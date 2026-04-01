Xây dựng cấp xã thành “pháo đài” vững chắc trong phòng, chống thiên tai

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu đẩy mạnh đầu tư xây dựng cấp xã, phường trở thành “pháo đài” vững chắc trong phòng, chống thiên tai, với lực lượng nòng cốt là chính quyền cơ sở và người dân.

Điểm cầu Chính phủ và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chiều 1/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai năm 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức liên quan.

Dự tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ huy.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 166 điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

Năm 2025 diễn ra các trận thiên tai dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử. Trong năm, đã xảy ra 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới), vượt kỷ lục năm 2017 là 20 cơn. Các cơn bão số 5, số 9, số 10, số 11 và số 13 di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, trái quy luật khi đổ bộ vào Trung bộ và Bắc bộ. Trong đó, có 3 cơn bão rất mạnh đổ bộ vào đất liền khu vực miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó (bão số 5, số 10 và số 13).

Bên cạnh đó, mưa lớn cực đoan, lũ vượt lịch sử trên 21 tuyến sông khu vực Bắc bộ và Trung bộ gây ngập lụt rất nghiêm trọng tại các đô thị, vùng trũng thấp, nhất là tại các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng...

Thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích; 811 người bị thương; 4.259 ngôi nhà bị sập, đổ, trôi, 350.444 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 547.535 ha lúa, hoa màu và 322.377 ha cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại; 126.237 con gia súc, 7,45 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 44.500 lồng bè thủy sản bị thiệt hại; 972 km đê, kè, kênh mương bị thiệt hại; 266,8 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 2.048 km đường giao thông bị thiệt hại với tổng khối lượng đất đá bị sạt lở là 19,2 triệu m3... Tổng thiệt hại ước tính trên 104.733 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của 40 trận/đợt thiên tai, làm 15 người chết, 13 người bị thương, 1 người bị mất tích; 3.409 ngôi nhà bị hư hỏng; 287 lượt điểm trường/trường, 84 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, hư hỏng; 43.314 ha lúa, 11.305 ha rau màu, 14.247 ha cây hàng năm bị thiệt hại; 6.614 con gia súc và 799.407 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; xảy ra 81 sự cố đê điều; các tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở, hư hỏng với khối lượng khoảng 762.589 m3 đất, đá, bê tông, nhựa đường và nhiều thiệt hại khác. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 4.090 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phòng, chống, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện các văn bản pháp luật và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai; chủ động phòng ngừa thiên tai; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai; ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng; tổ chức chỉ đạo, chỉ huy điều hành và triển khai hiệu quả công tác ứng phó và khắc phục hậu quả...

Điểm cầu các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá toàn diện công tác phòng, chống thiên tai, rút kinh nghiệm từ thực tiễn phòng, chống thiên tai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các tổ chức quốc tế, góp phần giúp Việt Nam giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống Nhân dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, chủ thể trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm mọi chính sách, giải pháp đều hướng tới bảo vệ tính mạng, tài sản và sinh kế của Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến phòng, chống thiên tai theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Tập trung nâng cao chất lượng, độ chính xác và tính kịp thời của thông tin dự báo khí tượng thủy văn.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong dự báo, cảnh báo; xây dựng hệ thống hỗ trợ vận hành hồ chứa trên nền tảng số nhằm tối ưu hóa việc điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu đẩy mạnh đầu tư xây dựng cấp xã, phường trở thành “pháo đài” vững chắc trong phòng, chống thiên tai, với lực lượng nòng cốt là chính quyền cơ sở và người dân. Mô hình “4 tại chỗ” cần tiếp tục được đổi mới theo hướng linh hoạt, hiệu quả hơn, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, bảo đảm chủ động ứng phó ngay từ cơ sở khi thiên tai xảy ra.

Các bộ, ngành Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia và kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp giai đoạn 2026-2030 phù hợp với diễn biến thiên tai hiện nay.

Các địa phương tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó thiên tai chi tiết, bám sát thực tế, bổ sung kịch bản ứng phó với những tình huống thiên tai phù hợp với thực tiễn. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong mọi tình huống.

Lê Hợi