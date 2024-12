Via MonteNapoleone: Thiên đường mua sắm xa xỉ đắt đỏ nhất thế giới

Báo cáo thường niên của Cushman & Wakefield, công ty bất động sản thương mại Mỹ, đã vinh danh Via MonteNapoleone với mức giá thuê mặt bằng cao ngất ngưởng, trung bình 20.000 euro/m2.

Con phố Via MonteNapoleone ở Milan, Italy. (Nguồn: Today)

Những ngày cuối năm, không khí lễ hội tràn ngập Via MonteNapoleone, con phố mua sắm sang trọng bậc nhất thành phố Milan của Italy.

Những vỉa hè hẹp chật kín du khách tay xách nách mang những chiếc túi từ các thương hiệu xa xỉ như Fendi, Loewe, Prada. Nhưng năm nay, niềm vui của các nhà kinh doanh càng nhân lên khi Via MonteNapoleone chính thức vượt qua Fifth Avenue của New York (Mỹ) trở thành con đường bán lẻ đắt đỏ nhất thế giới.

Báo cáo thường niên của Cushman & Wakefield, công ty bất động sản thương mại danh tiếng của Mỹ, đã vinh danh Via MonteNapoleone với mức giá thuê mặt bằng cao ngất ngưởng, trung bình 20.000 euro/m2. Mức giá này đã vượt qua Upper Fifth Avenue, nơi từng giữ “ngôi vương” về giá cho thuê đắt đỏ với 19.537 euro/m2.

Via MonteNapoleone, với chiều dài khiêm tốn chỉ 350m, nằm ngay trung tâm Milan, nơi tập trung các dịch vụ cao cấp và những địa điểm văn hóa nổi bật.

Ông Guglielmo Miani, Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh MonteNapoleone, nhận định rằng chính không gian hạn chế đã làm tăng giá trị của con phố.

MonteNapoleone không chỉ là điểm đến của những thương hiệu thời trang xa xỉ mà còn thu hút các nhãn hàng trang sức và ẩm thực cao cấp. Những cái tên đình đám như Tiffany & Co. đang chuẩn bị khai trương cửa hàng tại đây, trong khi Fendi, một biểu tượng lâu đời tại đây, tiếp tục mở rộng quy mô.

Theo công ty Global Blue, từ tháng 8 đến tháng 11 năm nay, mỗi giao dịch mua sắm tại Via MonteNapoleone đạt trung bình 2.500 euro, con số ấn tượng nhất thế giới. Con phố này cũng đã chào đón 11 triệu lượt khách trong năm nay, với sự góp mặt của cả những tín đồ mua sắm thực sự lẫn du khách chỉ ghé thăm ngắm vẻ đẹp lộng lẫy của các cửa hàng.

Không khí lễ hội tại đây được nâng tầm với những chiếc siêu xe Maserati, Porsche và Ferrari đậu kín, đèn trang trí lung linh, và những cửa sổ trưng bày được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Chen Xinghan, một du khách đến từ Trung Quốc, vui vẻ chia sẻ khi đứng bên cạnh nửa tá túi mua sắm: "Một chiếc áo khoác Fendi tại đây có giá chỉ bằng một nửa so với ở quê nhà. Đây thật sự là thiên đường mua sắm."

Chủ tịch lâm thời của Hiệp hội Fifth Avenue, bà Madelyn Wils đánh giá cao thành công của Via MonteNapoleone, song bà tự tin khẳng định Fifth Avenue, với những khoản đầu tư mới và doanh số kỷ lục, sẽ sớm giành lại ngôi vị dẫn đầu./.

Theo TTXVN