoạt giải Nhì của chương trình.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Xuân tích lũy, quỹ đong đầy” do Agribank Việt Nam triển khai từ ngày 10/12/2024 đến ngày 31/03/2025. Chương trình cơ cấu 3.670 giải thưởng với tổng trị giá 14,35 tỷ đồng. Tại Agribank Nam Thanh Hóa có 103 khách hàng may mắn trúng thưởng Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Xuân tích lũy, quỹ đong đầy” do Agribank Việt Nam triển khai. Cụ thể, có 3 khách hàng trúng giải Nhì, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng; 19 giải Ba – mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và 81 giải Khuyến khích – mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Agribank Nam Thanh Hóa trao thưởng các khách hàng đoạt giải Ba của chương trình.

Trong nhiều năm qua, Agribank thường xuyên triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng nhằm thay lời tri ân gửi tới những khách hàng đã luôn đồng hành, gắn bó với ngân hàng. Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Xuân tích lũy – Quỹ đong đầy” của Agribank mong muốn mang lại niềm vui và gia tăng thêm giá trị cho khách hàng. Đồng thời cũng là lời tri ân sâu sắc Agribank Nam Thanh Hóa gửi tới toàn thể khách hàng đã ủng hộ và lựa chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Agribank.

Khánh Phương