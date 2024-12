Xóa nhà tạm, chạm ước mơ

Những ngày cuối năm, chúng tôi đến thăm ngôi nhà mới của bà Nguyễn Thị Sáu ở thôn Nga Phú 1, xã Hoằng Xuân (Hoằng Hóa). Ngôi nhà được thực hiện theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 (gọi tắt là Chỉ thị 22).

Bà Nguyễn Thị Sáu ở thôn Nga Phú 1, xã Hoằng Xuân (Hoằng Hóa) vui mừng, hạnh phúc khi được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, khang trang lúc tuổi già.

Trải qua 66 năm cuộc đời đầy gian truân, lần đầu tiên bà Sáu được sống trong ngôi nhà ấm áp của riêng mình. Ngôi nhà rộng hơn 50m2 nhưng thoáng đãng, sạch sẽ và kiên cố, khang trang, giúp bà an tâm tuổi già. Bà Sáu sinh ra trong gia đình có 7 anh em, thì có tới 3 người là liệt sĩ. Hiện bà sống một mình, không chồng, không con và đang được hưởng trợ cấp xã hội. Bố mẹ, anh em dành cho bà một mảnh đất với ngôi nhà cấp 4 để ở. Tuy nhiên do ngôi nhà làm từ ngày xưa đã dột nát nên bà luôn mơ ước có chỗ ở đàng hoàng hơn nhưng “lực bất tòng tâm”.

Bà Sáu rơm rớm nước mắt hạnh phúc: “Tôi luôn mơ ước có một ngôi nhà kiên cố để không phải lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn. Nhưng do tuổi cao, sức yếu, lại chỉ có một mình, hoàn cảnh không cho phép nên cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thật may mắn, khi tỉnh có chủ trương vận động xây nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn, tôi được Câu lạc bộ tướng lĩnh sĩ quan Công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội, Văn phòng Công chứng Nguyễn Lan Hương hỗ trợ 80 triệu đồng và bà con hàng xóm, họ hàng chung tay giúp đỡ để xây dựng ngôi nhà mới. Điều này đã giúp tôi hoàn thiện ước mơ lớn nhất trong cuộc đời”.

Tương tự, Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 này, niềm vui của vợ chồng ông Nguyễn Đình Ngạnh và bà Trịnh Thị Mẹo, thôn Xuân Phú, xã Hoằng Xuân sẽ nhân lên gấp bội, bởi ông bà vừa được chuyển vào ở trong ngôi nhà mới ấm cúng. Ông Ngạnh chia sẻ: “Nhà tôi đã xuống cấp nhiều năm nhưng vợ chồng ở cái tuổi gần đất, xa trời không có điều kiện để sửa chữa, đành phải ở tạm bợ qua ngày. Nhờ sự hỗ trợ của tỉnh và bà con trong thôn, trong xã nên gia đình tôi mới có được ngôi nhà mới khang trang. Đó thực sự là món quà, là tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho gia đình tôi”.

Xã Hoằng Xuân là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành chỉ tiêu huyện Hoằng Hóa giao về việc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Xuân Nguyễn Văn Tài, cho biết: "Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 22, xã Hoằng Xuân đã kêu gọi, vận đồng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, con em xa quê chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Trong công tác tuyên truyền, vận động, từ xã đến thôn đều phát huy tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Với quyết tâm cao, xã đã kêu gọi, vận động được 316 triệu đồng, vượt kế hoạch huyện giao”.

Qua rà soát, toàn xã có 7 nhà cần làm mới và sửa chữa. Trong đó, năm 2024, thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 ngôi nhà và năm 2025, tiếp tục xây mới, sửa chữa 4 ngôi nhà. Đến nay, có 3 ngôi nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Mỗi căn nhà là sự quan tâm của tỉnh và sự sẻ chia của cộng đồng dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây thực sự là một chương trình lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Trong năm 2025, địa phương đã vận động được nguồn tài trợ để tiếp tục hoàn thành 4 ngôi nhà theo Chỉ thị 22.

Với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau, thực hiện Chỉ thị số 22, trong năm 2024, huyện Hoằng Hóa đã kêu gọi, vận động được hơn 11,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở tại địa phương. Đáng chú ý, huyện còn tổ chức vận động, kêu gọi bằng hình thức “xây nhà, gắn biển” và thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân hưởng ứng, ủng hộ. Nổi bật, Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Dịch vụ Minh Tuấn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hỗ trợ 400 triệu đồng để xây dựng 5 ngôi nhà; Câu lạc bộ tướng lĩnh sĩ quan Công an đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội ủng hộ 160 triệu đồng xây dựng 2 ngôi nhà; Hội đồng hương Hoằng Hóa tại Hà Nội ủng hộ 300 triệu; Nhà máy Z111 hỗ trợ 80 triệu đồng; Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông hỗ trợ 80 triệu đồng.

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hoằng Hóa Trịnh Thị Quế, cho biết: Việc thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là nhiệm vụ quan trọng và có tính nhân văn sâu sắc. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện Hoằng Hóa đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao nhất. Theo kế hoạch, trên địa bàn huyện có 158 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ nhà ở trong 2 năm 2024-2025. Trong đó, có 138 hộ xây mới và 20 hộ sửa chữa. Đến nay, toàn huyện có 64 hộ đã khởi công xây dựng, trong đó có 48 nhà đã hoàn thành và trao cho các hộ dân. Hiện nay, các xã, thị trấn đang dồn sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà theo Chỉ thị 22, để có thêm nhiều gia đình được vui xuân, đón tết trong những ngôi nhà mới. Mỗi ngôi nhà được hoàn thành đồng nghĩa với việc chạm tới ước mơ an cư của hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở.

Bài và ảnh: Việt Hương