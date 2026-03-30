VNPT Thanh Hóa giới thiệu hệ sinh thái giải pháp số tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Tham gia Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, VNPT Thanh Hóa tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin và hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu, góp phần quảng bá năng lực công nghệ, đồng hành cùng tỉnh trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026, diễn ra trong 2 ngày 28–29/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn, VNPT Thanh Hóa đã triển khai gian hàng giới thiệu các giải pháp công nghệ số, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực trong phát triển hạ tầng số và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Bám sát Kế hoạch của UBND tỉnh, VNPT Thanh Hóa xây dựng nội dung gian hàng theo hướng trực quan, hiện đại, tập trung vào các sản phẩm, giải pháp phục vụ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tại gian hàng, VNPT Thanh Hóa trưng bày và trình diễn nhiều giải pháp tiêu biểu đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh như: giải pháp IoT trong lĩnh vực y tế; hệ thống giám sát xả thải ứng dụng IoT; robot hỗ trợ tương tác, trình diễn công nghệ; ứng dụng AI hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức; giải pháp SmartIR giám sát, phát hiện và ngăn chặn tấn công mạng.

Bên cạnh đó, các sản phẩm, dịch vụ số phục vụ cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh và phát triển kinh tế - xã hội được giới thiệu sinh động thông qua video clip, tài liệu truyền thông và trải nghiệm trực tiếp tại gian hàng.

Gian hàng của VNPT Thanh Hóa thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các giải pháp được giới thiệu không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của VNPT mà còn minh chứng cho hiệu quả triển khai thực tiễn tại địa phương.

Thông qua hoạt động này, VNPT Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tin cậy của chính quyền và doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Lê Hồng