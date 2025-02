Xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi dàn hàng ngang trên Quốc lộ 1A

Thực hiện Kế hoạch số 451 ngày 25-10-2022 và Phương án số 36 ngày 16-3-2023 của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Cơ động đã phân công lực lượng phối hợp với Công an TP Thanh Hóa tuần tra vũ trang phòng, chống tội phạm; xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên hư điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).