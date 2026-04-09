Xã Hoằng Thanh cần thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững ở mức 2 con số

Sáng 9/4, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2026 và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn xã Hoằng Thanh.

Cùng tham gia có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội của xã Hoằng Thanh tiếp tục duy trì ổn định và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

An sinh xã hội đảm bảo; chất lượng giáo dục được duy trì, công tác khám chữa bệnh được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường, tổ chức bộ máy của xã đã đi vào ổn định và đáp ứng yêu cầu.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu đã phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế địa phương cần quan tâm khắc phục, như: Công tác quy hoạch xã; hoạt động quản lý dự án; đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ; tích tụ tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp sạch; phát triển du lịch biển gắn với du lịch trải nghiệm và du lịch tâm linh...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong ghi nhận những kết quả bước đầu mà cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Thanh đã đạt được trong hơn 9 tháng thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hoằng Thanh là địa phương có tiềm năng, điều kiện tự nhiên, kết nối giao thông và còn nhiều dư địa để phát triển. Bởi vậy, cấp ủy, chính quyền xã cần thay đổi nhận thức, tư duy, tầm nhìn, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm tăng trưởng kinh tế bền vững ở mức 2 con số, với kết quả, sản phẩm cụ thể.

Gợi mở những giải pháp cụ thể, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các quy hoạch, nhất là quy hoạch xã, quy hoạch sử dụng đất bảo đảm có tầm nhìn, phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Từ đó tập trung nguồn lực, tạo đột phá, tránh đầu tư dàn trải dẫn đến hệ lụy là phát triển manh mún, nhỏ lẻ và thiếu tính liên kết.

Địa phương cần nghiên cứu đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân. Đồng thời khai thác hiệu quả nguồn nhân lực trong nuôi trồng thủy sản, trong đó cần chú trọng, quan tâm xây dựng các khu, cụm công nghiệp chế biến thủy hải sản.

Tranh thủ các nguồn vốn và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, phát triển ngành du lịch biển gắn với du lịch trải nghiệm và du lịch tâm linh.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục và con người, coi đây là nền tảng tinh thần của xã hội và là yếu tố then chốt cho phát triển bền vững. Xã Hoằng Thanh cần quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong đó, chú trọng tăng quy mô đào tạo, giảm đầu mối trường lớp học, đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chính quyền xã tiếp tục thay đổi phương thức và thích ứng với mô hình tổ chức mới theo hướng gần dân, sát dân, từ đó có những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc Hương