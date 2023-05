VIETGEN - Trung tâm Xét nghiệm NIPT uy tín và chính xác tại Hà Nội

Xét nghiệm NIPT là xét nghiệm sàng lọc trước sinh được thực hiện vào tuần thứ 9 của thai kỳ, giúp đánh giá các nguy cơ của thai nhi với một số hội chứng di truyền và dị tật bẩm sinh. Xét nghiệm NIPT tại VIETGEN được cam kết độ chính xác cao lên đến 99,999%, trả kết quả nhanh sau 3 - 5 ngày.

Xét nghiệm NIPT (Non – Invasive Prenatal Testing) hay xét nghiệm tiền sinh không xâm lấn, là phương pháp sàng lọc trước sinh hiện đại, giúp phát hiện ra các dạng bệnh lý di truyền cũng như các dị tật làm ảnh hưởng tới sự phát triển chung của thai nhi. Xét nghiệm NIPT tại VIETGEN có thể giúp phát hiện sớm nhất các hội chứng Down, Patau, Edwards, Turner, Klinefelter, Cri Du Chat, DiGeorge, Angelman, Jacobs, Triple X,...

NIPT là phương pháp xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn, chỉ cần từ 7 – 10ml máu mẹ. Xét nghiệm NIPT không có bất cứ sự tác động nào đến thai nhi. Do đó, NIPT rất an toàn cho cả mẹ và bé. Do đó, tất cả các mẹ bầu nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT.

Xét nghiệm NIPT an toàn cho cả mẹ và bé.

Với công nghệ giải trình GEN hiện đại, NIPT test cho kết quả chính xác cao lên đến 99,999%. VIETGEN là một trong số ít đơn vị xét nghiệm NIPT hỗ trợ tư vấn xét nghiệm NIPT và sàng lọc di truyền trong suốt quá trình mang thai.

Với đội ngũ là tiến sĩ, thạc sĩ khoa học, trang thiết bị hiện đại, VIETGEN cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất. Đặc biệt, VIETGEN còn có gói bảo hiểm lên đến 300 triệu đồng cho các trường hợp âm tính giả. Ngoài ra, VIETGEN còn hỗ trợ toàn bộ quá trình chọc ối trong trường hợp dương tính.

Mỗi xét nghiệm NIPT ở Hà Nội đều được kiểm duyệt với tiến sĩ khoa học trước khi đưa ra kết quả cuối cùng nên đảm bảo tính bảo mật khách hàng tuyệt đối 100%.

Chi phí xét nghiệm NIPT tại VIETGEN

Chi phí xét nghiệm NIPT có sự khác nhau giữa các trung tâm xét nghiệm.

Chi phí xét nghiệm NIPT có sự chênh lệch giữa các trung tâm xét nghiệm. Ngoài ra, giá xét nghiệm ADN còn có sự khác nhau giữa các gói xét nghiệm cơ bản hay nâng cao, yêu cầu về thời gian trả kết quả xét nghiệm,...

Dưới đây là bảng báo giá dịch vụ xét nghiệm NIPT của VIETGEN:

Lưu ý: Hỗ trợ MIỄN PHÍ lấy mẫu nội thành Hà Nội. Bảng giá chưa bao gồm chi phí lấy mẫu.

Gói sàng lọc GEN thể ẩn ĐƯỢC TẶNG KÈM MIỄN PHÍ khi khách hàng làm gói NIPT 23 và 23 Plus.

Quy trình xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT tại VIETGEN

Theo đó, quy trình xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT tại VIETGEN được thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng

- Bước 2: Nhân viên tiến hành thu lấy mẫu (7 - 10ml máu từ mẹ)

- Bước 3: Mẫu được phân tích tại phòng LAB hiện đại của VIETGEN, mọi thông tin sẽ được mã hoá và kiểm chứng độc lập bởi các chuyên gia, nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

- Bước 4: Trả kết quả theo đường bưu điện, email hoặc trả kết quả thông qua hình thức online.

VIETGEN là trung tâm số 1 trong lĩnh vực xét nghiệm NIPT ở Hà Nội và trên toàn quốc. Các xét nghiệm NIPT được cam kết độ chính xác cao lên đến 99.999%, trả kết quả nhanh theo yêu cầu khách hàng. Đến với VIETGEN, các mẹ bầu sẽ được hỗ trợ tư vấn, tham khảo đầy đủ các thông tin về xét nghiệm NIPT ở Hà Nội và trên toàn quốc.

Thông tin liên hệ: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG GEN CÔNG NGHỆ CAO – VIETGEN - Trụ sở chính: Số 3, ngõ 1, Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Hệ thống văn phòng đại diện:

