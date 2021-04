Quyết liệt hơn để vi phạm không tái diễn

Vi phạm trong khám, chữa bệnh BHYT là vấn đề gây bức xúc dư luận. Sau thời gian chấn chỉnh, tình trạng này lại đang có dấu hiệu tái diễn.

Qua kết quả giám sát chi phí khám, chữa bệnh BHYT định kỳ do BHXH tỉnh vừa thông báo, chi phí cho khám, chữa bệnh BHYT trong 2 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn Thanh Hóa gia tăng mạnh so với cùng kỳ, trong đó một số nội dung như tỷ lệ thu dung người bệnh vào điều trị nội trú cao bất thường so với toàn quốc; chi phí bình quân đơn ngoại trú và nội trú cao hơn các cơ sở cùng hạng, cùng tuyến trên địa bàn cả nước...

Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn quỹ BHXH, ở góc độ nào đó còn làm gia tăng định kiến, làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của người dân Thanh Hóa.

Nguồn quỹ BHYT lâu nay được nhiều người quan niệm như “chiếc bánh giữa đình làng” nên tìm đủ cách trục lợi. Theo thống kê của BHXH Việt Nam, có những người đi khám bệnh gần 30 lần trong một tháng và thực tế là lượng thuốc mà những bệnh nhân này được cấp phát đã được đưa ra thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, thời gian qua có một số y, bác sĩ trong bệnh viện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để lập bệnh án giả, khai khống ngày điều trị để trục lợi BHYT. Dù đã bị pháp luật nghiêm trị, nhưng dư âm của những việc làm này vẫn để lại những điều tiếng không đẹp.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lập lại trật tự trong công tác khám, chữa bệnh BHYT. Vấn đề này cũng được đưa ra chất vấn tại một số kỳ họp HĐND tỉnh, tuy nhiên do việc thực hiện còn thiếu đồng bộ, chưa kiên quyết và không liên tục dẫn đến hiệu quả chưa như mong muốn.

Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trong tỉnh tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế, của tỉnh và BHXH Việt Nam, phát hiện, đấu tranh nghiêm khắc với tình trạng trục lợi BHYT nhằm bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của người bệnh.

Để thực hiện nghiêm yêu cầu này, trách nhiệm trước tiên thuộc về cơ quan quản lý y tế, tuy nhiên để tạo sức mạnh tổng hợp đẩy lùi một căn bệnh xấu đã gây ra bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua, thì sự vào cuộc có trách nhiệm của các cơ quan liên quan là vô cùng cần thiết.

Sớm chấn chỉnh, không để tái phát tình trạng gia tăng trong công tác khám, chữa bệnh BHYT cũng chính là góp phần vào việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người dân Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tuệ Minh