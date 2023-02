Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ xã Thuần Lộc

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trong những năm qua cán bộ, đảng viên xã Thuần Lộc (Hậu Lộc) luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền xã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhà văn hóa - khu thể thao thôn Hà Xuân được đầu tư, xây dựng khang trang.

Về thôn Hà Xuân, chúng tôi cảm nhận rõ sự “thay da đổi thịt” của vùng quê thuần nông với đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, có đầy đủ các dụng cụ phục vụ nhu cầu tập luyện, sinh hoạt của Nhân dân. Đây không chỉ là nơi hội họp mà còn là nơi duy trì và phát triển mạnh các phong trào của thôn.

Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, nhiều năm qua các hoạt động, phong trào thi đua ở thôn Hà Xuân luôn nhận được sự đồng thuận của đảng viên và Nhân dân. Với quyết tâm sớm trở thành thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trong năm 2023, chi bộ thôn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM kiểu mẫu; đồng thời phân công nhiệm cụ thể cho từng đảng viên. Theo đó, các đảng viên trong chi bộ không chỉ tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt những tiêu chí trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu mà còn là những người gương mẫu, trách nhiệm đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đóng góp tiền, ngày công trong xây dựng NTM. Nổi bật là Nhân dân thôn Hà Xuân đã đóng góp gần 4 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng để xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn; làm rãnh thoát nước ở các tuyến đường chính, ngõ xóm; làm đường bê tông sạch sẽ, đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân... Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%. Hệ thống hạ tầng được đầu tư với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “Lấy sức dân để lo cho dân”, bằng việc huy động từ nhiều nguồn lực để hỗ trợ các thôn xây dựng giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng mới, tu sửa khuôn viên Trường Mầm non Văn Lộc; rãnh thoát nước thôn Hà Xuân và khu dân cư mới Lam Thôn; xây dựng mương tiêu đồng Nhì đi cống Xẻ, kè bến hoa Nhuệ Thôn, sửa chữa 2 trường học... với tổng kinh phí 34 tỷ đồng. Phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ phát triển về số lượng và ngày càng đi vào chiều sâu. 9/9 thôn đạt thôn văn hóa, qua bình xét có 89% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 50%; 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Đến nay thôn Hà Xuân đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Đỗ Thanh Yên, phó bí thư đảng ủy xã, cho biết: Đảng bộ xã Thuần Lộc có 15 chi bộ, với 455 đảng viên. Để phát huy tốt vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên thì việc nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng của đảng viên đóng vai trò quyết định. Chính vì vậy, công tác giáo dục chính trị được đảng ủy, các chi bộ luôn chú trọng. Hàng năm mỗi cán bộ, đảng viên khi xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cá nhân luôn gương mẫu đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, đảng bộ xã chú trọng nêu gương đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công tác, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Đây là tiêu chí để đánh giá thi đua hàng năm giữa các tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn. Cùng với đó, việc biểu dương, phê bình kịp thời đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nêu gương, đưa công tác này trở thành nền nếp; tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên được nâng lên rõ rệt. Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có các chi bộ thôn: Lam Thôn, Yên Thường và Hà Xuân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Có thể khẳng định, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã được phát huy, góp phần vào sự phát triển của quê hương Thuần Lộc. Đây sẽ là bước đệm, nền tảng vững chắc để Thuần Lộc phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào năm 2023.

Bài và ảnh: Thu Thủy