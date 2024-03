Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Nông Cống

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, huyện Nông Cống đã phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong việc triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân dân thôn Thọ Khang (xã Thăng Thọ) đóng góp tiền, công lao động mở rộng đường giao thông theo tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Về thôn Thọ Khang, xã Thăng Thọ, có thể cảm nhận được sắc vóc thôn NTM kiểu mẫu đang hiện hữu, với những ngôi nhà kiên cố khang trang, những tuyến đường bê tông rộng mở với rãnh thoát nước có nắp đậy, những hàng hoa đua nhau khoe sắc. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân nơi đây... Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh thôn, bác Lê Đình Ký, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, phấn khởi cho biết: Đây là minh chứng rõ nét của công tác “Dân vận khéo” khi cấp ủy, chính quyền và người dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Các thành viên tổ dân vận thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để có những chủ trương, chính sách phù hợp với thực tế cũng như kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện. Với sự hỗ trợ của chính quyền, sự chung sức, đồng lòng của người dân và con em xa quê, từ tháng 4/2022 (khi bắt đầu triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu) đến nay, thôn Thọ Khang đã vận động Nhân dân đóng góp gần 5 tỷ đồng, hiến hơn 1.000m2 đất, hàng nghìn công lao động bê tông hóa, mở rộng hơn 2km đường ngõ xóm, 3km giao thông nội đồng; lắp đặt đường điện chiếu sáng, tu sửa nhà văn hóa thôn, trồng hoa 2 bên đường... Tất cả đều hướng đến mục tiêu đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu năm 2024.

Đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Trong triển khai thực hiện, các ngành, địa phương, đơn vị đã xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện chủ đề nêu gương của Ban Thường vụ Huyện ủy và các nhiệm vụ chính trị. Các mô hình, điển hình phát triển rộng khắp các lĩnh vực, xuất hiện nhiều ở những nơi khó khăn, đã góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng hoạt động của lĩnh vực mà mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tác động. Kết quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có tính bền vững còn tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Từ năm 2021 đến nay, Nông Cống đã xây dựng được 428 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tiêu biểu như: Mô hình: “Vận động Nhân dân xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu”, “Khu dân cư, sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn“, “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường” của MTTQ. Mô hình “Mái ấm tình thương”, “Con giống niềm tin”, “Đường hoa thay thế cỏ dại ven đường”, “Tổ phụ nữ mua BHXH – vì cuộc sống bình an” của Hội LHPN. Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đường tranh bích họa”, “Cột điện nở hoa” của đoàn thanh niên. Mô hình “Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng”, “Cải tạo vườn tạp”, “Mô hình vườn mẫu” của hội nông dân. Mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”, “Cựu chiến binh bảo vệ môi trường”, “Tổ cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Đường hoa cựu chiến binh” của hội cựu chiến binh. Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”, “Dạy tốt- Học tốt”, “Đường hoa công đoàn”, “Vườn hoa công đoàn” của LĐLĐ...

Trong phát triển kinh tế, công tác dân vận đã vận động Nhân dân chuyển đổi 592ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, như: vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tại tất cả các xã; vùng sản xuất rau, hoa quả xã Tế Lợi, Vạn Hòa, Công Liêm, Tượng Văn, Thăng Long..., góp phần đưa giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản (năm 2023) đạt 143 triệu đồng/ha, tăng 4,38% so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,51% (năm 2021) xuống còn 1,15% (năm 2023).

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Nông Cống đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Bài và ảnh: Phan Nga