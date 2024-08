Viết tiếp hào khí xứ Thanh...

Đất trời đã lập thu. Cả dân tộc Việt rộn ràng nhớ về những ngày thu cách mạng cùng hạnh phúc trào dâng khi có được tự do - độc lập. Xứ Thanh- một mảnh ghép đặc biệt của nước Việt, “thánh đường bảo tồn mọi kỳ vọng của chủng tộc” đã góp phần quan trọng để viết nên bài ca chiến thắng ấy. Phát huy truyền thống, đất - người xứ Thanh hôm nay và mai sau vẫn luôn không ngừng tiếp bước cha anh viết nên những bản hoan ca trong thời đại mới.

Tỉnh Thanh Hóa đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Ảnh: Hoàng Đông

Thạch Thành không chỉ là tên gọi một huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa. Hình dung về Thạch Thành của quá khứ lại càng thấy cảm mến hơn mảnh đất của truyền thống lịch sử - văn hóa, cách mạng này. Chứng kiến sự thay da đổi thịt từng ngày tại nơi đây, chúng tôi cảm nhận rất rõ rệt luồng sinh khí mới, sức sống mới đang bung tỏa.

Trong những năm vừa qua, huyện Thạch Thành gặt hái được kết quả đáng ghi nhận, tiềm năng, lợi thế được phát huy. Các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn dẫn đầu các huyện miền núi trong tỉnh. Kinh tế luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Huyện có nhiều đột phá trong thu hút đầu tư; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước thu được kết quả, tạo nguồn động lực mới cho phát triển kinh tế; du lịch khởi sắc... Các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất tiếp tục được huyện và các xã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp; diện mạo nông thôn mới dần hình thành, ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh...

6 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách Nhà nước của Thạch Thành đạt kết quả tích cực, tăng 42,18% so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư, phát triển doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo; thu hút vốn đầu tư trong 6 tháng ước đạt hơn 408 tỷ 934 triệu đồng. Nhờ đa dạng các hoạt động, nâng cao chất lượng các sản phẩm nên du lịch Thạch Thành những năm gần đây thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 15,41 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Hệ thống, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức được củng cố, kiện toàn; vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể được phát huy, niềm tin của người dân đối với các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền được nâng cao. Hạ tầng kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển mạnh góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện...

Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM của huyện Thạch Thành đã lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Đảng bộ, chính quyền và Nhân huyện Thạch Thành nêu cao tinh thần, nỗ lực, quyết tâm cao hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM vào năm 2025. Ông Vũ Văn Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, cho biết: “Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong thời kỳ mới, Thạch Thành xác định xây dựng huyện NTM vào năm 2025 là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là sự ra đời của Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 6/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng Thạch Thành trở thành huyện NTM vào năm 2025 thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu đó.

Tại Nghị quyết số 07-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành nêu rõ: Quá trình XDNTM thực hiện nhất quán phương châm “người dân là chủ thể XDNTM”; phát động phong trào “chung sức, đồng lòng XDNTM”. Tăng cường học tập, nhân rộng các mô hình hay, các điển hình tiên tiến về XDNTM trên địa bàn huyện. Việc phân công, phân nhiệm và tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, tiêu chí phải cụ thể, rõ người, rõ việc, lấy sản phẩm làm thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia trong tiến trình XDNTM. Bí thư Huyện ủy Thạch Thành nhấn mạnh: Chúng tôi đề ra các mục tiêu với những con số cụ thể và hạ quyết tâm cao độ, huy động tối đa các nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu ấy. Nhưng không vì thế mà “tô hồng”, hình thức, duy ý chí, những việc làm dù là nhỏ nhất cũng phải đi vào thực chất, tạo ra những giá trị bền vững. “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, vừa phát huy vai trò chủ thể của người dân và Nhân dân cũng chính là người thụ hưởng thành quả”.

