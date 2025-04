Xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai ở một số huyện miền núi

Hiện nay các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai ở một số huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh và huyện Bá Thước kiểm tra công trình xây dựng khẩn cấp: Xử lý sạt lở bờ suối Cái tại thôn Quang Trung, xã Lương Trung.

Thực hiện Chương trình công tác và nhiệm vụ được giao, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN và PTDS) tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Khương Anh Tấn, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh đã tiến hành kiểm tra tiến độ các dự án, công trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại huyện Bá Thước và Thường Xuân. Cùng đi có đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Bá Thước, Thường Xuân.

Tại huyện Bá Thước, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công trình xây dựng khẩn cấp: Xử lý sạt lở bờ suối Cái tại thôn Quang Trung, xã Lương Trung. Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024, trên địa bàn huyện Bá Thước đã xảy ra mưa rất to, mực nước trên các sông, suối dâng lên cao, mưa lũ đã làm sạt lở bờ suối Cái với chiều dài khoảng 400m, ảnh hưởng đến 35 ha đất sản xuất nông nghiệp của Nhân dân trong khu vực, gây mất an toàn cho đường tỉnh 523B và 56 hộ/251 khẩu hiện đang sinh sống tại thôn Quang Trung (điểm sạt lở gần nhất sát đất nhà dân, cách đường tỉnh lộ 523B khoảng 3m). Diễn biến sạt lở tại khu vực này có chiều hướng phát triển phức tạp, khó lường, đặc biệt là khi có mưa, lũ xảy ra.

Trước đó, ngày 27/9/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3904/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ suối Cái tại thôn Quang Trung, xã Lương Trung, huyện Bá Thước.

Nhà thầu huy động máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Xử lý sạt lở bờ suối Cái tại thôn Quang Trung, xã Lương Trung.

Nhà thầu thi công hoàn thành trên 70% khối lượng công việc xây lắp kết cấu của cấu kiện bê tông đúc sẵn của Dự án Xử lý sạt lở bờ suối Cái tại thôn Quang Trung, xã Lương Trung

Ông Lê Lệnh Phong, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết: Với khối lượng công việc lớn, nhà thầu đã và đang ưu tiên huy động nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo kí kết hợp đồng với chủ đầu tư, để công trình đảm bảo tiến độ trước mùa mưa bão đến. Đến nay, nhà thầu thi công hoàn thành trên 70% khối lượng công việc xây lắp kết cấu của cấu kiện bê tông đúc sẵn. Đối với khối lượng đào đắp hai bên bờ suối Cái đã đạt cơ bản. Phía nhà thầu, còn một đoạn giữa tuyến với chiều dài trên 300m chưa giải phóng mặt bằng. Khó khăn hiện nay đối với dự án là vật liệu xây dựng khan hiếm, giá cả vật liệu xây dựng tăng. Nhà thầu đã chủ động khắc phục khó khăn, ưu tiên huy động vật liệu xây dựng đến để thi công đảm bảo tiến độ, đáp ứng việc thực hiện kí kết giữa nhà thầu với chủ đầu tư.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước cho biết: Đối với dự án xử lý sạt lở bờ suối Cái tại thôn Quang Trung, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bá Thước được UBND huyện giao cho làm chủ đầu tư, đơn vị đã phối hợp với nhà thầu thi công tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ công trình. Khi triển khai, Ban đã phối hợp với UBND xã Lương Trung động viên Nhân dân trước mắt tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai đạt tiến độ đảm bảo khắc phục trong mùa mưa, còn lại 300m bà con chưa bàn giao đất cho nhà thầu thi công, Ban cũng đã phối hợp với xã, đơn vị đo đạc trích lục phấn đấu trước ngày 15/4 bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu tiến hành thi công, phấn đấu trung tuần tháng 5 thông dòng, đảm bảo thoát lũ trong mùa mưa sắp tới.

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh và huyện Thường Xuân kiểm tra công trình: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Âm, thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng.

Tại huyện Thường Xuân, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công trình: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Âm, thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân làm chủ đầu tư. Theo báo cáo của UBND huyện Thường Xuân và kết quả kiểm tra thực tế ngày 26/9/2024, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ, đặc biệt là mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 năm 2024 gây ra, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn, đặc biệt là tại thôn Xuân Thắng và thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng, mực nước sông Âm dâng lên cao, dòng chảy xiết, gây xói lở các đoạn bờ sông với tổng chiều dài sạt lở khoảng 1.100 m, tại thôn Hưng Long vị trí sạt sâu nhất khoảng 50m, chiều dài sạt lở khoảng 650m; có nguy cơ gây mất an toàn đến tính mạng và tài sản của 77 hộ dân/346 nhân khẩu, 2,4km đường dân sinh, tuyến đường điện 35kV, tuyến kênh xi phông (TX17), 3 nhà van thuộc Hệ thống kênh Nam sông Chu, Bắc sông Mã, 30 ha đất sản xuất nông nghiệp (16ha mía, 14ha lúa) và 2 khu nghĩa trang của thôn. Diễn biến sạt lở tại khu vực này có chiều hướng phát triển phức tạp, khó lường, nhất là khi có mưa, lũ xảy ra.

Ngày 1/10/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3923/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Âm, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Âm, thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa được khởi công xây dựng ngày 11/3/2025. Nội dung xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ hữu sông Âm, với tổng chiều dài 1.330,36m và tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành dài khoảng 3.000,14m. Dự kiến hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2025.

Công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Âm, thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân.

Với vai trò là chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân xác định dự án phải làm ngay, làm xong trước mùa mưa 2025. Hiện nay, đơn vị đã kí hợp đồng với đơn vị thi công và triển khai thực hiện từ ngày 15/3. Để đảm bảo tiến độ thi công và khối lượng công việc, Ban đã yêu cầu nhà thầu tập trung máy móc thi công, nhân lực, vật lực, thiết bị, vật liệu, tập trung làm phần kè, phần âm trong mùa khô và hoàn thành trước ngày 15/4 để đảm bảo tiến độ xây dựng, giảm thiểu tối đa thiên tai trước mùa mưa bão. Dự án được bà con Nhân dân ủng hộ thực hiện, hiện nay các hộ dân bàn giao mặt bằng 2 tuyến, còn tuyến số 3, Ban đang phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền cho bà con, bàn giao mặt bằng sớm cho nhà thầu để đảm bảo, hoàn thiện cơ bản trước mùa mưa.

Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Khương Anh Tấn, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu thi công gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình. Đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, vận động tuyên truyền bà con Nhân dân các thôn Quang Trung, xã Lương Trung (Bá Thước) và thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) bàn giao mặt bằng còn lại cho nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công dự án; huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra, góp phần thực hiện công tác phòng chống thiên tai năm 2025.

Ngọc Huấn