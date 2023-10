Đảng bộ Quan Hóa lãnh đạo khắc phục tồn tại, hạn chế ở cơ sở

Căn cứ kết quả kiểm điểm của các tổ chức Đảng trực thuộc, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế gắn với từng việc, tiến độ thời gian cụ thể. Qua đó góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ UBND và Công an xã Phú Sơn tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân bản Suối Tôn.

Tại Đảng bộ thị trấn Hồi Xuân, sau kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã thẳng thắn, nhìn nhận và ban hành kế hoạch khắc phục một số tồn tại, hạn chế. Trong đó có tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông ở một số khu phố và nguy cơ mất an ninh - trật tự ở một số khu vực do tệ nạn ma túy, “tín dụng đen”...

Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy, từ đầu năm UBND thị trấn đã phối hợp với MTTQ và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội và các khu phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tổ chức tháo dỡ các hạng mục công trình xây dựng lấn chiếm đất công. Theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Hồi Xuân Phạm Thị Tuyết, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, toàn bộ hộ gia đình xây dựng, lắp đặt công trình trái phép đã tự ý tháo dỡ. Trong đó chủ yếu là lều quán, bán bình, bảng biển quảng cáo... Cùng với đó, ban hòa giải thị trấn đã phối hợp hòa giải thành công nhiều vụ việc tranh chấp đất đai và các vụ việc phát sinh giữa các hộ gia đình. Thông qua lãnh đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, đã kịp thời giải quyết vướng mắc, phát sinh, tránh hình thành điểm nóng ở cơ sở.

Trong công tác lãnh đạo bảo đảm an ninh - trật tự, Đảng ủy thị trấn ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, huy động người dân, hộ gia đình, dòng họ, khu dân cư tham gia phối hợp với lực lượng công an tố giác, đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm. Nhờ đó, đến nay, các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn đã giảm hẳn, như: tệ nạn ma túy, “tín dụng đen”, tình trạng thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông...

Cũng nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh - trật tự, thời gian qua Đảng ủy xã Phú Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, huy động lực lượng địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tình trạng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy tại khu vực bản Suối Tôn. Đây là bản của đồng bào Mông sinh sống, địa hình chia cắt, nhiều đường mòn lối mở, trình độ dân trí của người dân còn thấp nên trước đây là một trong những điểm “nóng” về ma túy trên địa bàn huyện Quan Hóa.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Với quyết tâm ngăn chặn triệt để tệ nạn ma túy tại bản Suối Tôn, ngoài huy động lực lượng địa phương tham gia phối hợp với lực lượng chức năng của huyện và tỉnh, Đảng ủy xã đã phân công 2 đảng ủy viên phụ trách, phân công 4 cán bộ công chức về sinh hoạt cùng chi bộ Suối Tôn xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nhận thức, tạo chuyển biến hành vi, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm nói chung, tệ nạn ma túy nói riêng. Nhờ đó, đến nay tệ nạn ma túy trên địa bàn đã được ngăn chặn, bà con tích cực xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng bản làng ngày càng ấm no.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Hóa Hà Văn Thủy, ngoài khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ của huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, căn cứ kết quả kiểm điểm của các địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm khắc phục có hiệu quả tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra gắn với từng đầu việc, tiến độ thời gian cụ thể. Trong đó, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, đổi mới, tạo chuyển biến tích cực ở cơ sở. Đến nay, ngoài đạt kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiều địa phương đã hoàn thành chuyển hóa địa bàn về an ninh trật tự; kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, quy hoạch, trật tự xây dựng được đảm bảo...

Bài và ảnh: Đồng Thành