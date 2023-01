Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành: Chủ động, sẵn sàng trong công tác phòng, chống dịch bệnh

Trung tâm Y tế Thạch Thành với mô hình hoạt động gồm 7 khoa phòng, 49 cán bộ, viên chức, trong đó có 1 BSCKII, 4 BSCKI, 7 bác sĩ, 10 cử nhân đại học, 24 y sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên và 3 cán bộ khác; 25 trạm y tế xã, thị trấn có 143 cán bộ trong đó có 36 bác sĩ còn lại là y sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh... đến nay trung tâm y tế đi vào hoạt động ổn định và phát triển.

Huyện Thạch Thành luôn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: Tô Hà

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành; các trạm y tế xã, thị trấn và sự quan tâm của ngành, của huyện nên công tác y tế trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác quản lý chỉ đạo, điều hành được nâng cao, xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở hoạt động của các khoa, phòng và trạm y tế xã, thị trấn nên hoạt động có nền nếp hơn. Hệ thống giám sát dịch được củng cố, thực hiện công tác phòng, chống dịch với phương châm: Tích cực, chủ động phát hiện sớm, xử lý ổ dịch tích cực kịp thời, dập tắt dịch trong thời gian ngắn nhất, không để dịch lây lan ra diện rộng; triển khai tốt công tác điều trị thay thế các chất gây nghiện bằng methadone, đồng thời thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trong cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, nội dung phong phú.

Đối với các loại bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tiêu chảy, cúm, thủy đậu... Trung tâm y tế đã chỉ đạo các trạm y tế xã, thị trấn cách ly, giám sát những ca bệnh mắc mới và hướng dẫn người nhà bệnh nhân vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ chơi, vệ sinh môi trường để phòng bệnh và tránh lây lan trong cộng đồng; thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện dịch, nhận báo dịch hàng ngày từ xã lên huyện và báo cáo theo quy định. Công tác vệ sinh môi trường, nước sạch và vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm chú trọng. Triển khai thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng. Tăng cường giám sát kỹ thuật về an toàn tiêm chủng, giám sát phản ứng sau tiêm chủng. Trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, trung tâm duy trì tốt các hoạt động quản lý, chăm sóc, tư vấn người nhiễm HIV, điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV) cho bệnh nhân AIDS. Chất lượng khám, chữa bệnh tại trạm y tế được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Trong năm có 79.272 lượt khám bệnh tại trạm y tế xã, thị trấn, điều trị 42.998 lượt bệnh nhân, không có biến chứng và tử vong, chuyển tuyến kịp thời và đảm bảo an toàn.

Năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Làm tốt công tác tham mưu về lĩnh vực y tế dự phòng cho các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đồng thời tiếp tục chỉ đạo, triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Tiếp tục quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động các chương trình y tế quốc gia. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện. Tổ chức chỉ đạo công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe đa phương tiện, nhiều hình thức cho phù hợp từng vị trí địa bàn, tạo điều kiện tốt nhất để người dân tiếp thu được các thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng các bệnh mãn tính không lây nhiễm và cùng tham gia chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Tăng cường chỉ đạo toàn diện hoạt động trạm y tế xã, thị trấn theo tinh thần Chỉ thị 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tiếp tục chỉ đạo 100% số trạm y tế xã, thị trấn giữ vững Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Chuẩn bị đầy đủ, vật tư hóa chất, thuốc, nhân lực, kinh phí đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.

Đặng Văn Thuận

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành