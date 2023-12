Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ thị trấn Nưa

Thấm nhuần tư tưởng của Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, Đảng bộ thị trấn Nưa (Triệu Sơn) đã phát động cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, sáng tạo gắn với xây dựng đô thị văn minh, góp phần từng bước nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Nưa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Nưa Hà Quang Hân cho biết: Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã xây dựng kế hoạch hành động toàn khóa và theo chuyên đề hằng năm. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức hướng dẫn đảng viên viết cam kết, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, trong đó các đồng chí đảng ủy viên, bí thư các chi bộ, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị làm trước và gương mẫu học tập, làm theo Bác; đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên hằng năm. Kết quả, hằng năm có 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy đảng luôn sâu sát, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. Đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Đến nay, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ thị trấn Nưa đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên với nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Tiêu biểu như Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Các cấp hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; thường xuyên vệ sinh, chăm sóc các tuyến đường hoa để duy trì cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; thành lập 2 tổ phụ nữ thu gom rác thải tại khu di tích Đền Nưa - Am Tiên dịp lễ hội và thực hiện công trình “Biến rác thành tiền” với nội dung “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” nhằm hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các tổ chức, đoàn thể cũng có nhiều cách làm hay, những việc làm thiết thực, hiệu quả như: Hội Cựu chiến binh thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động cựu chiến binh đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; MTTQ đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác gắn với các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các nhà trường gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Các phong trào thi đua nhận được sự đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng thị trấn Nưa đạt chuẩn đô thị văn minh được thể hiện khá rõ nét. Đảng ủy, UBND thị trấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được phân công quyết liệt tập trung cao độ để hoàn thành các tiêu chí, phần việc được giao, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Cấp ủy các chi bộ trực thuộc tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân chỉnh trang nhà ở, nhà văn hóa các tổ dân phố; vận động bà con tiếp tục hiến đất để mở rộng đường giao thông và tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường các tuyến đường của phố vào chiều chủ nhật trong tuần... Qua đánh giá rà soát cho thấy đến thời điểm hiện tại thị trấn Nưa đạt được 45/52 chỉ tiêu đô thị văn minh theo quy định.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là cơ sở vững chắc và tạo động lực để Đảng bộ thị trấn Nưa tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Thanh Huê