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Vinamilk tổ chức triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt”

Tùng Dương (LN)
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Từ những nhà máy cũ trong những năm đầu xây dựng ngành sữa Việt Nam, sau 50 năm, Vinamilk đã hình thành một hệ sinh thái chăn nuôi, sản xuất, nghiên cứu và phân phối quy mô lớn, đưa sản phẩm sữa Việt Nam đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 19 và 20/8 sẽ tái hiện hành trình ấy bằng những câu chuyện, hiện vật và trải nghiệm trực quan.

Vinamilk tổ chức triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt”

Từ những nhà máy cũ trong những năm đầu xây dựng ngành sữa Việt Nam, sau 50 năm, Vinamilk đã hình thành một hệ sinh thái chăn nuôi, sản xuất, nghiên cứu và phân phối quy mô lớn, đưa sản phẩm sữa Việt Nam đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), số 799 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 19 và 20/8 sẽ tái hiện hành trình ấy bằng những câu chuyện, hiện vật và trải nghiệm trực quan.

Vinamilk tổ chức triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt”

Trong 2 ngày diễn ra triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt” đã thu hút rất đông người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Từ trang trại đến những dòng sữa tươi

Không gian triển lãm được thiết kế như một hành trình khám phá những dấu mốc, câu chuyện và những giá trị phía sau các sản phẩm quen thuộc của Vinamilk. Mỗi khu vực là một lát cắt trong hành trình nâng chuẩn từ trang trại, nhà máy, nghiên cứu và phát triển đến sản phẩm.

Vinamilk tổ chức triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt”

Khách tham quan trải nghiệm khu vực trang trại Vinamilk.

Tại khu vực trang trại, câu chuyện về chăn nuôi bò sữa được kể bằng những công nghệ và quy trình chăm sóc hiện đại. Mỗi con bò được theo dõi sức khỏe bằng hệ thống chỉ số Heat Stress Index, Activity Index và Rumination Index; đàn bò Green Farm có thực đơn gồm 20 loại cỏ và hoa, cùng khu vườn thuốc nam phục vụ chăm sóc đàn bò. Một điểm nhấn khác là quá trình chọn lọc đàn bò A2. Vinamilk thực hiện xét nghiệm di truyền từng cá thể và theo dõi phả hệ qua nhiều thế hệ nhằm duy trì đàn bò đạt chuẩn A2A2.

Vinamilk tổ chức triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt”

Khách tham quan tham gia trò chơi lật thẻ tìm cặp bò A2.

Chỉ khoảng 20 bước chân là khoảng cách từ nơi vắt sữa đến bồn chứa sữa tại trang trại. Theo thông tin tại triển lãm, hệ thống 58 bồn chứa trên toàn hệ thống trang trại có sức chứa khoảng 1 triệu lít sữa, tương đương khoảng 5,5 triệu hộp sữa tươi loại 180 ml khi các bồn được chứa đầy.

Đổi mới để chinh phục khẩu vị người Việt

Vinamilk tổ chức triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt”

Khu vực giới thiệu các dòng sản phẩm Vinamilk.

Từ những sản phẩm quen thuộc, Vinamilk liên tục nghiên cứu, đổi mới để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng đa dạng. Hiện doanh nghiệp có hơn 30 vị sữa tươi và sữa dinh dưỡng khác nhau, phục vụ nhiều nhóm tuổi và nhu cầu sử dụng.

Vinamilk tổ chức triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt”

Không gian giới thiệu sữa chua uống Probi và các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk.

Câu chuyện đổi mới được thể hiện qua những sản phẩm như Probi, sữa hạt, sữa chua uống Green Farm, nước trái cây collagen và Kombucha. Đằng sau mỗi sản phẩm là quá trình nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, dinh dưỡng và khẩu vị mới. Không chỉ có những sản phẩm mới, triển lãm còn đưa người xem trở về với những dấu mốc của sữa đặc Ông Thọ, Ngôi Sao Phương Nam và các sản phẩm từng gắn bó với đời sống người Việt trong nhiều giai đoạn lịch sử. Đáng chú ý, thiết kế nhãn sữa đặc có đường Ngôi Sao Phương Nam được giới thiệu là do bà Mai Kiều Liên tự vẽ tay.

Công nghệ làm nên chất lượng

Vinamilk tổ chức triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt”

Khách tham quan tìm hiểu quá trình đầu tư, xây dựng các nhà máy của Vinamilk.

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là câu chuyện đầu tư công nghệ và tự chủ sản xuất. Theo tài liệu, Vinamilk đã đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng vào hai siêu nhà máy, được quy đổi tương đối tương đương khoảng 4 tấn vàng theo giá vàng năm 2013. Việc tự chủ tháp sấy từ năm 1989 được giới thiệu là một trong những nền tảng giúp Vinamilk kiểm soát chất lượng sữa bột và chủ động phát triển các công thức dinh dưỡng phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam. Phòng sạch được ví như “trái tim” của nhà máy, nơi bột sữa được rót vào lon trong môi trường vô trùng toàn phần, đạt độ sạch ISO Class 6. Đây là một trong những công đoạn thể hiện yêu cầu nghiêm ngặt đối với chất lượng và an toàn sản phẩm.

Từ thương hiệu Việt đến thị trường toàn cầu

Vinamilk tổ chức triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt”

Không gian giới thiệu quá trình phát triển của Vinamilk.

Từ năm 1997 bắt đầu xuất khẩu, đến nay sản phẩm Vinamilk đã có mặt tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế gần 3,9 tỷ USD. Hệ sinh thái hiện gồm 130.000 con bò sữa khai thác, 14 trang trại cùng một tổ hợp trang trại Lao-Jagro; 16 nhà máy sữa; hơn 12.400 điểm bán tại các kênh siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hơn 900 cửa hàng Vinamilk trong và ngoài nước.

Vinamilk tổ chức triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt”

Khách tham quan tìm hiểu các cột mốc 50 năm của Vinamilk.

Khu vực lịch sử tái hiện hành trình từ năm 1976 đến nay: từ “Cách mạng một giọt sữa”, quá trình tự chủ để tồn tại, những bước đi đầu tiên trên thị trường quốc tế, đến giai đoạn phát triển quy mô và tái định vị thương hiệu. Nửa thế kỷ được kể không chỉ bằng những con số về nhà máy, trang trại hay sản phẩm, mà bằng câu chuyện về một thương hiệu Việt kiên trì theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng dinh dưỡng, từng bước làm chủ công nghệ và mở rộng thị trường quốc tế.

Vinamilk tổ chức triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt”

Sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên làm nên hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt”.

Sau 50 năm, Vinamilk đã phát triển thành một hệ sinh thái lớn trong ngành sữa. Triển lãm “50 năm phụng sự khát vọng Việt” vì thế không chỉ là không gian nhìn lại quá khứ, mà còn đặt ra câu chuyện về một thương hiệu Việt tiếp tục đổi mới, nâng chuẩn và chinh phục những cột mốc mới.

Tùng Dương (LN)

Từ khóa:

#Triển lãm #Vinamilk #Trang trại #Khát vọng #Nhà máy #Thương hiệu Việt #Hành trình #Dinh dưỡng #trẻ em Việt Nam #Phát triển

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