Vũng Tàu Regency - kiệt tác biệt thự biển với tiện ích chuẩn 5 sao

Vũng Tàu, thành phố biển xinh đẹp với những bãi cát trắng trải dài và làn nước trong xanh, luôn là điểm đến lý tưởng cho du khách. Và tại đây, Vũng Tàu Regency đang dần khẳng định vị thế là một trong những dự án bất động sản biển đẳng cấp nhất, hứa hẹn mang đến cho cư dân cuộc sống sang trọng bậc nhất.

Những thông tin nổi bật về dự án Vũng Tàu Regency

Vũng Tàu Regency là một kiệt tác kiến trúc tuyệt vời. Nơi đây được ví như một thiên đường nghỉ dưỡng cao cấp với hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, mang đến cho cư dân một cuộc sống đẳng cấp và trọn vẹn. Sau đây là những giới thiệu chung về dự án

- Vị trí công trình: đường 3/2, Phường 10, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Quy mô dự án: 23ha, bao gồm:

+ 192 căn biệt thự Villa Regency có diện tích từ 380 – 500m2

+ 4 block căn hộ Condotel Regency với 4000 căn khách sạn

+ 1 khách sạn chuẩn 5 sao

- Nhà đầu tư dự án: CTYTNHH Allgreen Vượng Thành – Trùng Dương

- Phát triển công trình: Danh Khôi Việt (DKRV)

- Đơn vị quản lý: Công ty AHS

- Đơn vị hỗ trợ tài chính: Agribank

Dự án Vũng Tàu Regency

Tiện ích nội khu đẳng cấp và vị trí vàng của Vũng Tàu Regency

Một trong những điểm nhấn tạo nên sức hút đặc biệt của dự án chính là hệ thống tiện ích nội khu Vũng Tàu Regency đa dạng và hiện đại. Dự án được thiết kế với mục tiêu mang đến cho cư dân một không gian sống hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống hiện đại.

Không gian sống tiện nghi đến từng chi tiết

Với mục tiêu mang đến không gian xanh, sang trọng, thoải mái, đẳng cấp, Vũng Tàu Regency tập trung vào phát triển hệ thống tiện ích nội khu đa dạng chuẩn 5 sao:

Dịch vụ spa cao cấp.

- Hồ bơi vô cực: Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, ngắm nhìn toàn cảnh biển xanh bao la, bạn sẽ cảm nhận được sự thư thái tuyệt đối.

- Khu vui chơi trẻ em: Các bé sẽ có những giờ phút vui chơi bổ ích và an toàn tại khu vui chơi được thiết kế riêng.

- Phòng gym hiện đại: Trang bị đầy đủ các thiết bị tập luyện cao cấp, giúp bạn luôn giữ gìn vóc dáng khỏe mạnh.

- Sân tennis chuyên nghiệp: Nơi dành cho cư dân luyện tập, tham gia các giải đấu, sinh hoạt và rèn luyện kỹ năng chơi tennis.

- Khu spa & sauna: Thư giãn và tái tạo năng lượng với các liệu pháp spa chuyên nghiệp.

- Hệ thống an ninh an toàn: Đảm bảo an ninh 24/7tuyệt đối cho bạn và gia đình.

- Khu ẩm thực sang trọng: Bao gồm hệ thống nhà hàng tinh tế, đa dạng phong cách

- Cơ sở giáo dục: Được đầu tư bài bản và chất lượng, bao gồm hệ thống trường học các cấp.

Và còn nhiều tiện ích khác: Khu BBQ, bãi biển, nơi hội họp, các khu thương mại, mua sắm sầm uất, đường chạy bộ ven biển, ...

Phòng tập gym hiện đại

Từ những ưu điểm vượt trội về vị trí, thiết kế và tiện ích, Vũng Tàu Regency không chỉ là một nơi để nghỉ dưỡng mà còn là một nơi an cư lý tưởng cho những gia đình hiện đại. Dự án hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống đẳng cấp và trọn vẹn.

Tâm điểm kết nối, tầm nhìn bao trọn biển

Dự án sở hữu vị trí đắc địa, kết nối hoàn hảo, mở ra cơ hội trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn tại thành phố biển xinh đẹp. Vũng Tàu Regency nằm ngay mặt biển, giúp cư dân dễ dàng tận hưởng không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Bên cạnh đó, dự án còn có kết nối giao thông thuận tiện, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến vào trung tâm thành phố, các khu du lịch và nhiều tỉnh thành lân cận. Ngoài ra, dự án nằm gần các trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí,... đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cư dân.

Tiềm năng sinh lời cao của Vũng Tàu Regency

Với vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp và tiềm năng phát triển của thành phố biển Vũng Tàu, dự án hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao và bền vững cho nhà đầu tư.

- Vị trí địa lý “vàng”: Dự án trải dài theo dọc bờbiển, nơi đây có kết nối giao thông thuận tiện.Vũng Tàu Regency sở hữu “view triệu đô” đây là yếu tố quan trọng uyết định giá trị tăng cao của bất động sản.

- Tiềm năng du lịch phát triển: Vũng Tàu là một trong những thành phố biển thu hút khách du lịch hàng đầu Việt Nam. Nhu cầu về bất động sản nghỉ dưỡng tại đây luôn tăng cao, tạo điều kiện cho việc cho thuê và kinh doanh sinh lời.

- Hạ tầng ngày càng hoàn thiện: Với sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, Vũng Tàu ngày càng trở nên sầm uất và thu hút nhiều nhà đầu tư.

- Tiện ích đẳng cấp: Hệ thống tiện ích đa dạng và hiện đại của Vũng Tàu Regency đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân, tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho dự án.

- Cộng đồng dân cư văn minh: Dự án thu hút những cư dân có thu nhập cao, có nhu cầu sống đẳng cấp, tạo nên một cộng đồng dân cư văn minh và phát triển.

Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự phát triển của du lịch, giá trị bất động sản tại Vũng Tàu nói chung và Vũng Tàu Regency nói riêng chắc chắn sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Vungtau Regency là doanh nghiệp bất động sản hàng đầu, chuyên về dự án Vũng Tàu Regency. Chúng tôi luôn quan tâm đến không gian sống ưu Việt và mang đến những dự án giá trị, giàu tiềm năng.

Công ty hướng đến mục tiêu trở thành nơi giúp quý đối tác an tâm lựa chọn. Vungtau Regency luôn nỗ lực không ngừng nhằm mang đến chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. Quý khách hàng quan tâm và nhu cầu tìm hiểu về Vũng Tàu Regency hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợnhanh nhất.

VŨNG TÀU REGENCY - Địa chỉ: 147 Lê Quang Định, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam - Hotline: 0915755431 - Email: vungtauregency.vn@gmail.com - Website: https://vungtauregency.vn/

DH