Tuyệt đỉnh chất Âu trong đêm countdown Vinpearl Nha Trang

Tại đảo Hòn Tre, văn hóa đón Tết dương lịch đã được hình thành và duy trì suốt nhiều năm nay. Vì vậy không lấy làm lạ khi dạ tiệc Countdown đón năm mới vừa qua tại Vinpearl Nha Trang đã đưa hàng nghìn du khách thăng hoa tột đỉnh từ show diễn từ thực cảnh mãn nhãn, âm nhạc đỉnh cao đến ẩm thực thượng hạng và pháo hoa nghệ thuật tầm cao lần đầu tiên tỏa sáng trên “đảo thiên đường”.

Pháo hoa nghệ thuật tầm cao chào đón năm mới 2023.

Quảng trường Thần thoại nằm trong khuôn viên VinWonders Nha Trang ngay từ cuối buổi chiều đã đón hàng nghìn du khách mong đợi màn trình diễn Tata Show phiên bản chào năm mới 2023. Không phụ sự mong mỏi ấy, câu chuyện cổ tích về cuộc đối đầu huyền thoại giữa thiện - ác, hành trình giải cứu công chúa Tata… đã có thêm phần kết đầy rực rỡ với hiệu ứng pháo hoa thắp sáng tất cả các tòa tháp lâu đài uy nghi tráng lệ.

Show diễn khép lại, Vinpearl Nha Trang bừng sáng trong diện mạo huyền ảo của hàng nghìn ánh đèn diễm lệ, đại cảnh hoành tráng theo phong cách của “miền đất ánh sáng” đậm chất phồn hoa.

Không gian cổ điển, sang trọng mang cảm hứng văn hóa Pháp của Vinpearl Convention Nha Trang chính là nơi đưa hàng nghìn du khách đến với “The Greatest Countdown” - dạ tiệc đón năm mới đậm chất châu Âu. Tòa lâu đài tráng lệ nằm soi mình bên bờ vịnh càng tỏa lên diện mạo hào nhoáng, thơ mộng vô cùng hoàn hảo với chủ đề đêm tiệc.

Đặc biệt, hàng trăm món ăn với nguyên liệu cầu kỳ: bò Úc, cá hồi Na Uy, thịt cừu nướng hảo hạng… tạo nên bàn tiệc 5 châu hội tụ đẳng cấp và thời thượng. Tài nghệ của những bếp trưởng tinh nhuệ của Vinpearl đưa du khách bước vào hành trình khám phá mỹ vị nhân gian.

Đêm đại tiệc countdown của Vinpearl Nha Trang được mở màn cực kỳ sôi động với Vũ điệu Can Can trứ danh luôn được mọi du khách mong chờ trong các buổi nhạc kịch ở nước Pháp. Những bước chân uyển chuyển, sắc áo đỏ đen bồng bềnh như có sức mạnh vô hình “lôi kéo” du khách bước vào không gian tiệc tùng bất tận.

Giữa không gian sang trọng, âm nhạc đẳng cấp như càng thêm say lòng người. Đặc biệt khi Uyên Linh cất cao giọng hát đầy nội lực đưa du khách lạc vào những giai điệu trữ tình Việt Nam & quốc tế: Can"t take my life off you, Giữa đại lộ đông tây, One moment in time, Bên trên tầng lầu & Cám ơn tình yêu. Vũ Cát Tường tự sự với những ca khúc đầy ý nghĩa trong những giờ phút cuối cùng của năm, trong đó “Góc đa hình” thể hiện góc nhìn về cuộc sống muôn màu, rồi lại lắng đọng trong những cảm xúc về tình yêu trong 2 ca khúc nổi tiếng “Mơ” và “IF”, “The Party Song” là bài hát sôi động thể hiện sự hết mình của tuổi trẻ, hướng tới một năm mới tràn đầy hy vọng và năng lượng.

Càng về khuya, không khí đại tiệc “The Greatest Countdown” càng thêm sôi động với những màn trình diễn trẻ trung của Fband với những bản nhạc sôi động Việt Nam và quốc tế như: When you say nothing at all - Hero- Take me to your heart - Cry on my shoulder…

Đặc biệt gây bất ngờ cho hàng nghìn du khách chính là màn trình diễn xiếc “This is the greatest show” vô cùng hiện đại, ấn tượng và mãn nhãn mang đậm phong cách châu Âu. Cả khán phòng đi từ hồi hộp đến vỡ òa mọi cảm xúc và phấn khích không ngừng trước những cao trào, xoay chuyển bất ngờ của bộ môn nghệ thuật độc đáo này.

Và chàng trai cực hot trong làng nhạc trẻ Soobin Hoàng Sơn đã đưa đêm countdown lên cao trào của sự bùng nổ với loạt hit: “Daydream Remix”, “Cao gót”, “Đi thật xa để trở về”. “Đi thật xa để trở về” - chính là thông điệp Vinpearl muốn truyển tải đến khách hàng của mình. Một năm 2022 với nhiều biến cố, giây phút này là nơi ta trở về, yêu thương, đoàn tụ với những người ta yêu thương. Và Vinpearl luôn may mắn chứng kiến những giây phút hạnh phúc của đôi lứa, của gia đình, của bạn bè.

Cả không gian Vinpearl Convention Center Nha Trang càng thêm tưng bừng và “nóng” lên từng phút khi DJ cá tính tiếp tục khuấy động bằng âm nhạc cực chất và mới lạ. Du khách không ngừng hưởng ứng một cách cuồng nhiệt khiến cho những giây phút đếm ngược chào đón năm 2023 càng thêm đáng mong đợi.

Đúng 0 giờ 00 ngày 1/1/2023, đảo Hòn Tre bừng sáng huyền ảo khi pháo hoa tầm cao tung bay tỏa sáng rực rỡ giữa vịnh biển thiên đường. 180 giàn pháo hoa được bố trí khoa học, có tầm bắn lên tới 150m, mang đến không gian mãn nhãn, kỳ vĩ, khiến cả bầu trời Nha Trang sáng bừng hi vọng cho một năm mới vừa đến. Hòa cùng niềm vui trên khắp thế giới, hàng nghìn du khách vô cùng choáng ngợp và thích thú trước màn trình diễn chào 2023 vô cùng hoành tráng, tuyệt sắc của Vinpearl Nha Trang.

Là lựa chọn hàng đầu cho du khách yêu thích miền biển nhiệt đới, Vinpearl Nha Trang được ví như thiên đường của những trải nghiệm bất tận niềm vui. Đặc biệt vào mùa lễ hội năm nay, du khách tới Vinpearl Nha Trang còn được thỏa sức khám phá những “bom tấn” giải trí vừa ra mắt như chinh phục “Tata dark ride” - trò chơi “Thuyền nước trong nhà tối” đầu tiên tại Việt Nam; thưởng ngoạn khu vườn kỳ hoa dị thảo tái hiện khu rừng Nam Mỹ huyền bí và sâu thẳm tại Sky Garden; đắm chìm trong tinh hoa ẩm thực đỉnh cao tại các không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Đại tiệc “The Greatest Countdown” mãn nhãn đã chính thức mở ra một năm mới tràn ngập niềm vui, “Bức họa Tết muôn màu” sẽ tiếp nối với muôn ngàn trải nghiệm đỉnh cao đang chờ đón du khách năm châu tại “đảo thiên đường” Vinpearl Nha Trang.

NL