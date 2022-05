Tăng cường kết nối - Mở rộng cơ hội: Kết nối lại mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp du lịch

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và tính xã hội cao. Do vậy, để thúc đẩy du lịch phát triển, bên cạnh các giải pháp kích cầu, quảng bá, xây dựng sản phẩm... thì tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương, các doanh nghiệp du lịch đang trở thành xu thế tất yếu.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022. Ảnh: Trần Hằng

Trước khi đại dịch COVID-19 xuất hiện, việc hợp tác phát triển du lịch giữa Thanh Hóa với nhiều tỉnh/thành trong cả nước đã có những bước khởi động và kết quả đáng kể. Điển hình phải kể đến mối quan hệ hợp tác giữa 4 tỉnh Bắc miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Mối quan hệ này xuất phát từ nhiều điểm tương đồng giữa các địa phương cả về địa lý, tự nhiên và văn hóa. Đó là nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên tương đối đa dạng, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các bãi biển đẹp; cùng kho tàng di sản văn hóa giàu giá trị. Ngoài ra, Thanh Hóa và các tỉnh Bắc miền Trung còn được kết nối với nhau bằng các trục giao thông chính Bắc - Nam cả về đường bộ, đường sắt. Trên cơ sở đó, việc liên kết giữa 4 tỉnh được khởi động như cùng tham gia gian hàng tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội, Hội chợ du lịch quốc tế ITE tại TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, phối hợp tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu du lịch các tỉnh Bắc miền Trung tại Viêng Chăn (Lào) và Udonthani vùng Đông Bắc Thái Lan. Ngoài ra, hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch cũng được các địa phương quan tâm, thông qua việc xây dựng đường link liên kết các trang website của Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương... Đặc biệt, việc liên kết cũng bước đầu hướng đến liên kết chuỗi sản phẩm du lịch, từ khâu thiết kế sản phẩm, khai thác thị trường khách du lịch, phát triển dịch vụ gia tăng đến quảng bá du lịch.

Với tiềm năng du lịch được đánh giá là phong phú, giàu giá trị, do vậy, từ nhiều năm trở lại đây, Thanh Hóa đang trở thành điểm đến nhận được nhiều sự quan tâm của các địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Điển hình như năm 2017, Thanh Hóa đã đón gần 100 đại lý du lịch Trung Quốc đến khảo sát tiềm năng du lịch Sầm Sơn; đón các cơ quan quản lý và doanh nghiệp 5 tỉnh/thành gồm Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An và các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm du lịch. Cũng trong năm này, Thanh Hóa đón các đoàn famtrip đến từ TP Hồ Chí Minh và Nha Trang trong khuôn khổ chương trình khảo sát và xây dựng tuyến du lịch từ TP Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa bằng đường hàng không; đồng thời, bàn việc hợp tác kết nối tuyến du lịch Thanh Hóa - Nha Trang. Năm 2018, Thanh Hóa đón đoàn famtrip Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) - một trong những đơn vị du lịch lữ hành, khách sạn, nhà hàng, đào tạo nhân lực, truyền thông và vui chơi giải trí hàng đầu cả nước hiện nay. Đặc biệt, năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Tập đoàn Flamingo và đơn vị thành viên - Công ty CP Hà Nội Redtours, tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế Thanh Hóa 2019. Sự kiện này có sự góp mặt của đại diện cơ quan ngoại giao, xúc tiến du lịch các nước và các vùng lãnh thổ như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan; đại diện các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Nội, Hòa Bình; các hãng hàng không VietNam Airlines, Jestar Pacific...

