Xứ Thanh trong dòng chảy thời đại mới

Như một lẽ tất yếu được tạo hóa sắp đặt, mùa xuân mang ý nghĩa của sự khởi đầu đầy niềm tin và hứng khởi, hay là nền móng của mọi khát vọng đổi mới và sự vươn dậy diệu kỳ. Để rồi, quy luật của tạo hóa dường như cũng ứng nghiệm một cách đầy kinh ngạc với quy luật cuộc sống, khi mà Xuân Ất Tỵ 2025 đầy hứa hẹn sẽ thổi bùng khí thế hào sảng và thôi thúc khát vọng mãnh liệt về sự vươn dậy mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Lắng đọng trong không gian xuân linh thiêng, khí xuân tươi mới đang căng tràn vạn nẻo, mảnh đất xứ Thanh với tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường làm nền tảng, đang nỗ lực không ngơi nghỉ trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phồn thịnh, hạnh phúc.

Đường phố ở TP Thanh Hóa rực rỡ cờ hoa chào mừng Đảng ta 95 mùa xuân. Ảnh: Lê Hợi

Vốn gắn liền với dòng chảy lịch sử dân tộc, nên trong mỗi bước ngoặt, mỗi dấu mốc, mỗi thành tựu mà Việt Nam đạt được, đều lưu dấu ấn và những đóng góp quan trọng của xứ Thanh. Ngày nay, khi cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước đang được khẳng định mạnh mẽ, tạo nền tảng để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thì Thanh Hóa cũng không nằm ngoài dòng chảy thời đại. Thậm chí, với vị trí và vị thế rất quan trọng, Thanh Hóa càng phải bứt tốc mạnh mẽ hơn, để vươn lên trở thành tỉnh phát triển, tỉnh “kiểu mẫu” của cả nước.

Nhìn lại quá trình gần 4 thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, từ một tỉnh luôn nằm trong “top” những địa phương nghèo, Thanh Hóa đã vươn lên và đứng trong top dẫn đầu cả nước ở nhiều chỉ tiêu phát triển quan trọng. Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm giai đoạn 2000-2020 đạt trên 10%; giai đoạn 2021-2023 đạt 9,69%, đứng thứ 5 cả nước. Năm 2024, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,16%, đứng thứ 2 cả nước (sau tỉnh Bắc Giang). GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.494 USD, tăng 427 USD so với năm 2023. Thu ngân sách Nhà nước hàng năm luôn vượt dự toán; tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2023 đạt 132.418 tỷ đồng, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 11,3%; riêng năm 2024, thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 56 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ và đứng thứ 7 cả nước. Huy động vốn đầu tư phát triển luôn duy trì ở mức cao. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2023 đạt 409,3 nghìn tỷ đồng; trong 3 năm, đã thu hút được 201 dự án đầu tư trực tiếp (có 29 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký 38.665 tỷ đồng và 366,7 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có 167 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 14,77 tỷ USD, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và thứ 8 cả nước về thu hút FDI.

Để từng bước làm thay đổi diện mạo theo hướng văn minh, hiện đại, cũng như tạo dựng nền tảng hạ tầng cho phát triển, Thanh Hóa đã chú trọng đổi mới việc thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và các thành phần kinh tế để phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại. Trong đó, tập trung vốn ngân sách, vốn ODA, vốn của các doanh nghiệp (đầu tư theo phương thức PPP) để đầu tư phát triển hệ thống giao thông huyết mạch theo trục dọc Bắc - Nam, Đông - Tây. Đồng thời, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các đô thị, trung tâm kinh tế động lực và kết nối đến các khu, điểm du lịch có tiềm năng; xây dựng cảng hàng không, hệ thống cảng biển...

Để bảo đảm cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, cùng với kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại cũng được tỉnh đặc biệt chú trọng. Văn hóa, giáo dục, y tế đều có bước chuyển biến rất tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người có công được thực hiện đầy đủ. Đặc biệt, giai đoạn 2001-2023, tỷ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm trên 1,5% (từ 21,94% năm 2001 xuống còn 10,97% năm 2016 và giảm còn 3,52% năm 2023)... Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đảng bộ và hệ thống chính trị không ngừng lớn mạnh về mọi mặt...

