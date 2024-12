Top 5 xưởng may in thêu áo thun, áo sơ mi uy tín giá rẻ ở TPHCM

Việc lựa chọn được xưởng may áo thun uy tín, chất lượng với giá cả hợp lý không chỉ giúp các doanh nghiệp, tổ chức tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo sự thoải mái và phong cách chuyên nghiệp khi mặc. Với những ai đang cần tìm một xưởng may in thêu áo thun, áo sơ mi uy tín giá rẻ ở TPHCM, có thể tham khảo qua 5 địa chỉ được chia sẻ bên dưới đây.

Xưởng may Dony

Nổi tiếng là một trong những xưởng may in thêu áo thun, áo sơ mi uy tín hàng đầu ở Việt Nam, xưởng may Dony là địa chỉ uy tín đầu tiên mà các bạn có thể tham khảo lựa chọn. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Dony đã thành công có được chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng và đối tác thông qua những ưu điểm vượt trội là:

- Cung cấp đa dạng nhiều mẫu mã đồng phục chất lượng, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.

- Luôn khắt khe trong mọi quy trình sản xuất, từ thiết kế, may đo cho đến in thêu, đảm bảo sản phẩm luôn có form dáng chuẩn khi mặc lên người.

- Sử dụng chất liệu vải cao cấp như: Vải cotton, vải kate, linen, dobby,... cùng công nghệ in thêu hiện đại. Các sản phẩm luôn có độ bền vượt trội và tạo cảm giác thoải mái khi mặc.

Luôn cung cấp bảng giá chi tiết cho khách hàng tham khảo, sau đây là bảng giá may in thêu áo thun và áo sơ mi tại Dony:

Loại áo Số lượng Đơn giá (VNĐ/cái) Áo thun 30 - 99 100.000 - 140.000VNĐ 100 - 299 90.000 - 120.000VNĐ 300 - 499 65.000 - 100.000VNĐ Áo sơ mi 30 - 100 170.000 - 280.000VNĐ 100 - 300 140.000 - 210.000VNĐ

Với đội ngũ nhân viên lành nghề và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, Dony đã trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trong và ngoài nước, nổi bật như là: Tập đoàn Samsung, PNJ, Petrolimex, công ty Interlog, công ty vận tải Phan Khánh, Dai-ichi Life, ngân hàng Vietcombank, MB Bank,....

Để tham khảo ngay những mẫu áo thun, áo sơ mi đẹp tại xưởng may Dony cũng như tìm hiểu thêm thông tin về chính sách đặt hàng và ưu đãi thành viên, mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua thông tin bên dưới đây.

Thông tin liên hệ: - Xưởng và Văn phòng: C2/1F Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP HCM (Kế bên khu công nghiệp Vĩnh Lộc A); - Xưởng may: 355/23 Kênh Tân Hóa, Tân Phú, TP HCM - Xưởng in thêu: 8 Thép Mới, Tân Bình, HCM - Điện thoại: 0938842123 - Email: info@dony.vn - Website: https://dony.vn/

Đồng phục ATLAN

Đồng phục ATLAN là đơn vị chuyên sản xuất đồng phục nổi tiếng tại TPHCM. Đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, hoạt động với quy trình toàn diện từ may đo cho đến in thêu và giao hàng thành phẩm. “Tốt nhất - Bền nhất - Rẻ nhất" là những đánh giá mà nhiều khách hàng để lại khi lựa chọn đồng phục ATLAN.

Đồng phục Viet Style

Với phương châm mang lại những bộ đồng phục vừa thời trang vừa chất lượng, đồng phục Viet Style đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường nhờ vào sự uy tín và phong cách thiết kế độc đáo. Thế mạnh của Viet Style là ở công nghệ may và in ấn hiện đại. Đội ngũ nhân viên làm việc nhanh nhẹn, đảm bảo đơn hàng đến tay khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Xưởng may Phú Quý

Xưởng may in thêu áo thun, áo sơ mi uy tín giá rẻ ở TPHCM tiếp theo đây bài viết muốn giới thiệu cho bạn chính là xưởng may Phú Quý. Lựa chọn xưởng may Phú Quý, mọi người có thể an tâm và hài lòng về những tiêu chí mẫu mã đẹp, dễ dàng sử dụng, bảo quản và mức giá phải chăng.

Đồng phục Thanh Nghi

Địa chỉ cuối cùng trong danh sách này không ai khác chính là đồng phục Thanh Nghi. Là công ty chuyên may đo đồng phục có hơn 20 năm kinh nghiệm, Thanh Nghi luôn hiểu rất rõ những nhu cầu của khách hàng. Do đó mà đơn vị hàng năm cho ra mắt rất nhiều bộ sưu tập áo thun, áo sơ mi đồng phục đẹp cho mọi người lựa chọn. Đồng phục Thanh Nghi là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp thông qua đồng phục chất lượng.

Mỗi một địa chỉ lại có một ưu điểm nổi bật riêng, như với xưởng may Dony, mọi người có thể an tâm đặt hàng và nhận về sản phẩm trong thời gian sớm nhất. Để an tâm, hãy tìm hiểu kỹ thông tin và chính sách đặt hàng của từng nơi và chọn cho mình địa chỉ ưng ý nhất!

