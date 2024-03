Lực lượng vũ trang TP Thanh Hóa học và làm theo Bác

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lực lượng vũ trang (LLVT) TP Thanh Hóa đã có nhiều cách làm hay, nhằm đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Lực lượng dân quân tự vệ TP Thanh Hóa tham gia huấn luyện bắn đạn thật.

Học tập và làm theo Bác, anh Nguyễn Minh Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Đông Cương luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương, được cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tin tưởng, quý mến. Anh đã cùng tập thể Ban CHQS phường làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đặc biết, anh luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo đủ về quân số, mạnh về chất lượng chuyên môn quân sự, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hàng năm, công tác huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng được Ban CHQS phường thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Kết quả kiểm tra huấn luyện năm 2023 cho thấy 100% chiến sĩ tham gia đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá giỏi.

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, Ban CHQS phường thường xuyên phối hợp với Công an phường duy trì nghiêm chế độ tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, nhất là trong các dịp lễ, tết. Bên cạnh đó, anh cùng tập thể Ban CHQS phường chủ động làm tốt công tác dân vận, tạo sự đoàn kết gắn bó quân dân, đặc biệt trong xây dựng lực lượng, anh đã tham gia vận động dân quân hiến đất làm đường xây dựng đô thị văn minh, chuyển đổi mô hình trồng lúa sang trồng hoa và làm trang trại. Với những đóng góp cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, anh đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2018-2022)...

Để đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Quân sự TP Thanh Hóa đã quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” đến cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của đảng ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, trọng tâm là những nội dung mới, cốt lõi của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới". Từ việc hiểu rõ ý nghĩa, nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW làm cho cán bộ, đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ LLVT thành phố xác định đúng trách nhiệm, nêu cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện của bản thân, phấn đấu trong huấn luyện, công tác và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Đảng ủy Quân sự thành phố luôn đề cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt, và coi đó là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của các chi bộ. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự thành phố. Tại mỗi kỳ sinh hoạt, các chi bộ luôn có từ 1 đến 2 đảng viên báo cáo trước tập thể về kết quả rèn luyện, học tập và làm theo Bác. Song song với quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy Quân sự TP Thanh Hóa còn tổ chức thực hiện tốt 5 nội dung chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Hằng năm, từ đảng ủy đến các chi bộ đều cụ thể hóa nội dung, tiêu chí làm theo Bác phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng ban trong cơ quan để cán bộ, đảng viên, đoàn viên xây dựng kế hoạch tự tu dưỡng đạo đức, phong cách, lối sống, bổ sung những quy định về nhiệm vụ chức trách. 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” được Đảng ủy Quân sự thành phố xây dựng là chuẩn mực đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt trong đơn vị; chuẩn mực đối với cán bộ chính trị; chuẩn mực đối với cán bộ quân sự; chuẩn mực đối với cán bộ hậu cần, kỹ thuật. Chính những tiêu chí, chuẩn mực đó đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên đối chiếu với bản thân để phấn đấu học tập, rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bằng những cách làm sáng tạo, Đảng ủy Quân sự TP Thanh Hóa đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần xây dựng Ban CHQS thành phố là đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài và ảnh: Trần Thanh