Từ Thạch Thành xuôi về Quảng Xương - nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử tiêu biểu. Cây đa làng Si vẫn ở đó vươn mình tỏa bóng, minh chứng sinh động cho phong trào đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân Quảng Xương trong những ngày tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền. Xã Quảng Trung - quê hương của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Bá Ngọc và cũng là nơi từng diễn ra cuộc chiến đấu khốc liệt suốt gần 3.000 ngày đêm giữ vững phà Ghép - mạch máu trên trục Bắc - Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ... Tinh thần ấy, khí thế ấy được tiếp nối từ quá khứ đến hiện tại, trở thành động lực, “nguồn sức mạnh nội sinh” quan trọng để huyện Quảng Xương tiếp tục phấn đấu. Với nhiều nỗ lực, cố gắng, thông qua việc làm thiết thực, hiệu quả, những năm qua, huyện Quảng Xương luôn là một trong những điểm sáng về đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, XDNTM...

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Quảng Xương đạt được nhiều kết quả nổi bật với 5 chỉ tiêu hoàn thành, 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; văn hóa - xã hội, giáo dục có nhiều dấu ấn nổi bật... Kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng đạt 129% kế hoạch huyện và đạt 78,74% kế hoạch tỉnh giao cả năm, gấp 2,13 lần so với cùng kỳ...

Được biết, Quảng Xương là một trong những địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng thuộc top đầu của tỉnh, chỉ đứng sau thị xã Nghi Sơn. Con số đạt và vượt kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng cho thấy sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đoàn kết, đồng thuận lớn của quần chúng Nhân dân vì mục tiêu chung là xây dựng và phát triển quê hương. Từ đó, hạ tầng kinh tế- xã hội của huyện được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, tạo sự khác biệt so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, huyện đã ưu tiên đầu tư vào hạ tầng kết nối và hạ tầng nông thôn phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quá trình đô thị hóa. Nhiều công trình, tuyến đường quan trọng, kết nối các trục giao thông lớn của quốc gia, của tỉnh, các khu vực quy hoạch đô thị và các khu, điểm du lịch của huyện đã được đầu tư, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, tăng cường tính liên kết vùng, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội...

Người Quảng Xương không chỉ có truyền thống cách mạng, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ, hiếu học mà rất hào sảng, biết hòa mình vào lợi ích chung, biết hy sinh lợi ích cá nhân để đạt được mục tiêu lớn. Vì vậy, huyện Quảng Xương là một trong những huyện đứng đầu trong phong trào hiến đất mở đường của tỉnh thời gian qua... Ông Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Xương cho biết: “Huyện Quảng Xương đang huy động tối đa các nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tạo tiền đề vững chắc thực hiện mục tiêu đến năm 2024 trở thành huyện NTM nâng cao, năm 2030 phát triển thành thị xã”.

Diện mạo mới, sức sống mới trên những miền quê cách mạng đã và đang viết tiếp hào khí xứ Thanh trong thời đại mới. Thanh Hóa đã và đang từng bước nỗ lực, phấn đấu trên hành trình trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa ước đạt 11,5%, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ và đứng thứ 3 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 27.348 tỷ đồng, tăng 29,6% so với cùng kỳ, bằng 76,9% dự toán. Thanh Hóa đã và đang trở thành mảnh đất lý tưởng, thu hút “đại bàng” về “làm tổ”. Toàn tỉnh đã thu hút được 59 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 12 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký 10.905 tỷ đồng và 177,5 triệu USD; tăng 78,8% về số dự án và tăng 25,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch khởi sắc ngay từ những tháng đầu năm; tổng lượng khách du lịch 6 tháng ước đạt 9.780,6 nghìn lượt, tăng 16,1% so với cùng kỳ, bằng 70,9% kế hoạch, trong đó khách quốc tế ước đạt 261.000 lượt, tăng 21,3%). Văn hóa - xã hội ngày càng được quan tâm, chú trọng...

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích, năm giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chung sức đồng lòng, vượt “cơn gió ngược”, “tác động tiêu cực kép” để tự tin đón lấy thời cơ, vận hội, tạo dựng vị thế, vững bước tương lai.

