Đảng bộ huyện Bá Thước chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa sai phạm

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Bá Thước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

UBKT Huyện ủy Bá Thước họp giao ban công tác hàng tuần.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt các quy định của Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình đã xây dựng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy cũng bám sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, chủ động tham mưu cấp ủy về chương trình KTGS, thanh tra từng năm theo hướng đồng bộ, trong đó thống nhất nội dung, chương trình và phân công rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức, đơn vị đối với từng nội dung cụ thể, bảo đảm tránh chồng chéo, bỏ sót. Trong đó, tập trung KTGS việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; về thi hành Điều lệ Đảng gắn với công tác rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý... Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng và xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS theo đúng quy định Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT cấp trên...

Điển hình như vụ việc xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Hà Phúc Do, đảng viên, đang sinh hoạt tại chi bộ thôn Vền Ấm Khà, thuộc Đảng bộ xã Điền Quang. UBKT Huyện ủy Bá Thước nhận thấy, đồng chí Hà Phúc Do đã vi phạm Điều 14 Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương, quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm “nhận hối lộ”, quy định tại khoản 1 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Áp dụng điểm h khoản 3 Điều 39 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về kỷ luật TCĐ, đảng viên vi phạm, ngày 29-12-2022, UBKT Huyện ủy Bá Thước đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hà Phúc Do bằng hình thức khai trừ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 7-2023, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 49 lượt TCĐ và 59 đảng viên; đảng ủy cơ sở kiểm tra 168 lượt chi bộ và 112 đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Kết quả kiểm tra cho thấy, các TCĐ đều thực hiện tốt nhiệm vụ, không có TCĐ vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, những thiếu sót, khuyết điểm đều được nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Phát hiện và chủ động kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra 23 đảng viên, UBKT cơ sở kiểm tra 33 đảng viên, tập trung vào các nội dung: công tác quản lý đất đai và công trình; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương... Qua kiểm tra, kết luận có 45 đảng viên vi phạm, còn 9 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, 2 đảng viên đang thực hiện các bước quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm; đã thi hành kỷ luật 45 đảng viên (khiển trách 36, cảnh cáo 4, cách chức 1, khai trừ 4).

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bá Thước, cho biết: Thông qua công tác KTGS đã đánh giá được những ưu điểm, phát hiện được những hạn chế, khuyết điểm; nhắc nhở kịp thời các TCĐ, cán bộ, đảng viên; đồng thời kiểm tra, phát hiện, xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm các TCĐ và đảng viên có vi phạm, có tác dụng nhắc nhở, cảnh báo, giáo dục TCĐ, đảng viên. Qua công tác KTGS, kỷ luật Đảng đã từng bước nâng cao được vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, TCĐ, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong Đảng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể của các Đảng bộ, chi bộ đề ra.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác KTGS, thời gian tới, Huyện ủy Bá Thước tiếp tục thực hiện có hiệu quả, toàn diện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của UBKT Tỉnh ủy về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức KTGS từ huyện đến cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng; thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác KTGS thực sự có năng lực, gương mẫu, có bản lĩnh và tâm huyết. Chủ động phát hiện thông tin, dấu hiệu vi phạm của TCĐ cấp dưới và cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền... nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCĐ, góp phần giữ vững ổn định tình hình cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: Phan Nga