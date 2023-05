Hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Hà Trung

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Hà Trung đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong những năm qua, với sự kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa, kế hoạch hàng năm và đăng ký mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác. Đã có 54 mô hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác được đăng ký về huyện, các mô hình chủ yếu ở các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng giao thông nông thôn, khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; công tác giải phóng mặt bằng... Cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn “Phong trào xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn” làm mô hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung.

Hằng tháng lựa chọn gương điển hình cụ thể về học tập và làm theo Bác ở các đơn vị, địa phương để tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện. Các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện như: Thầy giáo Mai Văn Ngọc - gương sáng trong sự nghiệp trồng người, những lớp học do thầy trực tiếp giảng dạy có nhiều học sinh giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Bác Đỗ Văn Tho thôn Phú Thọ, xã Hà Lai - một trong những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, khu dân cư sáng xanh, sạch, đẹp, an toàn. Gia đình bác Tho đã ủng hộ 30 triệu đồng và vận động ủng hộ hơn 100 triệu đồng để mở rộng đường giao thông, lắp hệ thống đèn chiếu sáng cho thôn. Anh Nguyễn Hữu Lựu - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Lựu Sướng (là đảng viên chi bộ Gia Miêu - Hà Long) đã phát triển sản phẩm “Nếp hạt cau Tiên Sơn - Hà Lĩnh đạt OCOP 4 sao”; HTX DVNN Hà Long với sản phẩm “Nếp cái hoa vàng” đạt OCOP 3 sao…

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được chú trọng như: Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các dự án, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, thu hút đầu tư xây dựng NTM, NTM nâng cao. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Mặt trận Tổ quốc đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; phong trào “Xây dựng giao thông nông thôn và khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn được Nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Hội Liên hiệp phụ nữ phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội như: phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 2 cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Ðảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đã thu hút được chị em hội viên tham gia tích cực. Phát động cán bộ hội viên ủng hộ “xây dựng mái ấm tình thương và hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế”, hỗ trợ xây mới 9 mái ấm tình thương, trị giá 220 triệu đồng, hỗ trợ 2.000 con gà giống cho 78 hội viên nghèo 9 xã, thị trấn trị giá 45 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” đỡ đầu cho 189 trẻ mồ côi, với số tiền 555 triệu đồng. Phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các mô hình được các hội, đoàn thể phát động.

Hội Nông dân đã hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị, tiêu chuẩn VietGAP; thực hiện tốt phong trào “Nông dân làm kinh tế giỏi”... Hội Cựu chiến binh (CCB), đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua ”CCB gương mẫu“, phong trào "CCB tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc vì sự bình yên cuộc sống”. Hội duy trì 71 tổ cứu hộ cứu nạn an toàn giao thông”, 5 tổ CCB xung kích bảo vệ tấm lưới thép chống lóa trên giải phân cách Quốc lộ 1A”. Phối hợp triển khai thực hiện mô hình “Tổ CCB phòng chống bạo lực gia đình”. Duy trì và hoạt động có hiệu quả các mô hình như “Câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi”, đây là mô hình do hội CCB chủ trì.

Liên đoàn Lao động huyện phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Công nhân, viên chức, lao động chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”; “75 nghìn sáng kiến vượt khó”; phong trào thi đua “CNVCLĐ đoàn kết, chung tay chiến thắng đại dịch COVID-19”; phong trào thi đua “Vòng tay công đoàn”; thực hiện tiêu chí “sáng” tại các cơ quan, đơn vị.

Đoàn thanh niên tổ chức nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa: Đường cây, đường tranh; khu vui chơi cho trẻ em, đường cây thanh niên, tết thiếu nhi, tiếp sức em đến trường, tham gia lực lượng nòng cốt phòng chống dịch COVID-19; tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện mô hình “Đoạn đường em chăm” tại 70 tuyến đường thiếu nhi tự quản...

Khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.

Có thể nói, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng trong huyện đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Từ đó đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền liêm chính - hành động - sáng tạo, gần dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Tùng Anh