Có thể khẳng định, những thành quả toàn diện kể trên, trước hết được hun đúc từ cái gốc của một khối đoàn kết bền chặt. Bởi, có một bài học lịch sử vô cùng thấm thía và luôn luôn cần bồi đắp, đó là “sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng”. Chỉ khi có sự đồng sức, đồng lòng, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân xứ Thanh, thì khi ấy mới tạo thành sức mạnh to lớn để vượt qua mọi thách thức khách quan và nội tại, mà giành lấy những thành tựu. Cùng với chữ “đồng”, thì một tầm nhìn đúng đắn, một tư duy đổi mới, cùng ý chí tự lực, tự cường và khả năng linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, chính là “chìa khóa” để Thanh Hóa đạt được nhiều thành tựu chưa từng có. Và cuối cùng, cũng như sức mạnh tiềm tàng hay bản chất cốt lõi của mùa xuân chính là khả năng khơi dậy niềm tin. Điều này là rất quan trọng, thậm chí có tính quyết định, bởi chỉ khi được niềm tin về sự thịnh vượng và hạnh phúc dẫn dắt, khi ấy con người mới càng thêm quyết tâm trong hành động. Với Thanh Hóa cũng vậy, niềm tin về một xứ Thanh không cam chịu đói nghèo, mà ngược lại phải vươn lên mạnh mẽ để xứng với tiềm năng, lợi thế vẫn luôn luôn cháy bỏng. Để rồi, khi được “sợi dây niềm tin” ấy dẫn dắt, Thanh Hóa đã bước những bước đầy vững chắc trên hành trình tạo dựng thế và lực mới, mà những thành tựu đạt được trong mấy mươi năm tiến hành công cuộc đổi mới là minh chứng sinh động và thuyết phục nhất.

Thành tựu đã được khẳng định, song bấy nhiêu chưa cho phép chúng ta sa vào “cái bẫy mãn nguyện”. Ngược lại, càng phải nhận thức cho đúng, cho chính xác, cho đầy đủ những thách thức đang và sẽ phải đối diện, kể cả khách quan và nội tại. Đó có thể là những hạn chế trong từng ngành, từng lĩnh vực, hay những “điểm nghẽn” về cơ chế, chính sách đang làm chậm sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tìm cho ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, trong đó không thể không thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân chủ quan của sự yếu kém là do con người. Cụ thể là một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý năng lực hạn chế, thiếu tâm huyết, sợ trách nhiệm, dẫn đến sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng, cứng nhắc, nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết công việc. Việc theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc cấp dưới thực hiện nhiệm vụ ở một số ngành, địa phương chưa sâu sát, quyết liệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ có nơi chưa nghiêm...

Đường từ TP Thanh Hóa nối với tuyến đường Nghi Sơn đi Cảng Hàng không Thọ Xuân hoàn thành tạo không gian phát triển mới. Ảnh: Lê Hợi

Song, như một lẽ tất yếu, chỉ khi nhìn thấy những yếu điểm, những hạn chế mới tìm ra cách giải quyết, cũng chính là làm mới những điều cũ kỹ trong nhận thức, tư duy, hành động. Và suy cho cùng, muốn tháo gỡ các khó khăn, yếu kém thì trước tiên phải tháo cho được “điểm nghẽn” về con người, mà trực tiếp là ý thức, nhận thức, đạo đức, thái độ, năng lực và nhất là tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên - nhân tố quyết định mọi sự thành bại. Chỉ khi “nút thắt” này được gỡ thì mới có thể thôi thúc mãnh liệt tinh thần và nhiệt huyết cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên, để biến thách thức thành động lực và biến những thời cơ quý giá thành lợi thế tạo ra đột phá phát triển.

Đất nước đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá mạnh mẽ và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Đây cũng chính là thời cơ cho xứ Thanh vươn lên, phát huy cao độ những thành quả được tạo dựng qua mấy mươi năm đổi mới và đặc biệt, những quyết sách có tính mở đường mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ưu ái dành riêng cho mảnh đất này. Song muốn nắm bắt tốt thời cơ mà vận hội lớn mang lại, thì cần một tâm thế luôn sẵn sàng “đạp bằng chông gai”. Đó là quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; là tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám vượt thách thức và dám chịu trách nhiệm; là ý chí tự lực, tự cường, tự tin và tự hào của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân xứ Thanh. Đây cũng chính là nền tảng để Thanh Hóa càng thêm vững tin bước vào năm 2025 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Từ đó, tích lũy thêm về “lượng” để Thanh Hóa có được “bước nhảy” về “chất” trong giai đoạn mới.

Niềm tin và sự kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam đang được thắp dậy khắp mọi nẻo quê hương, đất nước. Đó sẽ là mùa xuân kỳ diệu. Và để có thể đi dưới trời xuân linh thiêng và đầy cảm thức tự hào ấy, một xứ Thanh với vị thế đang lên càng phải nỗ lực trong dụng thế và tạo lực. Đồng thời, biết khơi dậy và phát huy cội nguồn sức mạnh được bồi tụ qua hàng nghìn năm lịch sử, để làm hành trang đưa xứ Thanh bước vào mùa xuân mới - kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên cùng đất nước vươn mình mạnh mẽ để khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc gia, dân tộc.

Khôi Nguyên