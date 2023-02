Thiệu Hóa quan tâm củng cố mạng lưới y tế cơ sở

Xác định tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân, những năm qua hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện Thiệu Hóa từng bước được quan tâm củng cố, kiện toàn. Huyện đã huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng mạng lưới y tế cơ sở, đưa y tế cơ sở trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh (KCB) tin cậy của người dân mỗi khi ốm đau, bệnh tật.

Chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa.

Để nâng cao chất lượng KCB và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, hàng năm Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu cho UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác y tế, như: Huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đưa y tế - dân số vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Hàng tháng, duy trì giao ban với trạm trưởng y tế xã, thị trấn, với cán bộ chuyên trách để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo kịp thời để các trạm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn được trang bị thêm các loại thiết bị phục vụ cho công tác KCB như: máy đo huyết áp, ống nghe, đèn sưởi, nhiệt kế điện tử, máy tạo oxy, các dụng cụ đặt vòng tránh thai, nồi hấp, máy khí dung... Hàng năm, luân phiên cử cán bộ y tế cơ sở tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tại Bệnh viện Đa khoa huyện, thường xuyên cử cán bộ có trình độ đại học tại Trung tâm Y tế huyện xuống tăng cường tại các xã.

Đến nay, 25/25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đều đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Hoạt động của trung tâm y tế và các trạm y tế xã, thị trấn từng bước được đổi mới theo hướng hiện đại nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng công tác dự phòng, công tác KCB tại tuyến y tế cơ sở, đơn giản thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động, cập nhật kịp thời các thông tin sức khỏe cần thiết nên công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân tại các trạm y tế xã đã được cải thiện...

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, phương tiện làm việc được quan tâm đầu tư. Bệnh viện đã trang bị máy CT Scaner 2 lát cắt, máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn, máy ghi lưu huyết não, đo độ loãng xương, máy siêu âm màu 4D, máy thở xâm nhập, hệ thống phẫu thuật nội soi tiêu hóa... nhằm phục vụ nhu cầu KCB ngày càng cao của người dân, nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến được ứng dụng thành công đã góp phần quan trọng vào công tác điều trị bệnh nhân. 100% buồng bệnh có điều hòa, làm khuôn viên nội bộ, cải tạo khuôn viên, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, duy trì 5S tại các khoa, phòng; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính khu vực khoa khám bệnh, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa Nguyễn Lê Lâm cho biết, với phương châm “lấy người bệnh để xây dựng phát triển đơn vị”, bệnh viện đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện chất lượng KCB, 100% thủ tục hành chính đều được thực hiện bằng phần mềm quản lý bệnh viện. Ngoài ra, bệnh viện đã thực hiện đường truyền kết nối với các cơ sở KCB tuyến trên như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt khoa học, hội chẩn từ xa, hỗ trợ và nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ bệnh viện. Trong giai đoạn từ 2018 tới nay, trung bình mỗi năm bệnh viện đã thực hiện 10 kỹ thuật, sáng kiến mới theo nhiệm vụ Sở Y tế giao, điển hình là: phẫu thuật nội soi tiêu hóa, mổ bướu cổ, các xét nghiệm phát hiện sớm một số bệnh ung thư giai đoạn đầu, tán sỏi ngoài cơ thể...

Theo báo cáo của UBND huyện Thiệu Hóa, trong năm 2022, toàn huyện có hơn 226 ngàn lượt người khám bệnh; công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được đẩy mạnh triển khai, nhất là ở tuyến y tế cơ sở; công tác tiêm chủng tại các trạm y tế xã, thị trấn bảo đảm chất lượng và an toàn, không xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được quan tâm, chú trọng. Các xã, thị trấn thường xuyên đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Trong năm trên địa bàn không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai lồng ghép có hiệu quả, từng bước cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em.

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa Nguyễn Thế Anh cho biết, trong thời gian tới huyện tiếp tục khắc phục những khó khăn, tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở đối với hệ thống y tế cơ sở; tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, đầu tư xây dựng mới một số trạm y tế xuống cấp; tăng cường xã hội hóa về y tế; tận dụng linh hoạt các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở; chú trọng công tác củng cố nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế vừa có nghiệp vụ chuyên môn giỏi, vừa có phẩm chất đạo đức, ý thức phục vụ Nhân dân và người bệnh, thể hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “lương y phải như từ mẫu”; thực hiện đồng bộ các giải pháp để củng cố và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân.

Bài và ảnh: Hà Phương