Ngành y tế Thanh Hóa: Những cơ hội đầu tư hứa hẹn

Tỉnh Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn chuyển đổi kinh tế mang lại tiềm năng to lớn cho lĩnh vực dịch vụ y tế. Nhưng thực tế đang cho thấy, chỉ dựa vào khu vực y tế công lập thì chưa đáp ứng đủ nhu cầu khám, chữa bệnh (KCB) ngày càng tăng cao của người dân địa phương và rất khó để đưa dịch vụ y tế trở thành một trong năm trụ cột tăng trưởng của tỉnh. Trong khi đó, vẫn còn một khoảng trống thị trường rất lớn để khu vực tư nhân có thể khai thác như cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cao và KCB theo yêu cầu...

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh và dân số già hóa

Ngành y tế Thanh Hóa có rất nhiều tiềm năng do những thay đổi về kinh tế - xã hội và nhân khẩu học đang diễn ra. Từ một địa phương kinh tế khó khăn, đến năm 2022 thu ngân sách của tỉnh đạt trên 51.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu về thu ngân sách Nhà nước; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 12,51%, đứng thứ 7 của cả nước, cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Sự phát triển kinh tế nhanh chóng của tỉnh Thanh Hóa đã thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt và chất lượng cao hơn, đặc biệt là trong tầng lớp trung lưu đang phát triển. Hơn nữa, những lo ngại ngày càng tăng về an toàn thực phẩm, ô nhiễm và điều kiện sống và làm việc không an toàn cũng khiến người dân sẵn sàng tiêu dùng nhiều hơn cho thuốc men và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã bước vào “giai đoạn già hóa dân số” từ năm 2009 với tỷ lệ dân số trên 60 tuổi là 10,7% (giai đoạn già hóa dân số của Việt Nam là từ năm 2011) và tỷ lệ này có xu hướng tăng dần qua các năm. Khi tốc độ già hóa dân số ngày càng gia tăng sẽ gây căng thẳng cho hệ thống phúc lợi xã hội, trong đó có hệ thống y tế công lập. Những thay đổi về kinh tế và nhân khẩu học này sẽ tạo nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh cho khu vực tư nhân trong thời gian tới.

Khoảng trống trong thị trường sản xuất dược phẩm

Tiềm năng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất dược phẩm tại tỉnh Thanh Hóa đến từ yếu tố chính là chi tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc tăng, nhờ thu nhập của người dân trong tỉnh được cải thiện và sự quan tâm đến sức khỏe ngày càng cao, đặc biệt là sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID–19. Là một trong những địa phương có mức tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước năm 2022, Thanh Hóa được kỳ vọng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, giúp gia tăng thu nhập của người dân, cùng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao sẽ thúc đẩy chi tiêu cho y tế. Như đã nói ở trên, tốc độ già hóa đang diễn ra nhanh chóng sẽ làm gia tăng áp lực lên hệ thống y tế, từ đó mở ra triển vọng tăng trưởng cho ngành sản xuất dược. Bên cạnh đó là tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trong tỉnh ngày càng cao (92% tính đến năm 2022) sẽ giúp đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ thuốc qua kênh hệ thống bệnh viện. Hơn nữa trong dài hạn, lĩnh vực dược phẩm sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng nhờ xu hướng thay thế thuốc ngoại bằng thuốc sản xuất trong nước đang tiến triển càng lúc càng nhanh nhờ sự hỗ trợ từ các quy định của Nhà nước.

Ngoài tiềm năng của ngành, còn một lý do nữa để thu hút các nhà đầu tư tham gia vào thị trường sản xuất dược phẩm tại Thanh Hóa, đó là phần đông doanh nghiệp dược phẩm nội tỉnh chỉ sản xuất thuốc ở trình độ bào chế hoặc kinh doanh dưới hình thức thương mại, chưa đủ tiềm lực để đầu tư chi phí lớn cho sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, không đáp ứng được các tiêu chí như thực hành sản xuất tốt theo tiêu chuẩn châu Âu (EU-GMP) hoặc chương trình hợp tác thanh tra trong lĩnh vực thực hành tổ sản xuất thuốc (PIC/S- GMP) cần thiết để sản xuất thuốc generic chất lượng cao.

Cơ chế, chính sách đầu tư ngày càng cởi mở

Việc thông qua Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17-6-2020 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào một số lĩnh vực chính bao gồm y tế. Các dự án trong các lĩnh vực này tại Việt Nam có thể được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn hoặc giảm tiền thuê đất và hỗ trợ tín dụng.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, để đảm bảo thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; theo đó tỉnh sẽ đảm bảo cho nhà đầu tư được hưởng các mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định. Một số nội dung hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật khi các nhà đầu tư triển khai dự án tại Thanh Hóa, bao gồm: Tỉnh đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đến hàng rào dự án; đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian thực hiện dự án; ưu đãi về tiền thuê đất; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu; hỗ trợ vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng biển Nghi Sơn... Nhìn chung, các biện pháp này khẳng định cam kết của tỉnh Thanh Hóa trong việc tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực y tế đang ngày một phát triển.

Tiềm năng về du lịch y tế

Tỉnh Thanh Hóa sở hữu rất nhiều nguồn tài nguyên du lịch phong phú với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, bãi biển, rừng nguyên sinh, hệ thống hang động và núi đá vôi trải rộng khắp cùng nhiều lễ hội nổi tiếng, phù hợp với nhiều loại hình du lịch như khám phá, nghỉ dưỡng, tâm linh, ẩm thực. Bên cạnh những yếu tố sẵn có được thiên nhiên ưu đãi, tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn do các tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu đầu tư, tiêu biểu trong số đó là Quần thể nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn; Sun Grand Boulevard Sầm Sơn; Khu Du lịch nghỉ dưỡng Bến En; Dự án Sun Beauty Onsen; Khu Du lịch sinh thái Tân Dân và dự án Resort Sao Mai...

Giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh ước đón trên 26,46 triệu lượt khách (trong đó có khoảng 881.460 lượt khách quốc tế), tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 17,8%/năm. Tổng thu du lịch ước đạt 49.266 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 32,5%/năm. Với sự đầu tư phát triển hạ tầng du lịch là số lượng du khách ngày càng tăng cao sẽ mang đến cơ hội vô cùng lớn cho phát triển du lịch y tế. Có thể nói lĩnh vực này xứng đáng là một thị trường hứa hẹn với nhiều tiềm năng và cơ hội hấp dẫn đang chờ được các nhà đầu tư khai thác.

Tóm lại, tiềm năng của ngành y tế Thanh Hóa đối với đầu tư tư nhân là rất lớn. Với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, sự ủng hộ từ chính quyền địa phương cùng với nhiều khoảng trống thị trường, các nhà đầu tư tư nhân có thể tham gia vào lĩnh vực y tế để mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho chính mình, đồng thời giúp chia sẻ gánh nặng tài chính với khu vực công, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao cơ sở hạ tầng y tế, mở rộng mạng lưới cơ sở y tế và cung cấp đa dạng các dịch vụ chất lượng đến với người dân. Sự tham gia của khu vực tư nhân cũng sẽ thúc đẩy cạnh tranh trong ngành y tế, khuyến khích khu vực công tìm kiếm các giải pháp đổi mới và cải thiện liên tục chất lượng dịch vụ. Điều này giúp tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, mang lại hiệu quả lâu dài cho sự phát triển bền vững của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa.

