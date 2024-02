(Baothanhhoa.vn) - Trong D ự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan, hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới . T rong đó, Bộ Công an đề xuất thay đổi một số hạng giấy phép lái xe (GPLX) như, bỏ hạng A4, đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B.

{title} Những ý kiến xoay quanh việc Bộ Công an đề xuất thay đổi 3 hạng giấy phép lái xe Trong Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan, hiệp hội về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới. Trong đó, Bộ Công an đề xuất thay đổi một số hạng giấy phép lái xe (GPLX) như, bỏ hạng A4, đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B. Ảnh minh họa. Việc đưa nội dung phân hạng GPLX vào dự thảo luật nhằm nội luật hóa các quy định về phân hạng GPLX quy định tại Công ước Vienna năm 1968 về giao thông đường bộ, đảm bảo cam kết của Việt Nam khi ký kết, gia nhập công ước. Việc này, tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập tại các nước là thành viên Công ước Vienna năm 1968. Không mất chi phí đổi, học để được cấp GPLX, góp phần phát triển kinh tế, du lịch, thương mại, hợp tác quốc tế, đồng thời phát triển đầu tư, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện trong nước và quốc tế do có sự đồng bộ về phân hạng phương tiện và GPLX. Theo Bộ Công an, việc cấp GPLX theo hạng mới sẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những GPLX thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại. Điều khoản chuyển tiếp sẽ quy định GPLX cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên GPLX. Xoay quanh nội dung trên, cơ bản người dân đồng tình, ủng hộ việc việc Bộ Công an đề xuất bỏ hạng A4. Trong khi đó, có nhiều ý kiến trái chiều về việc gộp hạng B1 và B2. Anh Nguyễn Văn Hùng, ở phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) cho rằng, việc gộp hạng B1 và B2 cần xem xét lại. Bởi lâu nay, sự phân biệt giữa hai loại hạng này nằm ở nhu cầu học của người dân. Theo đó, hạng B1 có hai loại: Hạng B1 số tự động và hạng B1 (gồm số sàn và số tự động). Ở hạng này không được hành nghề lái xe. Trong khi hạng B2 (cả số sàn, số tự động) và được hành nghề lái xe. Xét về chương trình học lý thuyết, thực hành, cũng như thi sát hạch B1 so với hạng B2 cũng nhẹ nhàng hơn. Với anh Hùng, việc lái xe chỉ đáp ứng nhu cầu cá nhân và lái xe số tự động gia đình, nên chỉ cần học B1 số tự động. Anh không có nhu cầu lái xe kinh doanh, lái xe tải, xe số sàn. Ảnh minh họa. Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Hạnh, ở phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa), cho rằng, xe gia đình là số tự động, chỉ sử dụng cá nhân, không có nhu cầu kinh doanh cũng như lái xe số sàn nên thực tế nhu cầu của chị chỉ cần học hạng B1 số tự động. Việc gộp hai hạng này lại sẽ gây ra nhiều phát sinh như thời lượng học nhiều hơn, mức độ học, thi sát hạch khó hơn, nhất là đối với những phụ nữ như chị. Trao đổi với ông Phan Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Giao thông - Vận tải Thanh Hóa, cho biết: Theo quy định đang có hiệu lực tại Luật Giao thông đường bộ 2008, giấy phép lái xe bao gồm 13 hạng: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE, FC. Việc Bộ Công an đề xuất thay đổi 3 hạng lái xe không ảnh hưởng nhiều đến công tác đào tạo của nhà trường. Lâu nay, về cơ bản sự phân biệt giữa B1 và B2 là một bên không được kinh doanh hành nghề lái xe, một bên được kinh doanh, hành nghề lái xe. Ngoài ra, thời lượng học giữa hai hạng này cũng có chút ít sự khác nhau, khi B2 sẽ học thời lượng xe vận tải nhiều hơn B1. Về cơ bản, nội dung lý thuyết giữa hạng B1 và B2 là giống nhau. Việc bỏ hạng A4 và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo là phù hợp. Căn cứ vào kiểu loại, công dụng của phương tiện và đề nghị của cơ quan chuyên môn thì loại phương tiện này hiện được xếp vào nhóm xe máy chuyên dùng. Do đó, không quy định phân hạng Giấy phép lái xe cho người điều khiển loại phương tiện này. Cũng theo ông Hải, thực tế lâu nay, việc đào tạo, quản lý giấy phép lái xe hạng A4 rất bất cập. Việc áp dụng, quản lý chưa thực sự nghiêm. Chủ yếu đây là các loại phương tiện hoán cải, xe máy kéo... khi các phương tiện này tham gia giao thông thì phải quản lý, và người điều khiển phải có giấy phép hạng A4. Quy định là vậy, nhưng thực tế số lượng người dân đăng ký học giấy phép hạng A4 gần như không có. Mặc dù, cơ sở đã đầu tư phương tiện máy kéo để phục vụ cho việc đào tạo học viên nhưng lâu nay bỏ không. Đình Giang

