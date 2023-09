Bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị và phòng chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ 2-9

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư bảo đảm việc tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân và tổ chức các giải pháp phòng chống dịch bệnh xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời.

Sở Y tế Thanh Hoá đã có văn bản gửi các đơn vị trong ngành về việc bảo đảm công tác y tế trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2023. Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị y tế đảm bảo nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám, chữa bệnh phục vụ Nhân dân. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, không được chủ quan, lơ là. Đảm bảo an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm theo nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức trực 24/24h trong những ngày nghỉ lễ. Đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính- hậu cần và trực bảo vệ, tự vệ để giải quyết công việc và thực hiện tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân, đảm bảo tất cả người bệnh được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp người bệnh cấp cứu nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh/người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

Thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, cấp cứu các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; trực đường dây nóng 24/24h để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết.

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng; phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị có liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai và phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh đều đã xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh trong 4 ngày nghỉ.

Chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã yêu cầu tất cả các khoa, phòng đảm bảo nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, vật tư y tế và tổ chức tốt việc trực, cấp cứu, khám, chữa bệnh cho Nhân dân, sẵn sàng cho mọi tình huống diễn biến dịch bệnh, tai nạn giao thông, tai nạn hàng loạt.

Ngoài việc bố trí đủ bác sĩ, điều dưỡng trực tại các khoa, phòng để vừa chăm sóc cho các bệnh nhân ở lại điều trị nội trú, bệnh viện tỉnh còn bố trí tổ cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ cho các cơ sở y tế tuyến dưới khi có dịch bệnh, thảm họa, tai nạn giao thông và các ca bệnh cấp cứu.

BSCKII Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho biết: Dù trong dịp nghỉ lễ song bệnh viện luôn bố trí nhân lực để bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Bệnh viện cũng quán triệt cán bộ, y, bác sĩ không được xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Đặc biệt, luôn nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã; thực hiện đúng các quy định liên quan và các quy trình chuyên môn kỹ thuật.

Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh bố trí đủ nhân lực thực hiện công tác tiếp nhận, cấp cứu và chăm sóc cho người bệnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh, Giám đốc bệnh viện Ngô Công Nghiêm cho biết: Ngoài thực hiện nghiêm các nội dung theo chỉ đạo của Sở Y tế, bệnh viện yêu cầu các khoa, phòng giữ ổn định và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo công tác an ninh trật tự, bảo đảm cơ sở vật chất để tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh dịp nghỉ lễ. Phân công cụ thể các kíp trực chính và dự phòng các kíp trực thường trú để sẵn sàng cấp cứu, xử trí, báo cáo kịp thời khi có các dịch bệnh và các sự cố xảy ra.

Cùng với công tác khám, chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh vẫn được các địa phương triển khai.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc Hoàng Bình Yên cho biết, thời gian nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, nhiều người dân có nhu cầu di chuyển từ các tỉnh thành khác về địa bàn huyện dễ làm gia tăng các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn, phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính mạng của người dân. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, có hiệu quả cao các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là giám sát, phát hiện sớm ca mắc sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện ghi nhận 10 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 ca mắc nội địa nhưng không có ca lây lan thứ phát.

Công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân được các bệnh viện duy trì đảm bảo trong dịp nghỉ lễ.

Tô Hà