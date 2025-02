Nga Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Nga Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM.

Toàn cảnh xã NTM kiểu mẫu Nga An.

Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 7, xã Nga An Mai Thị Thu, cho biết: Năm 2022 với quyết tâm xây dựng thôn 7 thành thôn NTM kiểu mẫu, chi bộ thôn đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, phương án xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Ban đầu còn nhiều băn khoăn trong đóng góp kinh phí để nâng cao một số tiêu chí hiện có, nhưng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), bà con Nhân dân đã đồng lòng hiến hơn 3.000m2 đất, mở rộng đường giao thông từ 2,5m lên 6,5m, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, trồng hoa, cây cảnh hai bên đường, làm cho bộ mặt làng, xã ngày càng xanh - sạch - đẹp. Sau 2 năm triển khai, đến tháng 6/2024 thôn đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng/năm.

Với 456 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ khối nông thôn, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Đảng bộ xã Nga An luôn đặt công tác xây dựng Đảng lên hàng đầu, trọng tâm là xây dựng chi bộ tốt. Theo Bí thư Đảng ủy xã Đỗ Văn Tình, để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chương trình sinh hoạt hàng quý và cả năm; xác định rõ nội dung sinh hoạt định kỳ từng tháng gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thôn, đơn vị. Duy trì nền nếp sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt với các chi bộ để cùng với cấp ủy nắm bắt tâm tư, tình cảm của CB, ĐV, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở... Chính vì vậy, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương luôn được Nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Nga An đã khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn, vận động Nhân dân đóng góp, kêu gọi sự ủng hộ của con em thành đạt xa quê... để hoàn thành các hạng mục công trình và thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu với nguồn kinh phí huy động đạt khoảng 313,9 tỷ đồng; trong đó, 53,25% là nguồn huy động trong Nhân dân. Năm 2023, Nga An là xã đầu tiên của huyện Nga Sơn cán đích xã NTM kiểu mẫu.

Đảng bộ huyện Nga Sơn hiện có 8.713 đảng viên thuộc 42 TCCSĐ, gồm 23 đảng bộ xã, thị trấn, 19 đảng bộ, chi bộ cơ quan, ngành, trong đó có 401 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Nhằm "nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ” theo Chương trình số 13-CTr/TU ngày 16/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, và xem đây là nhiệm vụ then chốt nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ CB, ĐV có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nga Sơn Trương Thị Hiền, cho biết: “Việc phân công cấp ủy viên và cán bộ các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy thường xuyên dự sinh hoạt với các đảng bộ, chi bộ, nhất là chi bộ thôn, khu phố, nhằm theo dõi, khắc phục những khó khăn, hạn chế; kịp thời lãnh đạo, định hướng hoạt động, giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Trong sinh hoạt chi bộ, đã phát huy dân chủ trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng, tạo không khí thoải mái, chân thành để CB, ĐV hiến kế, bày tỏ quan điểm, tâm tư, nguyện vọng của mình”.

Thực hiện bố trí chức danh bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương, đến nay huyện đã bố trí, sắp xếp 22/23 xã, thị trấn có chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương, trong đó có 10 xã bố trí cả 2 chức danh bí thư, chủ tịch UBND không phải là người địa phương. Công tác phát triển đảng viên được đẩy mạnh, huyện luôn hoàn thành chỉ tiêu hàng năm đề ra (năm 2022 kết nạp được 209 chỉ tiêu/150 đảng viên; năm 2023 kết nạp 301/300 đảng viên; năm 2024 kết nạp được 156/150 đảng viên), góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của TCCSĐ. Việc đưa các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) được đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ thường xuyên hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề từng quý của các chi bộ. Trong các năm 2022, 2023, 2024 có từ 90% trở lên các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ...

Bài và ảnh: Phan Nga