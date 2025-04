Việt Tân - “trò hề” chính trị từ sự lộng ngôn

Sở dĩ nói rằng “Việt Tân - trò hề chính trị” là bởi những luận điệu kích động, xuyên tạc, chống phá của chúng thời gian qua trên không gian mạng thường xuyên được lặp đi lặp lại như những món ăn được chế biến chỉ từ một loại thực phẩm. Khác chăng chỉ là được chúng đẩy mạnh hơn về cường độ, nhịp độ, tốc độ xuyên tạc, chống phá...

Người dân đề cao cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, chống phá của Việt Tân.

Thời gian gần đây, trong lúc cả dân tộc đang hướng về đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); hệ thống chính trị các cấp bước vào cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy với tinh thần của một cuộc cách mạng trong thời đại mới thì Việt Tân lại tìm mọi thủ đoạn để chống phá, bóp méo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, reo rắc tư tưởng, tâm lý hoang mang trong Nhân dân. Cụ thể, trên trang facebook Việt Tân đăng tải những dòng trạng thái kích động như: “Sự thật không thể bị bóp nghẹt! không thể mong kết quả mới với tư duy cũ, đã đến lúc chấm dứt độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản”; “đừng phí tiền dân để đốt pháo bông mừng rỡ”... Để rồi từ đó đưa ra luận điệu “bạn có dám nhìn thẳng vào sự thật, đọc văn kiện của Việt Tân và cùng hành động vì tương lai đất nước”.

Đối với những luận điệu mơ hồ, viễn vông và phản động của Việt Tân, dưới comment rất nhiều cộng đồng mạng đã bình luận: “Hành động cùng Tân để mất nước à!”; thậm chí cũng có những bình luận hóm hỉnh như: “Văn vở chứ đâu phải văn kiện”; “Đất nước đang phát triển, Tân cho đất nước 2 chữ bình yên”...

Còn cái gọi là “văn kiện” đang được Việt Tân rêu rao, “ru ngủ” thực chất có tên gọi là “Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai” (gọi tắt là “văn kiện 50”). Văn kiện này được chúng ráo riết tuyên truyền, quảng bá trong bối cảnh cả nước đang tập trung hướng về ngày lễ trọng đại của dân tộc, kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất nhằm mục đích lèo lái, lừa bịp dư luận, lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin, thực hiện mưu đồ chống phá đất nước.

Cái gọi là “văn kiện 50” của Việt Tân chỉ là mớ ngôn ngữ cóp nhặt, bám vào các vấn đề, sự kiện lịch sử trong nước và quốc tế để “ký sinh” tư tưởng phản động, quy chụp vô căn cứ nhằm mị dân bằng những cái gọi là “giải pháp giúp xây dựng đất nước” nhưng bản chất vẫn là kích động đòi đa nguyên, đa đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

Trước sự chống phá loạn ngôn của Việt Tân chúng ta dễ dàng nhận ra âm mưu và thủ đoạn của tổ chức khủng bố này, đó là vẫn chiêu thức cũ, luôn bám vào các sự kiện quan trọng của đất nước để tuyên truyền, gieo rắc tư tưởng phản động, chống đối. Đây là bản chất, âm mưu xuyên suốt của Việt Tân. Trong bối cảnh tình hình thời cuộc có nhiều thay đổi lớn; tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước ta trên trường quốc tế không ngừng được củng cố, phát triển, Việt Tân lại càng gia tăng mức độ, cấp độ chống phá bằng “diễn biến hòa bình”, “đấu tranh bất bạo động”... trên không gian mạng.

Từ năm 2016, Bộ Công an đã đưa ra thông báo: Việt Tân là một tổ chức khủng bố đã được có trụ sở chính đặt tại California, Mỹ và “Văn phòng 2” tại Bangkok, Thái Lan. Cơ quan tuyên truyền của Việt Tân gồm báo “Kháng chiến”, đài “Việt Nam kháng chiến” và “Chân trời mới”. Đối tượng cầm đầu là Đỗ Hoàng Điềm, sinh năm 1963, quốc tịch Mỹ, “Chủ tịch Việt Tân” và Lý Thái Hùng, sinh 1953, quốc tịch Mỹ, “Tổng bí thư Việt Tân” (thời gian gần đây, đối tượng tự xưng “Chủ tịch Việt Tân” là Lý Thái Hùng, “Tổng bí thư Việt Tân” là Hoàng Tứ Duy).

Bộ Công an cũng nêu rõ: Việt Tân là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân... sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, Việt Tân đã cho lập mới hàng trăm tài khoản và nhiều diễn đàn kín, kết hợp với những diễn đàn trước đó như “Canh Tân”, “Bạn của Việt Tân”, “Bạn của Nguyễn Quốc Quân”;... duy trì khoảng hơn 1.000 tài khoản mạng xã hội, đăng tải, chia sẻ những bài viết, thông tin tiêu cực trong xã hội để thổi phồng, bôi nhọ, chống phá đất nước. Đồng thời, thu nạp mới các tuyên truyền viên, để tuyên truyền những “thông điệp” của Việt Tân trong cộng đồng người thân và bạn bè, từ đó, tác động tư tưởng, phát hiện đấu mối giới thiệu cho tổ chức thông qua các trang facebook.

Bởi vậy, để đấu tranh hiệu quả với các thủ đoạn, chiêu trò thâm hiểm của các thế lực thù địch, nhất là tổ chức phản động Việt Tân, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, nâng cao sức đề kháng trước các thông tin bịa đặt, xấu, độc, không “like“,”share”, bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời, chia sẻ các thông tin tích cực, thông tin đã được kiểm chứng để người thân, bạn bè không nghe, tin theo các thông tin bịa đặt lan truyền trên không gian mạng.

Về phía cơ quan chức năng cũng cần thiết phải xử lý nghiêm minh, xét xử công khai, có hình phạt thích đáng để làm gương với những hành vi tội phạm có tổ chức, quy mô, nhất là tìm ra đối tượng chủ mưu, đứng đầu xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. Với các đối tượng lập ra các hội, nhóm để phát tán thông tin kích động, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước cần có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật, không để các đối tượng tiếp tục lũng đoạn mạng xã hội, gây bức xúc trong xã hội.

Bài và ảnh: Lê Phượng