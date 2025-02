Xây dựng Thiệu Dương trở thành phường khá của TP Thanh Hóa

Sáng 25/2, Đảng bộ phường Thiệu Dương (TP Thanh Hóa) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, lãnh đạo phường Thiệu Dương cùng 126 đại biểu chính thức đại diện cho 364 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đảng bộ phường Thiệu Dương là 1 trong 5 đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2020-2025, đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Song, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, phường Thiệu Dương đã hoàn thành 29/30 chỉ tiêu chủ yếu (1 chỉ tiêu không đạt là tổng đàn gia súc, gia cầm do thành lập phường).

Bí thư Đảng ủy phường Thiệu Dương phát biểu khai mạc đại hội.

Nổi bật là, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2020-2025 ước đạt 16,1%, tăng 0,6% so với nghị quyết. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2020-2024 đạt 85 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 885 tỷ đồng, tăng 168 tỷ đồng so với nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 81,8 triệu đồng, tăng 25,7 triệu đồng so với năm 2020.

Đoàn đại biểu các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp Nhân dân tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại ước đạt 9.213 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước đạt 42,7%; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ngành nông nghiệp ước đạt 3,64%, tất cả đều tăng so với nghị quyết đề ra.

Văn hóa - xã hội phát triển theo hướng nâng cao chất lượng. Hiện nay, cả 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I; phường được công nhận đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2024 - 2030. Năm 2024, phường được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí “Phường an toàn thực phẩm nâng cao” và đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thiệu Dương trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền được nâng lên, nội bộ đoàn kết, Nhân dân trong phường đồng thuận thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - nêu gương - sáng tạo - phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Thiệu Dương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Thực hiện có hiệu quả 32 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự, môi trường, xây dựng đảng...; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá về “Huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ” và “Đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số, khoa học, công nghệ”.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lê Trọng Thụ phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Trọng Thụ biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Thiệu Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để xây dựng Thiệu Dương trở thành phường khá của thành phố như mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Ban Thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030 phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, linh hoạt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực hiện toàn diện, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ toàn khóa và hằng năm.

Ngay sau đại hội, Đảng bộ phường Thiệu Dương cần tập trung thể chế hóa nghị quyết, phân công trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên, các khu dân cư đảm bảo rõ người, rõ việc gắn với sản phẩm cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi mạnh mẽ hơn nữa diện mạo đô thị, nâng cao đời sống của Nhân dân và vị thế của địa phương.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt bầu ra những cán bộ có uy tín, trách nhiệm cao tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới. Đồng thời xem xét lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thiệu Dương khóa XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thiệu Dương khóa XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tố Phương