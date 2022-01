Đảng bộ Tập đoàn Sao Mai tiếp tục kiện toàn, vững mạnh

Đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đánh giá rất cao kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng của Tập đoàn Sao Mai.

Chiều 6-1, tại Trung tâm Hội nghị Khách sạn Đông Xuyên (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), đoàn công tác Tỉnh ủy An Giang do đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng bộ Tập đoàn Sao Mai. Cùng tham gia có lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các Ban xây dựng Đảng.

Báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thanh Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai cho biết: An Giang là một trong số rất ít các tỉnh trong toàn quốc có mức tăng trưởng dương trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Với sự nỗ lực cao độ, quyết đoán, sáng tạo và hết sức năng động, lãnh đạo tỉnh nhà đã khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để dập dịch. Đồng thời giúp các doanh nghiệp ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, đưa cuộc sống người dân dần trở lại giai đoạn “bình thường mới”.

Đồng chí Lê Thanh Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sao Mai Group báo cáo tại Hội nghị.

Được thụ hưởng từ thành quả chung đó, Tập đoàn Sao Mai cũng có những chiến lược hoạt động phù hợp để thích ứng trong từng thời điểm. Trước đại dịch, mỗi năm doanh thu của Sao Mai đạt từ 14.000 đến 15.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, COVID-19 đã làm lợi nhuận bị giảm sút, song các chỉ số cơ bản vẫn đạt được ngoài sự mong đợi. Cụ thể như: Lực lượng CBCNV đặc biệt là thu nhập của người lao động trong Tập đoàn vẫn ổn định, công tác chăm sóc - bảo vệ sức khỏe được ưu tiên hàng đầu. Với phương châm “3 tại chỗ”, Sao Mai đã thực hiện rất tốt các biện pháp ‘5K”, tiêm phủ đủ liều Vaccine cho 12.000 lao động. Nhờ vậy mà tình hình sản xuất kinh doanh trong chuỗi các Cty thành viên - Nhà máy của Tập đoàn không bị gián đoạn.

Vượt qua mọi trở ngại do đại dịch COVID-19 hoành hành, Tập đoàn Sao Mai tiếp tục có mặt ở vị trí thứ 4 trong Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Điểm nhấn là lĩnh vực năng lượng sạch đóng vai trò “đứng mũi chịu sào” đóng góp đến 40% tổng nguồn thu của Tập đoàn. Mới đây, Nhà máy điện mặt trời Sao Mai được bình chọn “Top 10 dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu Việt Nam năm 2021”.

“Nhà máy điện mặt trời Sao Mai” thắp lên màu xanh hy vọng về một cuộc sống đủ đầy cho cư dân huyện Tịnh Biên, An Giang.

Trên lĩnh vực BĐS, Tập đoàn tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án mới như dự án khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng (Thanh Hóa), dự án Khu đô thị Bình Long (Châu Phú), mở rộng khu đô thị cao cấp Sao Mai - Bình Khánh và dự án khu đô thị mới tại Tân Châu.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Sao Mai còn chia sẻ thêm: Sao Mai sẽ cải thiện nâng cao thu nhập cho người lao động sau dịch, tăng mức nộp ngân sách Nhà nước, chung tay cùng tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế bền vững.

Đảng bộ Tập đoàn Sao Mai hiện có 8 chi bộ trực thuộc, Dù là doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhưng Tập đoàn có lực lượng đảng viên khá hùng hậu với 227 đồng chí, đều là những người được bồi dưỡng kỹ năng, tác phong, đạo đức tốt, được Đảng bộ tin tưởng và giao giữ vị trí lãnh đạo ở HĐQT, Ban TGĐ, trưởng, phó các bộ phận.

Trong năm 2021, Tập đoàn Sao Mai đã đón nhận nhiều Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh An Giang, Liên đoàn lao động tỉnh. Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể Đảng uỷ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ và cá nhân đồng chí Lê Thanh Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc được xét khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Chúc mừng thành tích mà Đảng bộ Sao Mai đạt được, đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng: Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ mà Đảng giao phó, xây dựng Đảng bộ đoàn kết - trong sạch - vững mạnh.

Một Sao Mai luôn năng động, vượt qua thử thách sẽ góp phần truyền cảm hứng tích cực cho xã hội, xứng đáng là cánh chim đầu đàn trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh An Giang và khu vực.

Phương Anh