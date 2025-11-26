VNPT Thanh Hóa cử nhân sự hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 25/11/2025, 20 cán bộ kỹ thuật của VNPT Thanh Hóa cùng vật tư, thiết bị đã xuất phát đến tỉnh Đắk Lắk để tham gia hỗ trợ, khôi phục mạng lưới viễn thông - công nghệ thông tin bị hư hỏng do mưa lũ gây ra.

VNPT Thanh Hóa chung tay cùng các địa phương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong đó có hệ thống hạ tầng viễn thông, VNPT Thanh Hóa đã cử đoàn công tác, mang theo các trang thiết bị cần thiết để cùng với các đơn vị tập trung xử lý sự cố, nhằm phục hồi hệ thống thông tin liên lạc sớm nhất có thể.

Đoàn hỗ trợ gồm các kỹ sư, kỹ thuật viên có kinh nghiệm xử lý sự cố thiên tai, sẵn sàng phối hợp cùng VNPT Đắk Lắk triển khai các nhiệm vụ: Kiểm tra - đo kiểm toàn tuyến, hàn nối cáp quang, khôi phục trạm BTS, củng cố hạ tầng cơ sở, đảm bảo an toàn hệ thống và hỗ trợ thông tin phục vụ chính quyền địa phương.

Ông Lê Minh Ánh - Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa động viên cán bộ, nhân viên tham gia hỗ trợ Đắk Lắk.

Việc cử lực lượng tăng cường không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và chia sẻ khó khăn giữa các đơn vị trong Tập đoàn, mà còn là sự chủ động trong công tác ứng cứu thông tin, đảm bảo duy trì mạng lưới ổn định cho người dân và chính quyền trong mùa mưa bão.

Trước đó, năm 2024, VNPT Thanh Hóa cũng đã cử cán bộ kỹ thuật tham gia hỗ trợ hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương khôi phục mạng lưới viễn thông - công nghệ thông tin bị hư hỏng do mưa bão gây ra.

Nguyễn Lương - Thu Huế