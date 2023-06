Bộ Y tế thu hồi giấy đăng ký lưu hành 13 loại thuốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 13 loại thuốc, do các cơ sở đăng ký thuốc đề nghị tự nguyện thu hồi giấy đăng ký lưu hành.

Theo đó, thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 13 loại thuốc gồm:

Thuốc Tetraspan 6% solution for infusion, dạng bào chế tiêm truyền tĩnh mạch, số đăng ký: VN-18497-14 do B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. (Địa chỉ: Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas, Pulau Pinang, Malaysia) là cơ sở đăng ký. Thuốc Spiolto Respimat, dạng bào chế là dung dịch để hít, số đăng ký VN3-361-21 do Boehringer Ingelheim International GmbH (Địa chỉ: Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany) là cơ sở đăng ký. Thuốc Tamiflu, dạng bào chế viên nang cứng, số đăng ký VN-18299-14, do F.Hoffmann-La Roche Ltd. (Địa chỉ: 124 Grenzacherstrasse, CH-4070 Basel, Switzerland) là cơ sở đăng ký.

Thuốc MS Contin 10mg, dạng bào chế viên nén phóng thích kéo dài, số đăng ký VN-21318-18; Thuốc 5 MS Contin 30mg, dạng bào chế viên nén phóng thích kéo dài, số đăng ký VN-21319-18; Norspan 10mcg/h, dạng bào chế là miếng dán trị liệu qua da, số đăng ký VN3-266-20; Norspan 20mcg/h, dạng bào chế là miếng dán trị liệu qua da, số đăng ký VN3-267-20; Norspan 5mcg/h, dạng bào chế là miếng dán trị liệu qua da, số đăng ký VN3-268-20, đều có cơ sở đăng ký là Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd (Địa chỉ: 12 Marina View, #22-01 Asia Square Tower 2, Singapore 018961, Singapore).

Vinorelbin “Ebewe”, dạng bào chế là dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, số đăng ký VN-20829-17; Calciumfolinat “Ebewe”, dạng bào chế là dung dịch tiêm truyền, số đăng ký VN-23089-22; Calciumfolinat “Ebewe”, dạng bào chế là dung dịch tiêm truyền, số đăng ký VN-23090-22; Gliclazid Sandoz 30mg, dạng bào chế viên nén phóng thích biến đổi, số đăng ký VN-23041-22; Amoxicillin 250mg, dạng bào chế viên nén phân tán, số đăng ký VN-22180-19, đều có cơ sở đăng ký là Novartis (Singapore) Pte Ltd (Địa chỉ: 10 Collyer Quay, # 10-01, Ocean Financial Centre Singapore (049315), Singapore).

Tại quyết định của Cục Quản lý Dược, thuốc nước ngoài đã nhập khẩu vào Việt Nam trước ngày 21-6 được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc. Cơ sở đăng ký thuốc, sản xuất thuốc phải có trách nhiệm theo dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình lưu hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (21-6-2023).

