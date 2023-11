Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cẩm Thủy kiểm sát chặt, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm

Nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm sát hoạt động tư pháp, những năm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Cẩm Thủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Qua đó, tạo được những chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cẩm Thủy tổ chức báo cáo án bằng sơ đồ tư duy.

Để thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp, VKSND huyện Cẩm Thủy đã thực hiện tốt việc nắm, quản lý và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Định kỳ hằng tháng, VKSND huyện phối hợp với cơ quan điều tra đánh giá tình hình tội phạm để chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đối với những tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp hoặc có khó khăn, vướng mắc đã kịp thời tổ chức họp liên ngành các cơ quan tư pháp để phối hợp giải quyết, qua đó bảo đảm các tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Từ đầu năm 2023 đến nay, VKSND huyện Cẩm Thủy đã kiểm sát 72 tin báo, trong đó đã giải quyết 63 tin báo; ban hành 4 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 1 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

Cùng với đó, VKSND huyện Cẩm Thủy còn chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố các vụ án hình sự. Trong đó, việc phê chuẩn các trường hợp bắt, gia hạn tạm giữ, bắt tạm giam, gia hạn tạm giam đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật. Ngoài ra, chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử cũng được nâng lên, như chuẩn bị dự thảo bản luận tội, đề cương xét hỏi, kế hoạch tranh tụng... Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, đơn vị đã tích cực phối hợp với các cơ quan công an, tòa án trong việc phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác các vụ phạm tội hình sự. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm tính mạng, tài sản, vận chuyển, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn giao thông, trộm cắp được tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh.

Mặt khác, đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp với tòa án để tổ chức các phiên tòa công khai tài liệu chứng cứ “số hóa hồ sơ vụ án” và các phiên tòa rút kinh nghiệm để cho cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị học tập, rút kinh nghiệm; đồng thời triển khai xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án bằng hình ảnh đối với các vụ án hình sự. Vì vậy, trong thời gian qua không để xảy ra vụ án oan sai, tòa án tuyên không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; sắp xếp, bố trí công chức, kiểm sát viên có năng lực, trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công tác. Hơn 11 tháng năm 2023, VKSND huyện Cẩm Thủy đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra truy tố 72 vụ án hình sự, 119 bị can, trong đó đã giải quyết 54 vụ, 97 bị can; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự với tổng số 51 vụ, 88 bị can, trong đó đã giải quyết 40 vụ, 62 bị can. Theo đó, chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan, sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; không có vụ án nào đình chỉ không tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội hoặc xét xử khác tội danh viện kiểm sát truy tố...

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, VKSND huyện Cẩm Thủy tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, hoạt động xét xử là trọng tâm, hoạt động tranh tụng là then chốt. Đồng thời, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Cùng với đó, tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật được công bằng, nghiêm minh.

Bài và ảnh: Lê Quốc