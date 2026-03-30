Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Xã Thiệu Hóa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026

Thanh Mai
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày 29/3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Thiệu Hóa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

Đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân xã Thiệu Hóa tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”, ngày hội đã có 366 người đăng ký hiến máu. Qua khám sàng lọc, Ban tổ chức tiếp nhận 290 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Ban tổ chức tiếp nhận 290 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện.

Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, ấm áp và tràn đầy tinh thần sẻ chia.

Niềm vui của những người tham gia hiến máu khi góp một phần sức mình cho cộng đồng.

Không khí ngày hội diễn ra sôi nổi, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Nhiều đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia hiến máu lần đầu với tinh thần xung kích, trách nhiệm. Bên cạnh đó, nhiều người dân dù tuổi cao vẫn tích cực hưởng ứng. Đáng chú ý, có những tình nguyện viên đã gần 20 lần hiến máu, bền bỉ sẻ chia những giọt máu quý giá, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong phong trào.

Niềm vui của các tình nguyện viên sau khi tham gia hiến máu, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 tại xã Thiệu Hóa không chỉ mang lại nguồn máu thiết thực cho ngành y tế mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu cứu người, tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia vì sức khỏe Nhân dân.

Từ khóa:

#Xã Thiệu Hóa #Ngày hội hiến máu tình nguyện #Đoàn viên thanh niên #Lực lượng vũ trang #tổ chức #Hiến máu cứu người #công chức viên chức #Tinh thần #sức khỏe Nhân dân #Nghĩa cử cao đẹp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh