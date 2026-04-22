VNPT Thanh Hóa hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao

Với số lượng thuê bao lớn, VNPT Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp từ nâng cấp hệ thống kỹ thuật, đến tăng cường truyền thông và hỗ trợ trực tiếp khách hàng trên địa bàn tỉnh, giúp khách hàng thực hiện nhanh chóng và thuận tiện xác thực SIM chính chủ thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Nhân viên VNPT Thanh Hóa hỗ trợ khách hàng xác thực SIM chính chủ thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID tại các phòng giao dịch.

Theo thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu người dùng thuê bao di động, đồng thời góp phần hạn chế SIM rác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao. Với người dùng, đây là cơ hội để chủ động kiểm tra lại các số điện thoại đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình thông qua ứng dụng VneID, từ đó kịp thời phát hiện thuê bao không còn sử dụng hoặc không thuộc quyền quản lý và xác nhận các số thuê bao sử dụng chính thức, qua đó bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số.

Với triết lý khách hàng là trung tâm, VNPT Thanh Hóa đã chuẩn bị nhiều kênh hỗ trợ linh hoạt cho khách hàng trong suốt quá trình xác thực thông tin thuê bao. Với các trường hợp đăng ký mới thuê bao, thay đổi thông tin thuê bao, đổi thiết bị đầu cuối hoặc cần chuẩn hóa dữ liệu, khách hàng có thể thực hiện xác thực sinh trắc học ngay trên ứng dụng MyVNPT hoặc đến các điểm giao dịch của VNPT Thanh Hóa để được hỗ trợ trực tiếp bằng căn cước công dân gắn chip. Đặc biệt, với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, VNPT Thanh Hóa sẽ phối hợp với lực lượng Công an cấp xã, phường tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú. Đây là nỗ lực nhằm bảo đảm mọi khách hàng đều có thể thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

VNPT Thanh Hóa triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền đến đông đảo khách hàng về ý nghĩa và cách thức thực hiện xác thực SIM chính chủ thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, ngay khi có thông tư, thông qua nhiều hình thức, VNPT Thanh Hóa đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa và sự cần thiết của việc xác thực SIM chính chủ thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID để khách hàng và các thuê bao hiểu, phối hợp triển khai thực hiện. VNPT Thanh Hóa cũng đã hướng dẫn người dân chủ động xác thực thông tin qua ứng dụng VNeID, App MyVNPT. Tại các điểm giao dịch, VNPT Thanh Hóa đã huy động tối đa lực lượng, từ cán bộ kỹ thuật, giao dịch viên đến đội ngũ kinh doanh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. VNPT Thanh Hóa cũng đã cử đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ người dân xác thực, cập nhật thông tin. Những trường hợp đặc thù như người cao tuổi, lao động đi làm xa, khách hàng vùng sâu vùng xa đều được hỗ trợ linh hoạt trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu.

Theo lộ trình các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, không được xác nhận trên VNeID hoặc có thông tin chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được thông báo và xử lý theo từng bước, từ tạm dừng dịch vụ một chiều đến hai chiều, tiến tới thu hồi số nếu không bổ sung thông tin theo quy định. VNPT Thanh Hóa khuyến nghị khách hàng chủ động tải, truy cập ứng dụng MyVNPT, kiểm tra trên ứng dụng VneID hoặc trực tiếp đến các các điểm giao dịch thực hiện xác thực thông tin thuê bao sớm để bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường số và bảo đảm sử dụng dịch vụ liên tục, an toàn.

Nguyễn Lương