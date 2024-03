Vàng da - Coi chừng bệnh lý gan mật

Vàng da là triệu chứng điển hình cảnh báo suy giảm chức năng gan, viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Nhiều trường hợp khi phát hiện vàng da, đi viện khám thì bệnh đã ở giai đoạn “báo động”.

Da vàng vọt, đi khám mới biết bị viêm gan B

Cuối năm 2021, anh Trần Nhân Quyết (42 tuổi, Phó giám đốc Công ty Sản xuất và Thương mại PP) thấy mắt và da vàng vọt. Đi viện khám, anh được chẩn đoán bị viêm gan B, phải nhập viện gấp vì men gan cao 2000 U/L, tải lượng virus viêm gan B lên tới 10 mũ 9.

Anh cho biết, hồi đầu năm anh hay bị mệt mỏi, chán ăn, khắp người nổi mẩn đỏ li ti nhưng bận công việc nên chưa đi khám. Đến khi sắc tố da kém, nhiều người gặp đã thốt lên "mắt và da sao vàng thế”, anh mới đi khám thì không ngờ phải nhập viện luôn.

Ông Nguyễn Văn Trung (52 tuổi, Hưng Yên) thường xuyên uống rượu từ khi còn trẻ, ngày nào cũng phải có rượu làm “bầu bạn”. Đến khi da vàng, bụng trướng, ông được người nhà đưa tới bệnh viện khám thì được chẩn đoán xơ gan.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hằng (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh), vàng da có thể do bệnh lý về hồng cầu, ống mật nhưng thường gặp nhất là do các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Vị bác sĩ lý giải: “Khi các tế bào hồng cầu già đi, chúng bị phân hủy một cách tự nhiên và giải phóng Bilirubin - một chất có màu vàng. Bilirubin đi theo máu đến gan và được biến đổi để đưa vào dịch mật, sau đó đào thải ra ngoài. Nếu chức năng gan suy giảm không thể chuyển hóa và đào thải Bilirubin sẽ dẫn đến nồng độ chất này trong máu tăng cao gây vàng da. Hiện tượng vàng da do gan kém thường kèm theo vàng mắt hoặc một số biểu hiện khác như mệt mỏi, chán ăn, mẩn ngứa, đau tức hạ sườn...”.

Người bị vàng da cần lưu ý gì?

Vàng da là dấu hiệu đặc trưng cảnh báo gan đang gặp vấn đề nên khi có dấu hiệu này cần đi thăm khám sớm để tìm ra nguyên nhân và hướng điều trị phù hợp.

Bên cạnh tuân thủ chỉ định của bác sĩ, người bệnh nên thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh. Hạn chế sử dụng thực phẩm nhiều dầu mỡ, muối, đường, rượu bia... vì làm gia tăng áp lực lên lá gan vốn đang yếu. Nên uống khoảng 2l nước mỗi ngày giúp gan đào thải độc tố, loại bỏ Bilirubin, cải thiện tình trạng vàng da. Tăng cường các loại rau xanh, trái cây như rau cải, súp lơ, nho, táo, cam, bưởi... vì giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào gan, tránh tổn thương do các gốc tự do.

Đồng thời, nên kết hợp bổ sung các tinh chất thiên nhiên đã được chứng minh lâm sàng giúp giải độc gan, phục hồi và tăng cường chức năng gan hiệu quả như: Kế sữa, Khúng khéng, Novasol Curcumin.

Chiết xuất Kế sữa chứa hoạt chất Silymarin có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa giúp bảo vệ gan và giảm các triệu chứng bệnh gan như vàng da, mệt mỏi, chán ăn, khó tiêu... Silymarin còn giúp tăng cường khả năng tổng hợp protein của gan, phục hồi tế bào gan bị tổn thương và kích thích sự phát triển các tế bào gan mới.

Chiết xuất Khúng khéng giúp giải độc gan, hạ men gan, bảo vệ gan trước các chất độc hại từ bia rượu, ức chế sự tạo thành collagen ở gan, phòng ngừa xơ gan.

Novasol Curcumin được nhập khẩu từ Đức, độ hấp thu gấp 185 lần Curcumin thông thường giúp tăng cường chức năng gan, làm lành các vết sẹo và tổn thương gan.

Ba tinh chất thiên nhiên này đã được Dược phẩm Tâm Bình – Top 5 Công ty Đông dược uy tín Việt Nam kết hợp hài hòa trong sản phẩm Bổ gan Tâm Bình, mang đến giải pháp hiệu quả và tiện lợi cho người dùng. Bổ gan Tâm Bình giúp hỗ trợ bổ gan và tăng cường chức năng gan, giảm triệu chứng vàng da, mề đay, mẩn ngứa, chán ăn, mệt mỏi do chức năng gan kém. Đồng thời, hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc gan, mát gan, bảo vệ gan, giảm tác hại của rượu bia, thuốc ảnh hưởng đến gan.

Dùng Bổ gan Tâm Bình kết hợp uống thuốc kháng virus do bác sĩ kê, anh Trần Nhân Quyết đã cải thiện đáng kể tình trạng vàng da, mệt mỏi, sức khỏe tốt lên. Anh chia sẻ: “Sau một tháng nằm viện, sức khỏe hồi phục phần nào nhưng chỉ số men gan và virus viêm gan B vẫn ở ngưỡng cao. Lúc đó tôi tìm hiểu uống thuốc kháng virus là chưa đủ, gan mình có bệnh nên rất yếu, phải tìm cách giải độc, tăng cường chức năng gan nên dùng thêm Bổ gan Tâm Bình. Sau 5 tháng, tải lượng virus viêm gan B đã được kiểm soát, men gan về ngưỡng an toàn, da dẻ hồng hào trở lại”.

Bổ gan Tâm Bình có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Để được tư vấn miễn phí các vấn đề về gan hoặc tìm hiểu thông tin sản phẩm, vui lòng liên hệ hotline: 0343 44 66 99, website: bogantambinh.vn

Đinh Thùy