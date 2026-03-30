Xã Thiệu Hóa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026

Ngày 29/3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Thiệu Hóa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”, ngày hội đã có 366 người đăng ký hiến máu. Qua khám sàng lọc, Ban tổ chức tiếp nhận 290 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Ban tổ chức tiếp nhận 290 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Nhiều đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia hiến máu lần đầu với tinh thần xung kích, trách nhiệm. Bên cạnh đó, nhiều người dân dù tuổi cao vẫn tích cực hưởng ứng. Đáng chú ý, có những tình nguyện viên đã gần 20 lần hiến máu, bền bỉ sẻ chia những giọt máu quý giá, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 tại xã Thiệu Hóa không chỉ mang lại nguồn máu thiết thực cho ngành y tế mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia vì sức khỏe Nhân dân.

Thanh Mai