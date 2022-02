Xã Xuân Dương: Chuyển biến tích cực từ phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Xác định phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Dương (Thường Xuân) luôn quan tâm triển khai thực hiện và nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Lãnh đạo xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân tặng quà cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Chủ tịch UBND xã Xuân Dương Cầm Bá Học cho biết: Năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhưng cấp ủy, chính quyền và nhất là ban thường trực ủy ban MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của địa phương tới các ban công tác mặt trận và các tầng lớp Nhân dân trong xã. Tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ sự ảnh hưởng, tác hại nghiêm trọng và cách phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời vận động toàn dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, kiểm soát lưu lượng con em của địa phương đi làm ăn xa trở về địa phương; phối hợp chặt chẽ với các tổ giám sát, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, đeo khẩu trang khi ra đường, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, với mục tiêu không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Cùng với đó, vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tuyên truyền cho Nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ phong trào TDĐKXDĐSVH đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng. Qua đó khơi dậy niềm tin, tinh thần thi đua sáng tạo trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò tự quản, xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư văn hóa... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân, cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực, tự giác thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, làng. Nhờ đó nhiều giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương, dân tộc được giữ gìn và phát huy; các tệ nạn xã hội, hủ tục từng bước đẩy lùi, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Điểm nổi bật về phong trào TDĐKXDĐSVH ở Xuân Dương là đã chấp hành nghiêm các quy định về việc, cưới việc tang theo nếp sống mới, văn minh, lịch sự, vui vẻ tiết kiệm, tuân thủ nghiêm về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Địa phương đã quy định không được tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài, các thủ tục dạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới đón dâu được tổ chức gọn nhẹ hơn trước. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Dương đã chỉ đạo công an xã tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân ủng hộ đóng góp lắp đặt camera giám sát để kiểm soát tình hình địa phương tại các địa điểm trung tâm, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Cùng với đó phong trào TDĐKXDĐSVH cũng được MTTQ xã Xuân Dương lồng ghép vào các buổi sinh hoạt thôn, xóm. Ngoài ra, phối hợp với các ngành, đoàn thể tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến phong trào tới các hội viên, đoàn viên và Nhân dân, như: hội CCB với phong trào “CCB gương mẫu”; hội nông dân với phong trào xây dựng “Gia đình nông dân văn hóa”, “Nông dân sản xuất giỏi”; đoàn thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”... Để phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã Xuân Dương đã vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt việc xây dựng triển khai, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, anh em thuận hòa theo các tiêu chí được phát động đến từng hộ dân, từ đó tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt. Cùng với thực hiện tốt, có hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH, cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã Xuân Dương thường xuyên quan tâm đến công tác chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Tết Nguyên đán đã tổ chức đến trao tặng quà của Trung ương, của tỉnh, huyện và của xã cho các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo để mọi nhà, mọi người được đón tết đoàn viên “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Để tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH, cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã Xuân Dương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của dân tộc. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX về “Đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống khắc phục tác động của đại dịch COVID-19”. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban thường trực ủy ban MTTQ xã phối hợp với chính quyền triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình tổ an ninh xã hội, “Khu dân cư tự quản về trật tự an toàn giao thông”, “Khu dân cư tự quản về môi trường”, góp phần xây dựng xã Xuân Dương ngày càng phát triển trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Bài và ảnh: Minh Hiếu