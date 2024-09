Vòng chung kết Giải U15 quốc gia 2024: U15 Đông Á Thanh Hóa thắng đậm trận ra quân

Dù sớm bị dẫn trước nhưng U15 Đông Á Thanh Hóa đã xuất sắc “lội ngược dòng” ấn tượng để đánh bại U15 Long An với tỷ số 4-1 trong trận ra quân bảng C, vòng chung kết Giải U15 Quốc gia năm 2024 vào chiều nay (1/9).

Các cầu thủ U15 Đông Á Thanh Hóa đã có màn ngược dòng ấn tượng để thắng đậm U15 Long An

Tại vòng chung kết Giải U15 Quốc gia năm 2024, U15 Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng C cùng các đối thủ U15 Sông Lam Nghệ An, U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai và U15 Long An.

Đội hình ra sân của U15 Đông Á Thanh Hóa

Ở lượt trận đầu tiên vòng bảng U15 Đông Á Thanh Hóa gặp U15 Long An, đối thủ bị đánh giá thấp hơn, vì vậy thầy trò HLV Đỗ Trọng Hải đặt quyết tâm giành chiến thắng để tạo ra lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.

U15 Đông Á Thanh Hóa áp đảo so với U15 Long An

Bởi vậy, ngay từ đầu trận đấu, U15 Đông Á Thanh Hóa chủ động chơi tấn công và đã tạo ra thế trận lấn lướt. Dù vậy, khi ưu thế áp đảo chưa đem lại hiệu quả thì ở phút 14, U15 Long An được hưởng quả phạt đền do hậu vệ của U15 Đông Á Thanh Hóa phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Lý Cẩm Hiền thực hiện thành công, mở tỷ số cho U15 Long An.

U15 Đông Á Thanh Hóa nhanh chóng san bằng tỷ số 1-1

Không hề nao núng sau khi bị thủng lưới, U15 Đông Á Thanh Hóa đẩy nhanh tốc độ tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Phải đến phút 37, Nguyễn Văn Mạnh cân bằng tỷ số 1-1 cho Đông Á Thanh Hóa sau pha dứt điểm chính xác.

Đúng 4 phút sau, đến lượt Ngọ Duy Bắc lập công giúp đại diện miền Trung dẫn trước 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. U15 Đông Á Thanh Hóa có chút lợi thế dẫn 2-1 trước khi bước vào hiệp 2.

Thế trận áp đảo tiếp tục được đội bóng trẻ xứ Thanh tạo ra trong phần lớn thời gian của hiệp 2. HLV Đỗ Trọng Hải đã liên tục chỉ đạo các học trò dâng cao tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng.

Trong một ngày thi đấu chói sáng, Nguyễn Văn Mạnh tiếp tục “nổ súng” ở phút 76, đưa U15 Đông Á Thanh Hóa vượt lên dẫn 3-1. Tiền đạo mang áo số 10 của U15 Đông Á Thanh Hóa đã có cú đúp ở trận ra quân này. Nguyễn Văn Mạnh cũng là gương mặt xuất sắc nhất, ghi được nhiều bàn thắng nhất cho U15 Đông Á Thanh Hóa ở vòng loại.

U15 Long An dù rất cố gắng nhưng gần như đã vỡ trận. Không thể có thêm bàn thắng, đội bóng đại diện phía Nam này còn nhận thêm bàn thua thứ 4 ở phút 90+3 sau khi bị Thanh Bình bên phía U15 Đông Á Thanh Hóa chọc thủng lưới.

Thắng chung cuộc 4-1, U15 Đông Á Thanh Hóa đã có bước khởi đầu hoàn hảo tại vòng chung kết Giải U15 Quốc gia năm 2024 và tạm vươn lên dẫn đầu bảng C, hơn đội xếp sau U15 Sông Lam Nghệ An về chỉ số phụ. Đội bóng xứ Nghệ cũng có chiến thắng 3-0 trước U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu cùng giờ.

Chiến thắng đậm trận ra quân sẽ mở ra cơ hội thuận lợi để giành vé vào vòng tứ kết

Vào 15h00 ngày 3/9, U15 Đông Á Thanh Hóa sẽ chạm trán U15 Sông Lam Nghệ An và đây được xem là trận chung kết sớm của bảng C.

Vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2024 có 3 bảng đấu (A, B, C). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng để chọn ra hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất vào vòng tứ kết.

Mạnh Cường