Không dừng lại ở việc liên kết với các tỉnh/thành trong nước, Thanh Hóa đã và đang chú trọng đến việc hợp tác phát triển du lịch ra nhiều nước trong khu vực và thế giới. Cụ thể, tỉnh đã tổ chức các đoàn khảo sát, xúc tiến, kêu gọi đầu tư du lịch tại nhiều thị trường thuộc khu vực ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Liên bang Nga. Đồng thời, tổ chức các đoàn farmtrip, presstrip của Hàn Quốc, Thái Lan về tham quan, khảo sát các điểm đến du lịch của Thanh Hóa. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh cũng đã trực tiếp làm việc với nhiều đoàn doanh nghiệp du lịch hàng đầu cả nước, để tìm kiếm cơ hội hợp tác và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch... Các sự kiện, hoạt động kể trên không chỉ góp phần giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch Thanh Hóa đến đông đảo bạn bè, du khách và thu hút ngày càng đông khách du lịch về với Thanh Hóa; mà còn mở ra các cơ hội để tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa Thanh Hóa với các địa phương, doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp du lịch Thanh Hóa với các doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế. Việc mở rộng các mối quan hệ liên kết, hợp tác với các đối tác cũng là cơ hội để Thanh Hóa tham khảo các ý kiến chuyên gia, nhà quản lý và kinh nghiệm của các địa phương, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển du lịch và khai thác, bảo vệ một cách hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên du lịch.

Sau hơn 2 năm chững lại do việc đóng cửa ngành du lịch để phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, khi du lịch nội địa đã mở cửa hoàn toàn và du lịch quốc tế cũng đang “ấm lên” nhanh chóng, thì việc kết nối lại các mối quan hệ hợp tác phát triển du lịch đã và đang được tỉnh ta hết sức chú trọng. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa đã đón nhiều đoàn famtrip là các doanh nghiệp lữ hành các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Sơn La và TP Hà Nội đến khảo sát và hợp tác, nhất là trong việc xây dựng các tuyến, điểm và sản phẩm du lịch hấp dẫn. Đặc biệt, mới đây nhất, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chuyến khảo sát nhằm tìm kiếm cơ hội liên kết, hợp tác phát triển du lịch với TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) - một trong những trọng điểm du lịch hàng đầu Việt Nam hiện nay. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, kích cầu và lễ hội du lịch lớn, nhằm thúc đẩy du lịch nhanh chóng phục hồi trở lại. Điển hình là mới đây nhất, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022, để lại dư âm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Để tăng cường kết nối, hợp tác với các địa phương trong cả nước khi du lịch mở cửa hoàn toàn, dự kiến trong năm 2022, Thanh Hóa sẽ tích cực tham gia các sự kiện, hội chợ, hội nghị liên kết du lịch giữa 4 tỉnh Bắc Trung bộ; đồng thời, tăng cường liên kết các tỉnh Bắc Trung bộ với các tỉnh/thành phố trọng điểm du lịch như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Cần Thơ, Quảng Nam... Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ tích cực tham gia các sự kiện, hội chợ, hội nghị thường niên cấp quốc gia, cấp vùng do các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức. Điển hình như tham gia và tổ chức gian hàng quảng bá, giới thiệu du lịch Thanh Hóa tại Quảng Nam gắn với Năm Du lịch Quốc gia 2022 được tổ chức tại tỉnh bạn; Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022; Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh; Hội chợ du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2022... Đồng thời, tích cực tổ chức và tham gia hội nghị liên kết và phát triển du lịch thường niên với các địa phương trọng điểm du lịch như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ... Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tổ chức đón đoàn famtrip, presstrip gồm các doanh nghiệp, báo chí của các tỉnh có tiềm năng liên kết du lịch với tỉnh Thanh Hóa, các công ty lữ hành, công ty du lịch trong và ngoài nước đến khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch liên kết với Thanh Hóa.

Để kết nối lại mối quan hệ hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp du lịch, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá; thiết nghĩ, tỉnh Thanh Hóa cần có các cơ chế chính sách và nguồn lực đầu tư cho du lịch một cách mạnh mẽ hơn. Qua đó, tạo đòn bẩy để du lịch Thanh Hóa nhanh chóng phục hồi, với nhiều sản phẩm nổi trội, hấp dẫn. Đây cũng chính là cơ sở để đưa các mối quan hệ hợp tác trong du lịch giữa tỉnh ta với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững và hiệu quả.

Trần Hằng