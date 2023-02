Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn: Nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển

Với phương châm tận tâm và chuyên nghiệp trong phục vụ, thân thiện và hiện đại về cơ sở vật chất, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn đang có những bước đi vững chắc để trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn được đầu tư xây dựng mới.

Đổi mới toàn diện

Quay trở lại Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn lần này, cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn mừng vui khi trước mắt chúng tôi là cơ ngơi khang trang của một bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Tòa nhà 7 tầng thiết kế thân thiện và hiện đại mới được xây dựng với khuôn viên xanh, sạch, đẹp cùng các trang thiết bị được đầu tư đồng bộ. Rảo bước trong khuôn viên sạch sẽ và thoáng mát, bắt gặp những ánh mắt, nụ cười thân thiện cùng với nhịp làm việc hối hả, khẩn trương của cán bộ nhân viên y tế, tạo sự an tâm cho bệnh nhân mỗi khi đến khám và điều trị bệnh tại bệnh viện.

Đón tiếp chúng tôi, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Hân, giám đốc bệnh viện vui mừng cho biết: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người thầy thuốc là không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) cho bệnh nhân, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Để làm được điều đó, ban giám đốc bệnh viện đã nỗ lực, đoàn kết, thống nhất toàn đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ. Từ khâu tiếp đón bệnh nhân, cải cách thủ tục hành chính đến công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới, mua sắm thiết bị, dụng cụ, phương tiện phục vụ công tác KCB... ngày càng tốt hơn.

Để trở thành địa chỉ tin cậy trong KCB, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, ban giám đốc, tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn không ngừng nỗ lực vượt khó, triển khai sáng tạo và hiệu quả nhiều giải pháp phát triển bệnh viện. Trong đó phải kể đến các giải pháp về phát triển nguồn nhân lực; đầu tư trang thiết bị; nâng cấp cơ sở vật chất; bảo đảm duy trì tốt khâu cung ứng thuốc, vật tư y tế và hóa chất xét nghiệm. Trong những năm qua, với sự đầu tư của Nhà nước và tự chủ của đơn vị, nhiều trang thiết bị hiện đại đã được triển khai và sử dụng có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc cứu sống và điều trị cho nhiều bệnh nhân nặng. Trong số các trang thiết bị đã được đầu tư, đáng chú ý là gói thiết bị trị giá gần 37 tỷ đồng được đầu tư trong giai đoạn 2016-2018, bao gồm máy chụp cắt lớp vi tính, hệ thống siêu âm màu 4D, hệ thống nội soi tiêu hóa... Việc nâng cấp cơ sở vật chất đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng KCB, qua đó tạo niềm tin cho người bệnh khi khám và điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, dự án mở rộng và nâng cấp cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn có tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng, cùng các công trình phụ trợ được xây dựng từ các nguồn vốn của tỉnh, huyện và vốn đối ứng của đơn vị đã góp phần quan trọng, nâng cao khả năng thu dung, điều trị tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, bệnh viện không ngừng đổi mới về quản trị theo hướng tự chủ, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Trong 3 năm qua (từ 2019-2022), bệnh viện đã tuyển dụng mới gần 30 bác sĩ chính quy, nâng tổng số bác sĩ của bệnh viện lên 68 người. Ban giám đốc bệnh viện luôn khuyến khích, động viên và tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ y, bác sĩ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng KCB. Với mục tiêu tiếp tục nâng cao uy tín, thương hiệu bệnh viện, tạo điều kiện thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, bệnh viện tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo các chuyên khoa theo quy hoạch và theo nhu cầu phát triển chuyên môn. Khuyến khích và tạo điều kiện về vật chất, tinh thần đối với cán bộ được cử đi đào tạo. Chú trọng chất lượng chuyên môn, đổi mới tác phong lề lối làm việc, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại để nâng cao chất lượng bệnh viện một cách bền vững. Trong năm 2022, bệnh viện đã cử 23 viên chức tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn; trong đó có 1 bác sĩ học sau đại học, 8 cán bộ học lên đại học, 14 cán bộ tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn; 3 cán bộ tham gia đào tạo lớp trung cấp lý luận chính trị và nhiều cán bộ tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngắn ngày khác.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Để nâng cao chất lượng KCB, Bệnh viện Đa khoa Triệu Sơn thường xuyên tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, y, bác sĩ thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử, như “lấy người bệnh làm trung tâm, tất cả vì người bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Theo đó, chất lượng công tác KCB của bệnh viện không ngừng được củng cố và nâng cao. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cải cách thủ tục hành chính toàn diện; triển khai nâng cấp phần mềm quản lý tới tất cả các khoa phòng, từ khâu đón tiếp, chăm sóc, phục vụ bệnh nhân đến khâu thanh toán viện phí, quản lý hồ sơ bệnh án. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục y đức cho cán bộ, viên chức, tránh gây phiền hà, tạo môi trường thân thiện đối với người bệnh. Nhờ vậy, các chỉ tiêu về KCB trong năm 2022 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện không ngừng tăng lên, bao gồm cả người dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn và các địa phương lân cận như Nông Cống, Như Thanh, Như Xuân... Đặc biệt, từ khi tòa nhà mới được đưa vào sử dụng, số lượng bệnh nhân điều trị nội trú đã tăng rõ rệt so với cùng kỳ những năm trước.

Môi trường làm việc thân thiện, tạo sự hài lòng cho người bệnh.

Góp phần vào thành quả ấy, một yếu tố không thể không đề cập tới đó là việc ứng dụng mô hình quản trị tiên tiến, theo hướng tự chủ, gắn với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành bệnh viện. Bệnh viện luôn chú trọng thực hiện nghiêm ngặt các quy chế, đặc biệt tổ chức chặt chẽ công tác thường trực cấp cứu; quy chế sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, quy chế hồ sơ bệnh án; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy trình kỹ thuật dựa trên quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành. Trong công tác cấp cứu, bệnh viện đã bố trí nhân lực và phương tiện đảm bảo sẵn sàng ở tất cả các khoa lâm sàng, tất cả các trường hợp cấp cứu vào viện đều được đón tiếp và xử lý kịp thời. Tiếp tục xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch – đẹp” và an toàn phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm.

Để tiếp tục xây dựng bệnh viện trở thành một đơn vị có uy tín, thương hiệu, thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính y tế. Thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả”. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng phát triển kỹ thuật mới, phấn đấu có từ 15 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật trở lên, áp dụng ít nhất 3 kỹ thuật mới trong năm. Đẩy mạnh công tác xã hội, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tích cực truyền thông, đưa hình ảnh bệnh viện xanh - sạch - đẹp, chất lượng, phục vụ “tận tâm, chuyên nghiệp" đến gần với người bệnh. Phấn đấu ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên y tế để người lao động yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đi lên của đơn vị.

