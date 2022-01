“Thảo nguyên xanh” gõ cửa mùa xuân

Khu du lịch sinh thái An Hảo lúc nào cũng đẹp, mùa nào cũng cuốn hút, nhưng đẹp nhất có lẽ là dịp cuối năm. Đó là thời điểm cuối đông, chớm xuân, đây cũng là thời khắc đất trời rộn ràng trong tình khúc giao mùa, là lúc Khu du lịch (KDL) được khoác lên mình chiếc áo mới đầy sắc màu tươi tắn. KDL sinh thái An Hảo chuyển mình với vẻ đẹp tinh khôi, với vô vàn những chồi non lộc biếc vươn mình đón nắng.

Cả một không gian xuân trên KDL sinh thái An Hảo.

Vén bức màn mây u ám của đại dịch, thảo nguyên năng lượng xanh đẹp đến ngỡ ngàng trong chớm xuân.

Tận hưởng lộc của non ngàn

Lộc biếc báo xuân về khắp ngả

Hoa chào, cỏ đón, tiếng chim ca

Vườn nào lá thắm, trời hong nắng,

Gió cười vẫy gọi khách phương xa

(Ngô Văn Phú)

Màu toàn bích trên thảo nguyên xanh.

Du ngoạn KDL sinh thái An Hảo, bạn còn có cơ hội ngắm nhìn từng cánh đồng cỏ xanh mướt mắt, những thảm hoa đủ màu sắc đang tưng bừng đua nở, từ hoa cẩm tú cầu, hoa dừa cạn, hoa thạch thảo, đến giàn hoa giấy đỏ thắm và hoa hồng kiêu sa, tạo thành bức tường hoa như mang cả mùa xuân đổ về nơi này. Xa xa là “Hồ Thiên Cảnh” lộng lẫy y như những viên ngọc lục bảo giữa ánh ban mai, biểu trưng cho vẻ đẹp bất tận miền sơn cước.

Những ngày này khi đến KDL, du khách càng cảm nhận rõ hơi thở phập phồng của mùa xuân, len lỏi trong hơi lạnh vương vãi cuối mùa đông. KDL sinh thái vang lên da diết khúc nhạc trầm bổng, mùa xuân mơn mởn đang nương mình theo những cánh én chao liệng giữa đại ngàn, loan phụng sum vầy, đang hòa vào những tia nắng ấm áp những ngày đầu xuân.

Cả không gian bừng tỉnh trong chớm xuân, khí hậu thanh khiết, thiên nhiên xanh mát của núi rừng, giúp du khách gột rửa lớp bụi của hồng trần, an nhiên thực hiện thông điệp 5K, tận hưởng 1 mùa vui an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân.

Hòa mình với thiên nhiên.

Đứng trên thủy đài ngắm nhìn những chú cừu thông thả gặm cỏ dưới nắng vàng, khiến bạn liên tưởng đến một “thảo nguyên xanh” thơ mộng. Những áng mây trắng xóa chờn vờn quanh núi hiển hiện ngay trước mặt, phác họa nên một bức tranh thủy mặc quá đỗi nên thơ.

Nếu như trước đây, nhiều người thường lựa chọn những chuyến đi xa để du xuân thì với tình hình dịch bệnh như hiện tại, người ta lại có xu hướng tìm về với thiên nhiên, được hít thở bầu không khí trong lành, cảm nhận được sự tĩnh lặng từ bên trong tâm hồn. Và KDL sinh thái An Hảo là 1 lựa chọn lý tưởng cho nhiều du khách.

khám phá mạch nguồn văn hóa tâm linh

Có thể nói, KDL sinh thái An Hảo là một điểm đến độc đáo nhất mùa xuân năm nay. Bởi ngoài việc du khách được thoải mái thưởng lãm phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, thì mọi người còn được tĩnh tâm chiêm bái, khám phá mạch nguồn văn hóa tâm linh trên đỉnh Thất Sơn. Với những huyền tích, tưởng chừng vĩnh viễn là thâm cung bí sử như: “Phật Thạch Thủ”, miếu Sơn Thần, mỏm linh thứu, cùng nhiều hang động kỳ vĩ. Đây được xem là báu vật sơn - lâm - khí tụ hương chốn non thiêng, mà nhà đầu tư kịp thời phát lộ, nhân dịp mừng xuân Nhâm Dần 2022.

Miếu Sơn Thần.

Chào đón những vị khách an lạc tìm về cõi phật, là sự hiện diện cung đường đại cảnh vạn hoa, uốn lượn dọc theo các lối đi, kết nối xuyên suốt tuyến đường từ KDL đến huyền tích “Bàn tay phật”. Từ đây du khách sẽ bắt đầu hành trình tìm về suối nguồn linh khí của dân tộc.

Thấp thoáng trong màn sương kỳ ảo, quấn quýt non xanh là hình dáng miếu Sơn Thần. Ở đó, du khách sẽ được dâng hương, đảnh lễ trước đấng thần linh, cầu xin phước lành cho gia đình trước thềm xuân mới. Còn gì tuyệt vời hơn khi được khởi đầu 1 năm với những khoảnh khắc an yên diệu kỳ đến như vậy.

Bàn tay Phật hóa thạch.

Xuân về, tìm đến “Thiên đường hoa nắng” là chốn linh thiêng để thấy lòng bình yên, để cảm nhận tinh hoa của đất trời. Một cái Tết trọn vẹn và may mắn hơn khi được đắm mình trong KDL sinh thái An Hảo.

Box: Khu du lịch sinh thái An Hảo tọa lạc dưới chân Núi Cấm, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Đây là sản phẩm song sinh của Nhà máy điện mặt trời Sao Mai do Sao Mai Group là chủ đầu tư. KDL là sự kết hợp đỉnh cao giữa vẻ đẹp của thảo nguyên năng lượng và mô hình du lịch sinh thái. Giới xê dịch sẽ được tận hưởng cảm giác mới lạ và trải nghiệm khó quên khi đến miền Tây và check in An Giang.

Thủy Ngân