Trình diễn nghệ thuật thư pháp Xuân Quý Mão 2023

Sáng 25-1 (tức ngày mồng 4 tháng Giêng, năm Quý Mão) tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức chương trình trình diễn nghệ thuật thư pháp Xuân Quý Mão năm 2023.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tham gia xin chữ đầu xuân.

Dự chương trình có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, các phường, xã; các câu lạc bộ thư pháp cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự chương trình.

Trình diễn thư pháp đầu xuân là hoạt động văn hóa được tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, thu hút đông đào Nhân dân tham gia. Chương trình bắt đầu với những tiết mục văn nghệ đặc sắc như múa lân sư, các ca khúc mừng Đảng, mừng xuân, ca ngợi quê hương, đất nước do các nghệ sỹ, diễn viên đến từ các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ trên địa bàn TP Thanh Hóa biểu diễn. Tiếp đó là phần trình diễn nghệ thuật thư pháp của các thư pháp gia.

Tiết mục múa lân sư

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tham gia chương trình, người dân được hòa mình vào không khí tươi vui của ngày xuân, chiêm ngưỡng nét thư pháp phóng khoáng, uốn lượn ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc, nhân văn. Tại chương trình người dân tham gia hoạt động xin chữ đầu xuân với ước vọng về một năm mới bình an, nhân khang, vật thịnh...

Những nét chữ thể hiện ước vọng trong năm mới.

Thông qua nét chữ thư pháp đầu xuân những nhà thư pháp muốn đánh thức đam mê và trao truyền nghệ thuật thư pháp cho thế hệ sau. Còn người dân muốn gửi gắm, thể hiện mong ước cả năm cho bản thân, gia đình luôn may mắn, bình an. Bởi người dân quan niệm xin chữ ngày xuân mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng tri thức, mang hi vọng về một năm may mắn, tài lộc, bình an.

Thư pháp gia Lê Đình Sơn tặng chữ cho lãnh đạo TP Thanh Hóa.

Với ý nghĩa đó, nghệ thuật thư pháp luôn có sức sống nội tại riêng biệt dù trải qua bao thăng trầm cùng lịch sử. Chương trình trình diễn nghệ thuật thư pháp đầu xuân cùng với hoạt động xin chữ và cho chữ đã trở thành một hoạt động văn hóa không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán của người dân xứ Thanh.

Thùy Linh.