Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng chống ma tuý; công tác phòng chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm

Sáng 22-12, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng chống ma tuý; công tác phòng chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thanh Hoá. Cùng tham dự có thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh; đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ: Công an; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội đã phổ biến, quán triệt một số nội dung chính của Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Nghị định số 109/2021/NĐ-CP quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; Thông tư số 18/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; Quán triệt một số nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở cơ sở; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.

Sau khi nghe đại diện các địa phương thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung trọng tâm của hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ghi nhận những nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương thời gian qua trong phòng chống tội phạm ma túy, công tác phòng chống dịch COVID và công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dù đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng, chống ma túy nhưng nguy cơ vẫn còn rất lớn, công tác phòng, chống tội phạm ma túy vẫn vô cùng quyết liệt, vẫn có hy sinh, vẫn có đổ máu... Vì vậy cần quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống tội phạm ma túy ở cả “đầu cung và cầu”, trong công tác cai nghiện.

Đối với công tác này, không chỉ riêng lực lượng công an, y tế, ngành lao động, thương binh và xã hội, mà còn cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò đầu mối, nòng cốt và sự phối hợp giữa các lực lượng, các cấp, ngành và địa phương. Bên cạnh đó, cần kết hợp nhuần nhuyễn các phong trào thi đua giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phong trào xây dựng đời sống văn hóa và công tác tuyên truyền. Đặc biệt lưu ý công tác phòng, chống COVID-19 trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhìn chung cả nước đã bảo đảm cơ bản các quy định quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý các địa phương và bộ, ngành cần đẩy nhanh xây dựng bản đồ an toàn trong sản xuất nông nghiệp gắn với chỉ dẫn địa lý và quan tâm xây dựng các sản phẩm OCOP của các địa phương. Cơ chế phản biện, cơ chế đối thoại cần được đẩy mạnh; công tác quảng cáo thực phẩm chức năng cần được siết chặt quản lý. Việc kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết cổ truyền phải được quan tâm đặc biệt, tăng cường ra quân xử lý vi phạm.

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dịch vẫn còn có nguy cơ tạo nên làn sóng mới lây nhiễm nhanh hơn từ 3-7 lần so với chủng cũ, vì vậy cần đẩy nhanh hơn tốc độ tiêm vắc xin cho người dân để giảm thiểu nguy cơ lây lan, tử vong.

Các lực lượng luôn phải sẵn sàng, không được chủ quan, không để bùng phát điểm nóng và quá tải trong kiểm soát, điều trị. Tiếp tục phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng, công an, dân quân, y tế và các lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong tiêm vét vắc xin, trong phát hiện, hướng dẫn hỗ trợ người bệnh. Các bộ, ngành, các lực lượng và địa phương cần tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm cho người dân có cái Tết vui khỏe, an toàn trong tình hình mới.

Tô Hà